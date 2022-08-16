Юная поэтесса-ополченка из Алчевска Богдана Нещерет: «Мои стихи на моих слезах и сострадании»

Нашу сегодняшнюю гостью, юную жительницу Донбасса, ещё в 9 лет Служба безопасности Украины назвала одним из главнейших своих врагов. За стойкий дух и упорное сопротивление врагам. Не все поймут, за что такие «регалии». В начале военной агрессии взрослые мужики улепётывали в Россию из атакуемого штурмовиками «Су-25» украинских ВВС Алчевска, а эта девочка и вся её семья сказала: «Нет, никуда не поеду, я остаюсь с папой, он с нацистами воюет, как я его брошу?» Ребёнок собирал оставленных беженцами кошек и собак, кормил их.
В первые пару лет войны, когда семьям ополченцев стало совсем худо, радовались каждой перемороженной картофелине. Но девочка не смирялась, как и все взрослые защитники Донбасса, делала посильные слабенькие шажки к будущей свободе и жизни. А потом она стала самой юной ополченкой Новороссии… Много чего случилось с тех пор. О нелёгком и героическом пути рассказывает уже практически девушка, сегодня Богдане 16 лет, она также отважна и самоотверженна, полна воспоминаний и надежд на будущее.
− Богдана, приветствуем тебя на страницах «Аргументов недели»! Ребёнок войны, дочь полка, росток Новороссии – это всё о солнечном ребёнке из Алчевска. − Где тебя застала война 2014 года?
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− 2014 год... война ворвалась в дом каждого жителя Донбасса. Мне тогда только исполнилось 8 лет. Мы с семьей не стали эвакуироваться и остались дома. Когда к нам в город Алчевск вошла Бригада «Призрак», вся моя семья встречала их как наших Спасителей и Защитников. Весь город встречал.
− Как познакомилась с комбригом Алексеем Мозговым, создателем и командующим «Призрака»?
− В Брянке, возле храма я увидела Алексея Борисовича Мозгового с ополченцами. Я подбежала к нему, запрыгнула на руки и, плача, попросила: «Дядя Лёша, не отдавайте нас укро-нацистам» − в то время мы уже все были наслышаны о зверствах бандеровцев. Вместе со мной заплакали ополченцы и у Комбрига по щекам катились слезы... Он сказал, что никогда не пустит на нашу землю украинскую нечисть. Так мы и стали друзьями с Дядей Лёшей. Он дал мне позывной «Доча». Я сочиняла стихи и стала в бригаде для всех родной.
− Ты рядовой бригады «Призрак». Чем занималась дочь полка? Что вообще ты делала все эти годы в ополчении, а потом армии ЛНР?
− Я на каникулах приходила на службу в штаб каждый день, но в основном за мной приезжала машина и забирала и привозили потом домой. Приезжал почти всегда «Добрый» − Алексей Марков. Всегда помогала по кухне. И читала свои стихи ребятам из ополчения.
− Ты хорошо знала Алексея Борисовича. Какой он был в общении? Строгим командиром был для «юнги»?
− Дядя Лёша был моим другом. Мы часто общались, он всегда мне звонил, спрашивал о школе, о детях и передавал канцтовары для школы. Командиром был строгим и справедливым. Для детей был и есть Героем нашего времени. Он стал для всего Донбасса таким Героем!
− Так получилось, что тебе пришлось прощаться с Героем Новороссии в свои юные годы… Как так вышло?
− Сочинила стих для Мозгового на День Победы в 2015 году и прочитала Дяде Лёше... вот только читать его мне пришлось и 24 мая того же года на городском реквиеме в его память. Читала и рыдала... рыдал весь город... после чего я была внесена украинскими нацистами на сайт «Миротворец», мне было только 9 лет.
Речь идёт о знаковом стихотворении 2015 года.
«Ода Донбассу»
Горит Донбасс, в слезах Донбасс
Пылают наши степи.
Рыдает мать, жена в слезах
И гибнут наши дети.
Идёт нацист, ползёт орда,
Сметая всё живое.
Прости нас, Матушка-Земля,
За что творят такое?
Не покорить врагам Донбасс,
Народ не встанет на колени!
И будет МИР, и будет МАТЬ,
И будут бегать дети!
− Ты удостоена медалью «За отвагу и мужество». Расскажи об этом факте подробнее. Церемонию награждения хорошо запомнила?
− Мне вручили награду за мои стихи – поднятие боевого духа у воинов Донбасса. Помню хорошо. Была очень счастлива и растеряна одновременно. У меня ролик даже есть с награждения.
− Ты пишешь стихи. С какого момента стала ещё и творческим бойцом? Что вдохновляет?
− Сочиняла я свои стихи не от вдохновения, а от горя и боли, которые меня окружали. Страдания и муки за каждого я переживала в себе. Мои стихи на моих слезах и сострадании.
− Сейчас продолжаешь писать?
− Да пишу стихи и сейчас.
− Чем занимаешься в обычное время? Близкие и друзья разделяют твои убеждения и поддерживают тебя?
− Люблю вышивать очень и рисовать. Моя семья всегда поддерживала и помогала мне. Друзья всегда были рядом.
− Украинские хейтеры донимают сильно?
− Угрозы от укров постоянные, только я уж настолько к этому привыкла, что перестала на них хоть как-то реагировать.
− Как научилась справляться с этими нападками?
− Просто не стала придавать им значения и игнорировала, всегда улыбалась. Только говорила, что не стоит спорить с убогими разумом, о них молиться надо.
− Чем будешь заниматься после победы? Кем видишь себя во взрослой жизни?
− Буду поступать в Академию МВД ЛНР им. Дидоренко в Луганске.
− Не женский выбор, прямо скажу. Но тебе есть что предложить и в мужской профессии! Чувствуешь силы для наведения порядка в обществе?
− Конечно. Я осилю.
Завершить наш разговор хотим пронзительным стихом Богданки Нещерет, «Дочи», посвящённым изнурительному ожиданию освобождения и мира в Донбассе самыми маленькими его жителями.
Малыш шагает по разрушенному дому.
Глаза не детские и взрослый взгляд.
Ответь ему Америка, Европа,
В чем он, малыш, пред вами виноват?
Весь мир рыдает над терактами в Париже...
Нам тоже очень жаль этих людей.
А что же вы не видите смертей в Донбассе?
Невинно убиенных маленьких детей!
Не хочет жить Донбасс на ценностях Европы.
Ведь у него есть ценности свои.
Америка, Европа, вы уже пытались,
в чужие страны свои ценности нести.
А что произошло?
Теперь пока вы боретесь с ИГИЛ-ом*,
Нацизм из Украины вам жаром дышит в спину!
Игил*- запрещенная террористическая организация в России.