Юная поэтесса-ополченка из Алчевска Богдана Нещерет: «Мои стихи на моих слезах и сострадании»

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 августа 2022, 22:49 Анна Шершнёва

Фото: личный архив

Нашу сегодняшнюю гостью, юную жительницу Донбасса, ещё в 9 лет Служба безопасности Украины назвала одним из главнейших своих врагов. За стойкий дух и упорное сопротивление врагам. Не все поймут, за что такие «регалии». В начале военной агрессии взрослые мужики улепётывали в Россию из атакуемого штурмовиками «Су-25» украинских ВВС Алчевска, а эта девочка и вся её семья сказала: «Нет, никуда не поеду, я остаюсь с папой, он с нацистами воюет, как я его брошу?» Ребёнок собирал оставленных беженцами кошек и собак, кормил их.

В первые пару лет войны, когда семьям ополченцев стало совсем худо, радовались каждой перемороженной картофелине. Но девочка не смирялась, как и все взрослые защитники Донбасса, делала посильные слабенькие шажки к будущей свободе и жизни. А потом она стала самой юной ополченкой Новороссии… Много чего случилось с тех пор. О нелёгком и героическом пути рассказывает уже практически девушка, сегодня Богдане 16 лет, она также отважна и самоотверженна, полна воспоминаний и надежд на будущее.

− Богдана, приветствуем тебя на страницах «Аргументов недели»! Ребёнок войны, дочь полка, росток Новороссии – это всё о солнечном ребёнке из Алчевска. − Где тебя застала война 2014 года?

− 2014 год... война ворвалась в дом каждого жителя Донбасса. Мне тогда только исполнилось 8 лет. Мы с семьей не стали эвакуироваться и остались дома. Когда к нам в город Алчевск вошла Бригада «Призрак», вся моя семья встречала их как наших Спасителей и Защитников. Весь город встречал.

− Как познакомилась с комбригом Алексеем Мозговым, создателем и командующим «Призрака»?

− В Брянке, возле храма я увидела Алексея Борисовича Мозгового с ополченцами. Я подбежала к нему, запрыгнула на руки и, плача, попросила: «Дядя Лёша, не отдавайте нас укро-нацистам» − в то время мы уже все были наслышаны о зверствах бандеровцев. Вместе со мной заплакали ополченцы и у Комбрига по щекам катились слезы... Он сказал, что никогда не пустит на нашу землю украинскую нечисть. Так мы и стали друзьями с Дядей Лёшей. Он дал мне позывной «Доча». Я сочиняла стихи и стала в бригаде для всех родной.

− Ты рядовой бригады «Призрак». Чем занималась дочь полка? Что вообще ты делала все эти годы в ополчении, а потом армии ЛНР?

− Я на каникулах приходила на службу в штаб каждый день, но в основном за мной приезжала машина и забирала и привозили потом домой. Приезжал почти всегда «Добрый» − Алексей Марков. Всегда помогала по кухне. И читала свои стихи ребятам из ополчения.

− Ты хорошо знала Алексея Борисовича. Какой он был в общении? Строгим командиром был для «юнги»?

− Дядя Лёша был моим другом. Мы часто общались, он всегда мне звонил, спрашивал о школе, о детях и передавал канцтовары для школы. Командиром был строгим и справедливым. Для детей был и есть Героем нашего времени. Он стал для всего Донбасса таким Героем!

− Так получилось, что тебе пришлось прощаться с Героем Новороссии в свои юные годы… Как так вышло?

− Сочинила стих для Мозгового на День Победы в 2015 году и прочитала Дяде Лёше... вот только читать его мне пришлось и 24 мая того же года на городском реквиеме в его память. Читала и рыдала... рыдал весь город... после чего я была внесена украинскими нацистами на сайт «Миротворец», мне было только 9 лет.

Речь идёт о знаковом стихотворении 2015 года.

«Ода Донбассу»

Горит Донбасс, в слезах Донбасс

Пылают наши степи.

Рыдает мать, жена в слезах

И гибнут наши дети.

Идёт нацист, ползёт орда,

Сметая всё живое.

Прости нас, Матушка-Земля,

За что творят такое?

Не покорить врагам Донбасс,

Народ не встанет на колени!

И будет МИР, и будет МАТЬ,

И будут бегать дети!

− Ты удостоена медалью «За отвагу и мужество». Расскажи об этом факте подробнее. Церемонию награждения хорошо запомнила?

− Мне вручили награду за мои стихи – поднятие боевого духа у воинов Донбасса. Помню хорошо. Была очень счастлива и растеряна одновременно. У меня ролик даже есть с награждения.

− Ты пишешь стихи. С какого момента стала ещё и творческим бойцом? Что вдохновляет?

− Сочиняла я свои стихи не от вдохновения, а от горя и боли, которые меня окружали. Страдания и муки за каждого я переживала в себе. Мои стихи на моих слезах и сострадании.

− Сейчас продолжаешь писать?

− Да пишу стихи и сейчас.

− Чем занимаешься в обычное время? Близкие и друзья разделяют твои убеждения и поддерживают тебя?

− Люблю вышивать очень и рисовать. Моя семья всегда поддерживала и помогала мне. Друзья всегда были рядом.

− Украинские хейтеры донимают сильно?

− Угрозы от укров постоянные, только я уж настолько к этому привыкла, что перестала на них хоть как-то реагировать.

− Как научилась справляться с этими нападками?

− Просто не стала придавать им значения и игнорировала, всегда улыбалась. Только говорила, что не стоит спорить с убогими разумом, о них молиться надо.

− Чем будешь заниматься после победы? Кем видишь себя во взрослой жизни?

− Буду поступать в Академию МВД ЛНР им. Дидоренко в Луганске.

− Не женский выбор, прямо скажу. Но тебе есть что предложить и в мужской профессии! Чувствуешь силы для наведения порядка в обществе?

− Конечно. Я осилю.

Завершить наш разговор хотим пронзительным стихом Богданки Нещерет, «Дочи», посвящённым изнурительному ожиданию освобождения и мира в Донбассе самыми маленькими его жителями.



Малыш шагает по разрушенному дому.

Глаза не детские и взрослый взгляд.

Ответь ему Америка, Европа,

В чем он, малыш, пред вами виноват?



Весь мир рыдает над терактами в Париже...

Нам тоже очень жаль этих людей.

А что же вы не видите смертей в Донбассе?

Невинно убиенных маленьких детей!



Не хочет жить Донбасс на ценностях Европы.

Ведь у него есть ценности свои.

Америка, Европа, вы уже пытались,

в чужие страны свои ценности нести.

А что произошло?

Теперь пока вы боретесь с ИГИЛ-ом*,

Нацизм из Украины вам жаром дышит в спину!

Игил*- запрещенная террористическая организация в России.