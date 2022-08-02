Актриса Ева Авеева: «Сейчас нужны героини, которые выглядят измождённо»

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 августа 2022, 12:31 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Ева Авеева родилась в Краснодаре. Окончила ГИТИС. Известность ей принесли роли в сериалах «Сёстры по крови» и «Смерть шпионам». Есть у актрисы и другие заметные работы в таких фильмах и сериалах, как «Последняя исповедь», «Звезда империи», «Затмение», «История любви, или Новогодний розыгрыш», «Лесник», «Дельта», «Пока станица спит», «За первого встречного», «Легенда Феррари», «Заповедный спецназ», «Потерянные», «Сокровище» и др. Совсем недавно начались съёмки сериала «Заповедный спецназ-2», где Ева Авеева играет одну из главных ролей.



- Ева, в первом сезоне «Заповедного спецназа» вы играли жену одного из главных героев. Как трансформировался её образ во втором сезоне?



- Да, я играла Иру Лобову, супругу крупного браконьера, занимающегося незаконным ловом рыбы. Действие происходит на Байкале, с моим мужем и воюет этот самый «заповедный спецназ». В первом сезоне Ира – такая блондинка-профурсетка, которая изменяет мужу. Но в конце, когда у супруга возникают проблемы, она становится «мужиком в юбке» и многое берёт на себя. В итоге мужа убивают, и Ирина встаёт во главе всего бизнеса.

Собственно, во втором сезоне моя героиня становится одним из центральных персонажей, в этом и трансформация. Сценаристы выписали её многогранно и объёмно, там есть, что играть. Ирина должна выплатить огромные долги мужа, на ней лежит большой груз ответственности, и она далеко не размазня. Был интересный случай на съёмочной площадке. В кино часто начинают снимать с конца сюжета. Так было и у нас. В финале у моей героини – полный коллапс, она не знает, как ей всё разрулить.



Перед выходом в кадр мы смеялись с партнёром Николаем Козаком, веселились. Но в момент, когда на меня ставили камеру, я, естественно, стала набирать состояние героини – страх, тревога перед будущим, неопределённость. Чтобы всё выглядело правдоподобно. Набираю, набираю. И так «перевоплотилась», что даже наш режиссёр Алексей Быстрицкий спросил меня: «Ева, у тебя ничего не случилось? Ты какая-то напряжённая, печальная»…





- Вы сказали, что Ирина вся в долгах. А вы когда-нибудь попадали в яму больших долгов?



- Нет, у меня в жизни ни разу не было ни одной кредитной истории, чем и горжусь. Если и были долги, то очень небольшие. Я стараюсь в долговые ямы не попадать. Но у моего персонажа вынужденная ситуация, это же не она набрала долгов ради удовольствия, так получилось.



- Ей не пришлось отстреливаться от кредиторов? Не было таких сцен?



- Нет. Хотя в первом сезоне у меня была ситуация со стрельбой. Ира первый раз в жизни взяла в руки пистолет, чтобы защитить мужа. Руки у неё дрожали. После съёмок я выставила в инстаграм фото с пистолетом. И мне стали умные зрители писать, что я неправильно держу оружие, у меня не та стойка, и если бы пистолет выстрелил, то не понятно, куда попал. А суть этой сцены и была в том, чтобы показать, что моя героиня в первый раз взяла в руки оружие…



- А вообще вы умеете стрелять?



- Не особо. Было дело, я стреляла из старинного охотничьего ружья в сериале «Легенда Феррари». Мой персонаж, по сюжету, стреляет как раз отменно, и она учит героиню Ольги Погодиной этому искусству. А в жизни мне пришлось потренироваться, запомнить, как правильно взводить ружьё, чтобы всё выглядело, будто я делаю это постоянно и на автомате.





Вообще я всегда к своим ролям серьёзно готовлюсь, и в физическом смысле. Много времени посвящаю спорту, слежу за формой. Но пока у меня не было ролей, типа Лары Крофт, пока меня в подобных ролях не видят – я больше стройная, чем накаченная.



- Вы снялись в сериале «Сокровище». Чем вам была интересна эта роль?

- Это история о двух девушках, которые вместе приезжают в Москву. Вместе начинают на одной и той же работе, но у них разные характеры. Моя подруга, которую играет Ирис Лебедева, очень целеустремлённая, а мой персонаж – девушка, которая хочет все проблемы решить более лёгким путём. Она знает про свою привлекательность, красоту. И рассчитывает на выгодное замужество. Это отчасти комедия, но каждая история – живая, правдивая. Весь проект – ребёнок по любви, у нас и продюсер, и режиссёр, и сценарист, все, кто работал над фильмом, с душой подключались к процессу.



- Вы сказали, что ваша героиня рассчитывает на свою красоту. А вам красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?





- Мне, скорее, мешает, потому что я выгляжу слишком хорошо и младше своих лет. А сейчас нужны героини, которые выглядят измождено, что ли. Мне один продюсер лет пять назад сказал: «Ева, были бы у тебя хоть мешки под глазами, замученность какая-то – было бы к тебе больше интереса!» Смешно…



- Так не поспите ночку перед пробами, выпейте пару литров воды на ночь!



- Даже если я не посплю ночь, синяки под глазами придётся рисовать – у меня они просто не появляются. Иногда меня просят – пришли фотографии, где ты выглядишь на свои годы. А я так и выгляжу! Ничего не могу с этим поделать. Проблема пришла с Запада, там для кино давно ищут нестандартные лица. Уже не интересна классическая красота, хочется чего-то необычного. Чем своеобразнее внешне актриса, тем больший к ней интерес.



У меня генетика хорошая. Моя мама тоже не выглядит на свои годы. Мои родители с Севера, переехали в Краснодар и до сих пор там живут. Наверное, красота нам передаётся из поколения в поколение.





- А вы насколько далеко знаете своё генеалогическое древо?



- До прабабушек. Например, знаю, что мой прадед служил при графе Строганове, ему даже выдали титул. Дома у нас осталось много дорогих ковров, гобеленов, стульев из той эпохи. Это по папиной линии. А по маминой – мои прабабушки с Западной Украины, они между собой «тильки розмовляли».



- Вы играли в каких-нибудь исторических фильмах?



- Да, в «Легенде Феррари», например. Много снималась в военных драмах – «Смерть шпионам», «Последняя исповедь».





- А в военных картинах сложно физически играть?



- У нас такая профессия актёрская, что любая тяжесть воспринимается с интересом – попробовать себя, преодолеть что-то. Вот сейчас в «Заповедном спецназе» я и кубырем с обрыва летела, и на квадроцикле гоняла. И даже несмотря на то, что несколько смен болела, с температурой, мне всё равно всё было безумно любопытно. Сцена лечит. К тому же я люблю всякие дальние киноэкспедиции. Хотя бывало, что и не было особого комфорта, жили на каких-то турбазах, в маленьких гостиницах…



- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- В проекте Елены Николаевой «Эйнштейн. Теория любви» снималась с Александром Балуевым. Замечательный партнёр, меня впечатлило, как он работает на площадке, помогает в кадре. Ещё играла с Валерием Сергеевичем Золотухиным в сериале «Смерть шпионам». У нас была совместная длинная смена. Он очень простой, непафосный, сидел там где-то на пенёчке в ожидании своего выхода. Я с пиететом и уважением относилась к Золотухину. И мой покойный муж, режиссёр Сергей Лялин, который снимал «Смерть шпионам», всегда поражался спокойствию и достоинству Валерия Сергеевича.





- Вы сыграли в сериале «Потерянные». Там, по сюжету, Александр Робак и Арсений Робак играют отца и сына. Как они вели себя на съёмочной площадке – строго, по-партнёрски, или всё-таки по-родственному?



- Мы все были волонтёры, и я играла одну из них. Прозвище было – Фигура. Со старшим Робаком я снималась немного. На площадке они между собой прекрасно общались, как и положено отцу с сыном, поддерживали друг друга.



- А как вы общались со своим мужем на съёмках? Это были чисто деловые отношения, или Сергей Лялин вас как-то выделял среди актрис?



- Мы прожили вместе 13 лет, и я снялась в нескольких фильмах Сергея – «Смерть шпионам», «История любви, или Новогодний розыгрыш», «Моё сердце с тобой». И я, и Сергей всегда держали дистанцию на площадке. Я никогда не позволяла себе лишнего пафоса. Для меня сниматься у близкого человека была двойная ответственность. Даже были проекты, когда мы старались не афишировать наши отношения.





- Что еще интересного произошло в вашей жизни за последнее время?



- Я попробовала себя в роли телеведущей. Сначала вела в прямом эфире на радио «Медиаметрикс» передачу «Самое оно». В паре с Сергеем Петровым. К нам приходили очень интересные люди из мира кино, литературы. Мы брали интервью, и я поняла, что ваша профессия очень сложная – люди бывают разные, приходят на интервью с разным настроением. Запомнилась беседа с Эдуардом Лимоновым, ныне покойным. Сильно волновалась перед встречей с ним, он был человеком высокоинтеллектуальным. Ему палец в рот не клади. Но всё прошло хорошо.

Потом меня пригласили на телеканал «Ю» - в качестве ведущей рубрики передачи о детях. Одной из ведущих была Тутта Ларсен. Я рассказывала что-то интересное из жизни, у меня был текст, который надо было выучить. Любопытный опыт, жаль, что он продлился недолго. А сейчас меня занимает только кино, и я надеюсь, что впереди ждут сложные и объёмные роли!