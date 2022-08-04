Леонид Слуцкий: Все выпады Запада против России только повышают интерес к русской культуре во всём мире

Аргументы Недели → Интервью 13+

4 августа 2022, 19:24

О задачах и работе Международного общественного фонда «Российский фонд мира» в эксклюзивном интервью изданию «Аргументы недели» рассказал его руководитель, Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

- В прошлом году Российскому фонду мира исполнилось 60 лет. Какие его главные достижения Вы бы отметили?

- Основные направления деятельности Фонда не меняются уже более 60-ти лет, с момента его основания в 1961 году. Это содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, благотворительность, защита прав человека, сохранение окружающей среды, развитие международного сотрудничества, в первую очередь, в сфере культуры, как наиболее нейтральной и объединяющей всех людей на планете, и др.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий

За время своего существования Российский фонд мира, будучи одной из старейших отечественных НКО, сумел завоевать существенный авторитет на международной арене. Мы имеем Общий статус при Экономическом и Социальном Совете ООН, регулярно принимаем участие в совещаниях ОБСЕ, сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, Совета ООН по правам человека, а также являемся официальным партнером ЮНЕСКО с консультативным статусом. Наш Фонд поддерживает партнерские отношения с общественными объединениями в Германии, Франции, Болгарии, Грузии, Швейцарии и других странах. Полный список организаций партнеров гораздо шире, и он постоянно расширяется.

Одним из знаковых событий последних лет для нас безусловно является проведение в 2018 году X Международного научного форума «Наука на благо человечества», который был организован Российским фондом мира совместно с Российской академией наук при поддержке ЮНЕСКО. Мероприятие прошло в Москве и участие в нем приняли более 500 выдающихся российских и зарубежных ученых из более 50-ти стран и 30-ти университетов.

В рамках программы «Забота» экстренная помощь Фонда направляется в районы стихийных бедствий и межнациональных конфликтов. Несколько лет назад по инициативе РФМ в разных регионах страны прошла благотворительная акция «Тысяча журавликов» по оказанию помощи японским детям, пострадавшим в результате катастрофы на АЭС «Фукусима 1». РФМ награжден Дипломом Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В 2017-2018 годах Фондом оказывалась гуманитарная помощь жителям Сирии – были направлены книги, учебные пособия, словари в Университеты Дамаска, Латакии, Хомса, Алеппо. Кроме того, в целях предупреждения вовлечения молодежи в террористические и экстремистские организации при консультационной поддержке Антитеррористического центра СНГ и Совета Муфтиев России РФМ издал брошюру «Страшная сказка ДАИШ*» (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ»), которая была переведена на 4 языка и распространена в регионах России и за рубежом, также совместно с АТЦ СНГ была выпущена брошюра «Предупреждение вовлечения молодежи в террористические и экстремистские организации», которую распространили в ВУЗах России и стран СНГ.

Особое внимание Фонд уделяет оказанию гуманитарной помощи жителям народных республик Донбасса: еще в 2014 году Российский фонд мира отправил свыше 12 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. В Донецкий Республиканский травматологический центр были переданы кровати, медикаменты, необходимое медицинское оборудование. РФМ также оказывал помощь в подготовке исков в Европейский суд по правам человека от жителей ДНР и ЛНР по нарушению их прав.

После нового обострения конфликта на Юго-Востоке и начала в феврале 2022 года специальной военной операции ВС РФ на Украине Российский фонд мира организовал сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Более четверти тонны гуманитарного груза детям Донбасса собрали активисты Санкт-Петербургского отделения РФМ. В апреле во Владикавказе при поддержке Представительства РФМ в РСО-Алания прошла встреча с детьми – беженцами из небольшого города Ясиноватая Донецкой Народной Республики, на которой юных гостей познакомили с традициями и обычаями осетинского народа. В мае усилиями Тверского отделения РФМ в местной школе № 34 прошел праздник для детей – беженцев из ЛНР и ДНР. Помимо этого, Самарский областной фонд мира провел сбор гуманитарной помощи для местных военнослужащих, участвующих в проведении специальной военной операции. Аналогичную акцию «Z#Своих не бросаем!» по оказанию гуманитарной помощи для российских военнослужащих на Украине провело и Ивановское областное отделение Фонда.

В начале 2020 года, когда весь мир столкнулся с тяжелыми последствиями стремительного распространения вируса COVID-19, Российский фонд мира направил гуманитарную помощь в регионы России и за рубеж: на средства Фонда были приобретены и доставлены медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты в Иран, Сербию, Италию, Азербайджан и другие страны; 3 тысячи специализированных халатов были переданы в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии г. Москва, 6 тысяч многоразовых масок розданы пенсионерам, медицинским работникам и волонтерам Ивановской области, была оказана помощь Московскому медицинскому университету им. И.М. Сеченова по приобретению жизненно-важных антибиотиков для лечения тяжело больных с COVID-19.

Со своей стороны, как Председатель Правления Российского фонда мира, я выступил с призывом к политикам и парламентариям всего мира о необходимости отмены односторонних санкций, принятых в обход ООН, в целях ведения более эффективной борьбы с пандемией, который был поддержан Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ежегодно мы реализуем десятки проектов внутри страны при поддержке ведущих международных организаций, тесно сотрудничаем с Русской Православной Церковью и другими традиционными религиозными конфессиями в благотворительных и гуманитарных инициативах. Фонд участвовал в восстановлении Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Храма Казанской иконы Божией Матери в Орле, Свято-Георгиевской церкви в Кишиневе, Храма благоверного князя Александра Невского в Минске, Свято-Введенского Толгского монастыря, Храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде и других христианских святынь. При поддержке РФМ в 2019 году была открыта постоянно действующая Галерея под открытом небом на территории Свято-Преображенского Соловецкого монастыря.

Забота о духовно-нравственном и культурном возрождении России – одно из приоритетных направлений деятельности РФМ. Здесь также можно отметить, что в 2020 году в обновленный текст Конституции РФ вошли предложенные Российским фондом мира поправки о браке и защите семейных ценностей.

Активисты Фонда мира широко занимаются вопросами сохранения исторической памяти не только внутри России, но и на международном уровне. В 2006 году РФМ собрал средства на установку памятника авиаполку Нормандия-Неман во Франции. В 2017 году при финансовой поддержке Фонда был открыт памятник Александру Пушкину в Словении и памятник космонавту, дважды Герою Советского Союза Виктору Горбатко во Вьетнаме. С 2019 года при финансовой поддержке РФМ проводятся работы по обустройству и восстановлению могил участников Великой Отечественной войны на Душанбинском мемориальном комплексе в Таджикистане.

Российский фонд мира принимал участие в сооружении многих памятников, мемориалов и надгробий в честь героев Великой Победы, в том числе советскому полководцу Георгию Жукову на его родине в Калужской области и герою поэмы А. Твардовского Василию Теркину в Смоленске. При поддержке РФМ в Москве были установлены памятники великим русским поэтам Александру Твардовскому и Самуилу Маршаку, известному американскому поэту Уолту Уитмену, а также памятный знак знаменитому французскому архитектору XX века Ле Корбюзье. Кроме того, в 2019 году был открыт памятник выдающемуся российскому дипломату Виталию Чуркину во Владимирской области.

- Одно из основных направлений деятельности РФМ – содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами. Как сейчас решается эта задача? Ведь сегодня многие россияне сталкиваются с русофобией за рубежом.

— Еще задолго до радикального обострения этой весной русофобии в странах Запада Фонд мира вносил большой вклад в развитие связей с нашими соотечественниками за рубежом, защиту прав наших сограждан, попавших в сложные ситуации за пределами Родины: в том числе оказывал финансовую поддержку семьям российских моряков, арестованных в 2020 году в Греции, жертвовал средства на оплату услуг адвокатов Марии Бутиной, Виктора Бута, Александра Франчетти.

Мы регулярно обращались и обращаемся в ООН и ОБСЕ, привлекаем внимание профильных международных организаций к незаконным случаям дискриминации и нарушения прав русскоговорящих граждан, преследования российских и русскоязычных СМИ, а также к недопустимым попыткам переписывания истории и результатов Второй мировой войны, локомотивов которых в ЕС все последние годы выступает Польша и прибалтийские республики.

В июне мы призывали руководство ООН отреагировать на незаконное решение властей Латвии о приостановке двустороннего соглашения по защите советских памятников, а также на запрет ношения георгиевской ленты в Молдавии. Мы понимаем, что для снижения градуса русофобии в западном мире нужно обязательна информировать людей на международной арене об этих проблемах. Сейчас особенно важно, чтобы общественные организации тесно общались со своими партнерами, поднимали эти факты на всех возможных площадях.

Кроме того, необходимо учитывать, что мы вступили в новые, достаточно агрессивные реалии, поэтому должна быть квалифицированная правовая защита наших граждан, а для этого нужно увеличивать финансирование Фонда защиты прав и поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, других отечественных правозащитных организаций. В нынешних реалиях также не стоит недооценивать роль российской культуры, как нашей мягкой силы, нужно продолжать, по возможности, продвигать совместные с другими странами художественные проекты и инициативы.

РФМ уже не первый год реализуется гуманитарный проект «Культурная дипломатия». В июне 2021 года Специальная экспертная комиссия ЮНЕСКО приняла решение о включении в престижную Коллекцию искусств ЮНЕСКО картины «Материнство» российской художницы Марины Шариповой (псевдоним МАКЕ) в качестве дара Международного общественного фонда «Российский фонд мира». В марте 2023 г. запланировано проведение торжественной церемонии передачи картины на площадке Российского культурно-духовного православного центра в Париже с участием руководства ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, культурных и общественных кругов России и Франции. В июле 2022г. в Русском доме науки и культуры в Париже при поддержке Ивановского отделения Российского фонда мира была открыта выставка «Свет России».

Помимо этого, в феврале для москвичей и гостей столицы на Тверском бульваре была открыта фотовыставка «Зимние истории-5», посвященная уникальной зимней природе России, ко Дню Победы ее сменила фотовыставка «Юные защитники Родины 1941–1945», посвященная несовершеннолетним героям – участникам Великой Отечественной войны, а в июне там же стартовала выставка художественных фоторабот «Родная земля» митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

- Фонд активно продвигает русский язык за рубежом. Учитывая нынешнюю обстановку, охотно ли иностранцы изучают наш язык?

- В действительности можно говорить о том, что все попытки в западных странах «отметить» Россию и запретить великих русских классиков вызывают противоположную реакцию среди населения недружественных стран, повышают интерес к русской культуре. Русский язык остается одним из самых узнаваемых и переводимых языков, официальным языком авторитетных международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ЕврАзЭС, ШОС и многих других. Кроме того, у меня нет никаких сомнений в том, что русский язык и русскую культуру сегодня просто невозможно изолировать, ведь она уже давно стала неотъемлемой частью мировой сокровищницы.

Со своей стороны, Российский фонд мира регулярно поднимает на международных площадках вопросы защиты русского языка, поддерживает русские школы за рубежом. Несколько лет назад в Киргизии мы открыли Центр тестирования и изучения русского языка при филиале РГСУ в г. Ош, а также школу имени А.П. Чехова с углубленным изучением русского языка и литературы, а наш проект «Русский уголок», который реализуется с 2014 года, направлен на популяризацию изучения за рубежом русского языка и литературы.

Специально разработанные нами мультимедийные и печатные учебные пособия по русскому языку и другим дисциплинам на русском языке, в которых учебный материал подается в игровой форме и очень легко запоминается, к настоящему моменту были направлены более чем в 30 стран мира, в первую очередь, конечно, на пространстве СНГ, но заявки на наши пособия поступают со всех континентов – от наших соотечественников из Словакии, Италии, Ирландии, Австралии, Австрии, Турции, Франции и др.

- На ваш взгляд, за что сегодня иностранцы любят Россию?

- Считаю, что в первую очередь, конечно, иностранцев впечатляет самобытная русская культура – Достоевский, Толстой, Пушкин, Чайковский, Рахманинов, Глинка, Дягилев, Чехов, Айвазовский, Малевич, Кандинский и др. Русский балет, театр, архитектура, литература, живопись, музыка мало кого могут оставить равнодушными.

Кроме того, в условиях всеобщей глобализации, размывания культурной идентичности народов и повсеместной пропаганды нетрадиционных ценностей на Западе многих иностранцев привлекает большое уважение в России к истории своей страны и традициям своих предков, поддержание в масштабах огромного государства многоконфессионального и многонационального единства, сохранение в нормальном виде базовых для всей европейской христианской цивилизации институтов брака и семьи.

И поэтому сегодня не только люди с российскими корнями, наши соотечественники, выросшие за рубежом, но и многие иностранцы хотят поближе узнать русский язык, прочитать в оригинале русские литературные шедевры, соприкоснуться таким образом с нашей великой культурой.

- Несколько лет назад учёные утверждали, что с точки зрения агрессии, грубости и ненависти к своему окружению, россияне занимают первое место в Европе. На ваш взгляд, ситуация изменилась? Если нет, то какие шаги предпринять, чтобы это исправить?

- Не считаю, что подобные категоричные диагнозы были справедливы по отношению к российскому обществу и несколько лет назад и сейчас.

Да, безусловно проблемы есть. Это касается в том числе молодежной среды, где в современных реалиях существует большое количество угроз информационного характера для психики ребенка, таких как проблема кибербуллинга, серьезность которой, как показывают исследования мониторингового центра «Безопасность 2.0» при Российском фонде мире, многие родители склонны недооценивать.

Еще одна важная проблема – это распространение недостоверной фейковой информации, большинство которой публикуется в запрещенных сетевых пространствах (в частности, речь идет о социальных сетях, принадлежащих экстремистской компании Meta). Согласно нашим данным различные популярные у молодежи блогеры именно в этих сетях активно продвигали сервисы для обхода законодательства РФ.

Безусловно тема духовной безопасности несовершеннолетних сегодня требует комплексного подхода со стороны государства при использовании лучших наработок со стороны общественности, прежде всего посредством школы и работы со всеми основными аудиториями – учителями, родителями и детьми. Важным шагом здесь должен стать отказ России от Болонской системы высшего образования, о необходимости которого мною было сказано еще в мае до официального решения о выходе из нее.

Но также, говоря о якобы аномальной агрессивности граждан РФ, мы можем привести недавнее исследование Фонда касательно главных для россиян традиционных ценностей. Оно показало, что, напротив, последние два года, проведенные в условиях пандемии, побудили жителей страны еще больше ценить человеческую отзывчивость, взаимопомощь, семью и время, проведенное с родными и близкими. Именно поэтому топ-2 духовно-нравственных ценностей по итогам 2021 года с большим отрывом составили человеколюбие и справедливость, а также воля, честь и совесть.

- РФМ реализует множество общероссийских благотворительных и гуманитарных программ: «Память народная», «Дети России», «Забота» и т.д. На какой проект Фонд акцентирует внимание больше всего? Какая проблема более актуальна внутри страны?

- В орбиту деятельности Российского фонда мира вовлечены сотни активистов. Отделения РФМ действуют в 45-ти регионах России. Несмотря на все новообразовавшиеся сложности в международном диалоге и сотрудничестве, как и в предыдущие годы Фонд продолжает реализовывать свои общероссийские благотворительные и гуманитарные программы.

Безусловно, большое количество проектов Фонда имеют культурно-социальную направленность – это оказание помощи социально уязвимым слоям населения, проведение мероприятий, посвященных патриотическому и нравственному воспитанию детей молодежи, конкурсов детского творчества. И каждый из этих проектов затрагивает по своему крайне важные и актуальные для нашей страны социальные вопросы: это и оказание помощи детским домам, приютам, детским медицинским учреждениям, детям-инвалидам, детям из малоимущих семей («Дети России»); и проведение фестивалей искусств, молодежных Лагерей мира, организация молодежного обмена с зарубежными партнерами Фонда («Мир и молодежь»); и сотрудничество с ветеранскими организациями в проведении ежегодных мероприятий по празднованию Победы в Великой Отечественной войне («Память народная»); и реализация различных программ по оказанию помощи ветеранам и социально уязвимым слоям населения («Забота»); и проведение международных и общероссийских конференций, форумов, круглых столов, фестивалей по вопросам межнациональных отношений, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи («Мир и согласие»); и проведение различных акций, посвященных проблеме культуры мира совместно с РПЦ и другими российскими религиозными организациями («Мир и культура») и т. д.

Так, например, в марте этого года усилиями Курского областного отделения РФМ в ПВР местного спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» были открыты игровые комнаты для детей дошкольного возраста: произведен ремонт помещений, закуплено необходимое оборудование, напольное покрытие, столы, стулья, наборы мягких модулей, мольберты, детская литература, развивающие настольные игры и многое другое.

К 9 мая при поддержке Мурманского регионального отделения Российского фонда мира прошел международный автопробег «Бессмертный полк. Герои»: участники акции проехали больше 2800 км, от линии обороны на Севере страны до Брестской крепости, где первыми приняли удар воины Красной армии. Также накануне Дня Великой Победы, при поддержке Калининградского отделения Фонда состоялся праздничный концерт участников отборочного тура XI-го регионального детско-молодежного Фестиваля «И помнит мир спасенный», в котором приняли участие свыше 20 детских хореографических, вокальных коллективов и солистов. В свою очередь, 25 июня 2022 года памятное мероприятие, посвященное 210-летию Отечественной войны 1812 года, организовало Смоленское областное отделение Фонда Мира.

С 2010 года Российский фонд мира реализует проект «Солнышко в ладошке» по поддержке детского эстрадного хора «Великан». В рамках проекта регулярно проводятся праздничные благотворительные концерты на крупных площадках для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Кроме того, при поддержке Российского фонда мира ежегодно проводится Всероссийский конкурс молодых поэтов «Зеленый листок», в котором регулярно принимают участие десятки талантливых юных мастеров слова со всей страны – в 2022 году конкурс проводился в шестой раз, церемония награждения победителей и призеров прошла в июле в Твери в «Доме поэзии Андрея Дементьева».

Мы не собираемся останавливаться и будем продолжать свою работу во имя нашей цели - укрепление мира, дружбы и согласия между народами.