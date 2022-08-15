Боец армии ЛНР, военкор Никита Возмитель: «Битва за Новороссию будет изнурительной и определит наше будущее»

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 августа 2022, 20:47 Анна Шершнёва

Фото: личный архив

Видеть войну не только в прицел, но и в объектив дано не каждому. Военкоры обязаны через постоянную опасность сохранять ясное восприятие и не терять хронологию. Особенно если битва затяжная и поэтапная. Именно такая борьба за будущее происходит в Донбассе, на юго-западных рубежах Большой России. А среди её местных защитников оказывались и оказываются не только убелённые сединами и опытом ветераны огневых точек, но и совсем юные бойцы. Таким является наш сегодняшний собеседник, юный ополченец из Луганска, а сейчас военный армии ЛНР, вдобавок ещё и военный хроникёр освобождения Никита Возмитель.

− Никита, доброго тебе времени на страницах «Аргументов недели»! Известный молодой военкор из Луганска уже знаком своими работами зрителям Большой России. Но всё же расскажи нашим читателям немного о себе.

− Так получилось, что в момент начала боевых действий в Донбассе (весна 2014 года) мне было всего 16 лет. Разумеется, в силу возраста сложно было принять непростое решение отправиться воевать, тем более, что вряд ли бы взяли в какое-либо подразделение. Но пришлось пойти на небольшой обман, скрыть возраст, и летом 2014 года я пошёл в ополчение, в батальон имени Святого Георгия Победоносца (город Ровеньки, ЛНР). Не скажу, что я сделал что-то выдающееся, или принёс большую боевую пользу, но какой-никакой первый боевой опыт приобрел, чему-то научился, этот период стал для меня первой серьёзной школой жизни. Я твёрдо сформировал свои принципы, свою позицию в этой войне и дальнейшие цели. Продолжал службу и дальше, с 18 лет уже официально в Народной Милиции, в 13 БТРО.

− Где застали тебя события Евромайдана, Русской весны и борьбы Донбасса?

− Начало событий я застал в городе Ровеньки, а в дальнейшем приходилось работать практически во всех локация ЛНР и ДНР, как по службе, так и по съёмкам.

− А чем занимался до войны?

− До войны я просто учился в школе, занимался спортом, хотел стать военным летчиком, но 2014 год определил моё будущее иначе.

Сейчас ни о чем не жалею, если было бы нужно - снова сделал бы такой же выбор - ополчение.

− Как решил стать военкором? Опасно же, очень ответственно...

− Ещё во время службы заинтересовался съёмкой, документалистикой. Со службы ушёл в 2017 году и полноценно стал заниматься военным документальным кино вплоть до конца 2020 года. Первые работы опубликовал ещё во время службы (2015-2016 годы), только учился тогда этому ремеслу, понятно, что проекты были довольно простые, учебные.

На счету молодого документалиста, причём самоучки и практически самородка с камерой наперевес такие знаковые репортажи, как «Рубеж» 2017 года, «Защитники» 2018 года, совершенно исключительная по накалу документальная картина «Битва за Луганск», 2019 года, соавторство в прошлогодней ленте «Призраки. Солдаты забытой войны», посвящённой памяти легендарного преемника комбрига Мозгового Алексея Макарова, ныне тоже погибшего командующего бригадой «Призрак» в составе НМ ЛНР. И многих других лент, о своих работах Никита скромно не рассказывает, но наши читатели наверняка сталкивались на медиа-просторах с этими знаковыми свидетельствами живой хроники.

С 2020 года вернулся на службу, только в другое место, ушёл в одно из специальных подразделений ЛНР, где служу и ныне, поэтому со съёмками пришлось пока закончить. Но, думаю, что со временем буду возвращаться в документалистику.

В свое время я принял решение стать военным корреспондентом, потому что считал, что с помощью камеры можно принести больше пользы, чем оружием. Но в итоге снова вернулся к оружию. Не скажу, что полностью изменил свое мнение, но нюансы есть.

− СВО для тебя стала неожиданностью?

− СВО в том виде, в котором она идёт, да − неожиданность. Но то, что война разгорится с новой силой, я знал и всегда говорил об этом, в частности, в своих работах.

− Прогноз по Новороссии, России и украинских территориям какой дашь?

− Борьба за Новороссию будет продолжаться, она будет тяжёлой и изнурительной. Она определит наше будущее.