Директор Музея-панорамы «Бородинская битва» Преснов об искажении истории: Глупость видна сразу, какой бы привлекательной ни была

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10 августа 2022, 14:13

Фото: Музей-панорама «Бородинская битва»

Директор музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов рассказал «Аргументам недели» о том, какие выставки, посвященные Отечественной войне 1812 года, стоит посетить. Он также поделился мнением о том, как заинтересовать детей историей, и почему это важно.

- Этот год для вас юбилейный. Какие у вас есть проекты, приуроченные к знаменательной дате?

- Для нас этот год – это не только юбилей, посвященный Отечественной войне 1812, но и юбилей панорамы. 110 лет с момента, как была написана панорама «Бородино» – наш главный экспонат. И 60 лет исполнилось непосредственно музею на Кутузовском проспекте. Хотя мы считаем, что его история началась как раз с момента написания панорамы и создания первого павильона, который был построен на Чистопрудном бульваре в 1912 году. Так что, для нас важны три даты. И мы так плавно идем от одной к другой.

На протяжении всего года мы проводим конференции, выставки и прочие мероприятия. Много интересного запланировано на осень. 9 сентября откроются сразу две выставки. Одна из них будет рассказывать о юбилее музея, то есть 1912 год и 1962-й – какие происходили события, какие появлялись экспонаты, как происходила музеефикация, ведь изначально панорама была просто забавой.

Другая выставка, совместно с музеем-усадьбой Останкино, посвящена судьбе Останкино в 1812 году. Мы знаем, что там стояли французы, и усадьба чудом не сгорела. Сейчас она закрыта на реставрацию. И мы хотим представить Останкино в стенах нашего музея. Этот проект мы реализуем уже давно. Приглашаем другие музеи со своими экспонатами, они становятся частью выставки. Мы меняем угол зрения на те или иные события, происходившие в ходе войны. У нас в гостях уже были музеи из Костромы, Калуги и Твери.

- Также в этом году исполнилось 350 лет со дня рождения Петра I. Этой дате вы уделили внимание?

- В коллекции нашего музея есть уникальное издание 1770 года «Слава России или собрание медалей дел Петра Великого и еще некоторые». Уникально оно потому, что это цельногравированные листы – графические изображения и текст выполнены в технике гравюры, что действительно большая редкость. Последующие издания этой книги были уже раздельными. Нам удалось сделать очень интересный проект, в котором не только показаны страницы этой книги, но есть и сравнения. Мы отыскали сами медали и продемонстрировали, как они выглядят на самом деле и на рисунках. Каждый посетитель нашего сайта может почувствовать себя исследователем.

- Какие плану у музея для дальнейшего расширения?

- Расширяться физически всегда есть куда. Другое дело – есть ли возможность. Фонды растут, есть потребность в обновлении, расширении, но с этим, конечно же, не так все просто. Проект, который мы сейчас осуществляем, длится уже второй год. Закончены первые два этапа: исследовательский и подготовительный. Это реставрация панорамы без закрытия музея, в присутствии посетителей. У полотна есть проблемы. Причины объективные: в 1962 году музей открывали без кондиционера, тогда никто не задумывался об этом. А потом, в 1965 году, кондиционер все-таки поставили, но за много лет он не только устарел и, по сути, просто гонял воздух. Полотно страдало, есть изменения. В 2014 году мы его обследовали, выявили недостатки и разработали методику так, чтобы провести реставрацию, не снимая полотно, не закрывая музей – чтобы посетитель мог приходить, смотреть и стать соучастником этого события. Сейчас многим интересно взглянуть и узнать, как лечат больного. Так и с картиной. Надеюсь, что в этом году приступим к реставрации. В позапрошлом году мы отработали методику, на фрагментах, поменяли свет. Мы планируем, что проект продлится не меньше года, но как уж пойдет. Реставрация – вещь непредсказуемая, может вылезти что-то интересное, трудное, необычное. Я думаю, мы справимся. Самое главное не ставить четкие сроки. Самое страшное, когда начинают гнать к юбилею. Реставрация — это же технология. Вот должно месяц сохнуть — значит, будет. Это наш самый большой проект. Надеемся, он привлечет новых посетителей, которым будет интересно посмотреть на процесс.

- У вас часто бывают дети. А какой основной контингент посетителей?

- Все зависит от сезона. В течение школьного года в будни к нам приходят группы учащихся. А по выходным – семейная аудитория. Очень приятно, что по статистике, около половины посетителей – родители с детьми. Собственно, этого мы и хотим. Ребенок побывал на экскурсии с классом, заинтересовался, а потом предложил маме с папой сводить его снова. Благодаря нашим подсказкам, родители сами становятся гидами. В такие моменты у детей появляется совсем иное восприятие.

О событиях 1812 года информационной войны нет. Сейчас часто обсуждается тема искажения истории, и в основном это касается XX века, Великой Отечественной. По поводу 1812 года радикальных революционных откровений делают меньше, потому что прошло время, все более-менее понятно. Хотя, безусловно, определенные дискуссии иногда возникают: кто победил в Бородинском сражении, какими были потери войск, были ли такими злыми французы, как их воспринимали русские крестьяне? Эти вопросы мы проговариваем на научных конференциях, слушаем доклады. Но серьезных искажений не наблюдается. Глупость видна сразу, какой бы привлекательной ни была. Если мы правильно, интересно будем преподавать историю в школе, институте, всем станет проще. Авторы, засоряющие голову, не смогут пробиться через действительно качественные знания. На самом деле, на мой взгляд, понимание истории приходит с возрастом. Очень важно не стесняться лишний раз спросить, уточнить. Человек не обязан все знать. В нашем музее мы пытаемся создать атмосферу, располагающую к тому, чтобы пришедшие к нам не боялись задавать вопросы. Стараемся увлечь и заинтересовать. Для этого и существуют музеи.

Отечественной войной часто увлекаются из-за конкретных персонажей. И это вовсе не обязательно Кутузов. Мы делаем акцент на персоналиях, стараемся рассказывать истории генералов, солдат, о которых мало кто слышал. Иногда они гораздо глубже проникают в сознание, чем судьбы всем известных личностей. Так, когда читаешь биографию полковника Никитина, волосы встают дыбом. Один из храбрейших персонажей Отечественной войны, достойнейший человек, и таких было немало. О них обязательно нужно рассказывать, чем мы и занимаемся.

О том, что думает Владимир Преснов о популярном историке Евгении Понасенкове, читайте в интервью «Аргументам недели».