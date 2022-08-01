Бас-гитарист «Зверобоя» Алексей Иовчев: «В Донбассе принципы, понятие чести, долга и Родины − не пустой звук»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 августа 2022, 18:42 Анна Шершнёва

Фото: бас-гитарист «Зверобоя» Алексей Иовчев

У освободительного движения Донбасса, русского Крыма, Новороссии уже появился и оформился свой творческий рефрен в поэзии, прозе, на эстраде. Есть творческие коллективы и отдельные авторы, кто в словах и нотах выражает народные образы и стремления. К таким выразителям относится и известная группа «ЗВЕРОБОЙ». Ставшие своеобразными гимнами свободе и борьбе песни являются результатом совместного творчества таких замечательных музыкантов и исполнителей как Александр Носков - вокал, ритм-гитара, Дмитрий Сосов - бас-гитара, бэк-вокал, Алексей Иовчев - соло-гитара, бэк-вокал, Антон Лукьянчук – барабаны, Сергей Кифак – барабаны, Михаил Казаков – звукорежиссёр.

Представитель патриотической группы Алексей Иовчев любезно согласился пообщаться на страницах «Аргументов недели».

− Приветствуем, Алексей, давайте знакомиться! Кто Вы, откуда и как пришли в мир музыки и общественной жизни?

− Меня зовут Алексей Иовчев. Я соло-гитарист, аранжировщик, звукорежиссер, и один из авторов группы «ЗВЕРОБОЙ». Родился и вырос в Мариуполе. Остальные ребята - москвичи. Группу можно считать московской. В разное время, доводилось работать гитаристом у звёзд российской эстрады. Был даже, опыт сотрудничества с группой Queen, в рамках мюзикла.

− Как возникла идея создания группы «ЗВЕРОБОЙ»?

− Группа не создавалась специально, для каких-либо задач. Дима с Сашей просто, хотели музицировать, сочинять песни. Они, правда, Гнесиных. И будучи, по сути, ещё достаточно юными людьми, в своём творчестве подняли планку достаточно высоко. И по сей день не отступают от принципов: честность, глубина, лёгкость, талант.

− Вы представители русского рока. В каких жанрах ещё пробуете силы?

− «Русский рок» - понятие широкое. Он очень разный. Мне кажется, «ЗВЕРОБОЙ» вобрал в себя все его грани, в разных пропорциях. От фолка и бардовской культуры, до «Кино» и более тяжелых хард-роковых форм.

Мы не перебираем жанры в случайном порядке, пробуя, скажем хип-хоп, просто потому, что это якобы модно. Стиль звучания диктует прежде всего - сама песня. Наша задача − найти для неё наиболее органичную форму, не убив при этом идею. В любом случае у нас это гитарная музыка. Клавиши тоже присутствуют, но не на главных ролях. Как такового клавишника в группе вообще пока нет. Мы гитаристы, чего уж! И это, во многом формирует звучание группы.

− У группы очень резко направленный общественный рефрен. Как нашли свой творческий источник вдохновения?

− Это не является результатом какого-то расчёта. Просто, отражаем действительность. И раз уж, так вышло, что мы стали свидетелями реальной драмы русского народа, и тектонических процессов исторического масштаба − было бы странно не отразить это в своём творчестве. Ибо, если творца такие вещи не задевают, то возникает резонный вопрос - художник ли он? И для чего, вообще, нужен такой «художник»?! Мы пропустили эти события через себя, стали к ним полностью причастны. И это − абсолютно нормально.

− Вы бывали в Донбассе практически с самого начала. Донецк, Луганск только становились столицами. Видели войну, видели борьбу за жизнь. Что запомнилось из тех гастролей?

− Чего только не было за эти восемь лет! Запомнились простые люди, ставшие героями. Неиспорченная молодёжь. Земля, где принципы, понятие чести, долга и Родины − не пустой звук. Где люди, живут в непростых условиях, испытывают реальную опасность гибели, но при этом не ноют, не жалуются. Напротив, обладают несгибаемой волей, и настолько убеждены в своей правоте, что невольно заряжаешься от них этим духом.

− Как принимает публика в Новороссии?

− Очень хорошо. Люди нам доверяют. Мы это ценим. А, они ценят наши песни, и не раз говорили, что это не менее важно, чем гуманитарная помощь, или какая-то ещё материальная. Мы видим, как люди на наших концертах в Донбассе светлеют лицами. Выходят, выпрямив спину и расправив плечи! Убежденные в своей правоте и вдохновленные на Победу! На жизнь и созидание.

Многие говорили нам в доверительных беседах, что наши песни помогли продержаться им в дни тяжелых испытаний, а кому-то принять единственно верное решение. Наверное, это чего-то стоит…

− Успели уже побывать в родном Мариуполе? Песня «Мой Мариуполь» стала просто гимном освобождению города…

− В мае этого года я впервые смог побывать в родном городе. Мои близкие перенесли все ужасы, происходившие в эти страшные три месяца. Выжили. Но, буквально ценой многократного чуда. И снаряды в квартиру залетали, но не взрывались, и дождевых червей есть приходилось. И с «азовцами» пришлось столкнуться.

Город сильно разрушен, но не стерт с лица Земли. По всему видно, что большую часть разрушений можно довольно быстро восстановить. Местные жители проклинают Украину, и особенно «захiстникiв» («защитников» по укр. – прим. ред.) из ВСУ и нацбатов. Конечно, в таком большом городе, люди есть разные, но в целом отношение к России хорошее, к Украине - плохое. Город на глазах оживает, и уже совершенно очевидно - будет восстановлен.

− Ещё год назад тема Донбасса и Новороссии была не столь популярна у творческих кругов России, но не у вас. «ЗВЕРОБОЙ» − идейный патриотический проект?

− Да, пожалуй, «ЗВЕРОБОЙ» стал по факту идейным патриотическим проектом. Кто-то, наверное, специально создаёт проекты под подобные задачи. Нам же ничего выдумывать не пришлось. Мы просто, выбрали Путь и идём по нему. И станции, и пункты на этом Пути неслучайны, а наоборот − закономерны.

− В каких городах Новороссии удалось уже побывать и в какие собираетесь ещё?

− Часто бываем в Донецке, Горловке, Луганске. По нескольку раз бывали в Ясиноватой, Стаханове, Брянке, Алчевске. Бывали в Первомайске, Кировске, Червонопартизанске, Антраците, Краснодоне, Докучаевске, Волновахе, Мариуполе. Это так, лишь там, где мы реально выступали, навскидку.

− Расскажите, что для Вас и других музыкантов группы означают понятия Русский мир, Русская весна?

− Русский мир - это там, где русскому человеку хорошо. Там, где Справедливость. Где он живет в пространстве своей истории и культуры, не будучи за это угнетаем.

Русская весна - это народно-освободительная борьба русского народа, за обретение своей Родины. В самом широком смысле.

− Какие творческие планы у «ЗВЕРОБОЯ»?

− Наши творческие планы в ближайшее время − гастроли. У нас будет крупное выступление на байк-шоу 6 августа, в Севастополе, у «Ночных Волков». Затем, 17 августа на фестивале «Таврида-арт» в Судаке. Ну, а дальше поездки в Донбасс, серия концертов по России, многие уже заявлены. Поэтому, мы немного отложим студийную работу, и сосредоточимся на концертной деятельности. А в это время, насыщаясь впечатлениями, будут рождаться замыслы новых песен.

− Вы можете со страниц «Аргументов Недели» обратиться к своим слушателям по всей Большой Стране.

− Друзья! Сейчас наступил очень сложный и ответственный период нашей истории. Руководство страны, безусловно, пытается по возможности оградить население от проявлений «просто спецоперации». Но, важно понять: это настоящая большая битва. И не просто, с преступным режимом на Украине, но с нацизмом в частности, и со всем коллективным Западом, избравшим деструктивный путь, желающим уничтожить русских, как цивилизацию. Каждый из нас должен сейчас быть причастным. Собирайте деньги, отправляйте необходимые вещи нашим защитникам. Делайте всё возможное, не ждите разнарядок сверху. Включайтесь! Это наша судьба, и мы должны вместе одержать Победу!»