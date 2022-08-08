Актер Юрий Батурин: Юбилей отмечать не буду

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 августа 2022, 20:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Мне всегда нравится беседовать с Юрием Батуриным - всегда! Потрясающее обаяние, тонкий ум и полнейшее отсутствие понтов! Мы познакомились лет восемь обратно и как-то так получилось, что возникли общие темы, одинаковые взгляды на многие события, да и всегда приятно, согласитесь, поговорить с умным человеком. Совершенно очевидно, что в любой свой приезд в Москву, я обязательно общаюсь с Юрием - и этот раз не был исключением!

- Конечно же меня интересовало, как обстоят дела с российским кинематографом - я слышала, что многие проекты были "заморожены"...

- Вот поверишь, летом практически не было выходных! Если удавалось выкроить пару дней, чтобы провести с семьей, то это было счастье! Постоянные съемки, спектакль... Недавно вернулся из Санкт-Петербурга с гастролей - играли спектакль "Наследник"... Тепло встретили зрители, прошло все просто на "ура!". Я был очень растроган, когда узнал, что на спектакль пришла Татьяна Львовна Пилецкая, мы снимались вместе в сериале "Вербное воскресенье". Я даже и не мог предположить, что Татьяна Львовна придет! После спектакля встретились, поговорили... Потрясающий подарок мне! Что касается съемок, то их летом было предостаточно, например, работал в сериале "Аутсайдер" режиссера Владимира Нахабцева - "ментовская" тема, но захватит зрителя точно. И партнеры у меня замечательные - Сергей Жарков, Евгений Сидихин... Съемки проходили в Питере. Так что лето у меня было жарким, рабочим.

- Меня часто спрашивают, а когда ты берешь у красавчика Батурина интервью, то не чувствуешь ...высокомерия?

Сразу скажу, что чувствую искренность очень порядочного человека!

Кстати, я задала Юре вопрос, а спорит ли он с режиссерами, не требует ли к себе повышенного внимания со стороны съемочной группы?

- Я уважаю труд людей! Нет, я не буду требовать, настаивать... Я могу, конечно, спросить режиссера - "почему именно так, а не иначе?", но в итоге сделаю так, как замыслил режиссер... Мне главное понять определенные нюансы. И знаешь, у меня есть агент, который решает все организационные вопросы. И это нормально, правильно, потому как каждый человек должен быть профессионалом в своей области! Нет, я совершенно нескандальный человек! Зачем? Зачем портить себе настроение и людям... Если мне не нравится общаться, то я и не общаюсь! Все просто!

- Сегодня разговоры, как я заметила, частенько затрагивают политику... В принципе, это естественно, потому как я большую часть времени нахожусь в Латвии, а московские друзья, естественно в России...

- Хорошо, что ты вырвалась и приехала. Сама видишь, что у нас спокойно - никто никого не ущемляет... Я понимаю, что сейчас сложно в Прибалтике - сам жил в Эстонии, но, думаю, что ваш прибалтийский "национализм" - временное явление... Всему приходит конец! И этому придет! Тебе сейчас спокойно? Вот и хорошо - приехала к своим, родным! Не расстраивайся... Те памятники, которые снесли в Латвии... восстановим в свое время! Нацизм не имеет право на существование! От слова -"вообще". И другого мнения у меня нет - я внук двух дедов-фронтовиков ВОВ!

- 13 августа у актера Юрия Батурина юбилей - 50 лет! Понятно, что мне не терпелось спросить, а как чувствует себя мужчина в преддверии такой круглой даты, как и с кем будет отмечать?

- Да не буду я отмечать! И чувствую себя совершенно спокойно! Нет никакой "депрессии"! Дата и дата... Вот планирую, если получится, путешествие в Крым с семьей и на машине... Люблю так путешествовать - море впечатлений, да и что может быть лучше, когда родные люди рядом?"

- Не принято поздравлять раньше срока... Я и поздравлю Юру в день его рождения, но хочу сказать - светлым людям Бог помогает! Всегда!