Александр Никонов: «Вывоз 40 тысячной коллекции из США в Россию стал грандиозным событием»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 августа 2022, 14:27 Яков ДЯТЛОВ

Центральный Музей Вооруженных сил Российской Федерации

Директор Центрального Музея Вооруженных сил Российской Федерации Александр Никонов в эксклюзивном интервью редакции «Аргументы Недели» рассказал о возвращении 40 тысячной коллекции уникальных музейных предметов из США в Россию и поделился историей о передаче в музей Боевого знамени 190-го стрелкового полка.



- Какие мероприятия и выставки будут проводиться в вашем музее в этом году? Какую выставку можно назвать наиболее значимой?



- Наиболее значимой выставкой из тех, которые мы проводим в этом году, стала выставка «Москва в судьбах полководцев Победы», посвященная 80-летию Московской битвы. Её можно посмотреть в нашем музее и сейчас. Следующая по значимости выставка будет открыта совместно с Государственным архивом новейшей истории и будет посвящена шестидесятой годовщине Карибского кризиса. Кроме этого, у нас проходят десятки самых различных выставок. Несколько из них создаются по распоряжению Министерства обороны и экспонируются в Национальном центре обороны, в различных Главных и Центральных управлениях Министерства обороны, а также за рубежом: в Китае, Монголии и на территории Беларуси.



- Кто является основными посетителями вашего музея?



- Аудитория нашего музея достаточно многообразна. Прежде всего, это учащиеся средних школ, лицеев, колледжей и студенты высших учебных заведений. Это и военнослужащие, слушатели военных академий, курсанты и персонал Министерства обороны, воспитанники Суворовских, Нахимовских училищ и кадетских корпусов. И, наконец, частые посетители нашего музея – ветераны.



- Много ли иностранцев среди посетителей вашего музея?



- Иностранных посетителей в этом году у нас всего 4%, тогда как в 2019 году иностранцев было примерно 30%. Только из Китая было более 140 тысяч туристов и нам приходилось работать даже в выходные дни музея, чтобы провести экскурсии для всех наших гостей. Посещение завершалось концертом, на котором исполнялись песни на русском и китайском языках. В организации этого нам активно помогал творческий коллектив «Красные флаги».



- Планируется ли продолжить сотрудничество с Китаем? Будет ли сотрудничество с другими странами?



- Мы с нетерпением ждем, когда в мире будут полностью сняты ограничения, введенные из-за пандемии. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Мы ожидаем восстановление туристического потока после снятия всех ограничений. За последние годы стало меньше гостей из Европы, в основном приходят группы из посольств разных стран, так, например, совсем недавно мы принимали представителей посольства Индии. Сейчас непростая ситуация в области международных отношений России, что напрямую влияет и на нашу деятельность. Россию перестали «любить». Европейская пресса — яркий пример. События на Украине освещаются однобоко, очень много лжи со стороны Западных журналистов. Они замалчивали и прикрывали зверства националистов на протяжении 8 последних лет. Текущая ситуация вынудила Запад обратить внимание на эту проблему, но её предвзятое освещение и методы подачи информации ничего не оставляют от правды. Наши сотрудники выезжали на места событий, происходящих на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, готовили материалы про Специальную военную операцию. Задача музея — освещать то, что происходит на самом деле, доводить неискажённую правду до наших посетителей.



- В настоящее время проблема искажения исторических фактов стала очень актуальна. Какую лепту вносит ваш музей в борьбу за историческую правду?



- Научная работа наряду с культурно-просветительной является одним из ключевых направления деятельности Центрального музея Вооружённых Сил Российской Федерации. Без основательной научной проработки невозможно создать ни достойной экспозиции, ни выставки. Невозможна без неё и фондовая работа, подразумевающая, с одной стороны, тщательный, продуманный подбор предметов в музейную коллекцию, а с другой - глубокое, всестороннее изучение этой коллекции, каждого музейного предмета.



Богатая фондовая коллекция, насыщенная, информативная экспозиция, активная выставочная и научно-просветительная работа сделали музей востребованным. Сюда идут исследователи, здесь проводится огромное количество научных, просветительных и культурно-массовых мероприятий, музей никогда не пустует. Фактически он стал своеобразным центром притяжения значительного количества организаций и обществ, занимающихся деятельностью военно-патриотической направленности.



Научные сотрудники, среди которых сегодня восемь человек имеют учёные степени, поддерживают на должном уровне научную работу музея.



Сейчас идет сильное искажение фактов о Специальной военной операции на Украине и истории Украины в целом. В связи с этим мы подготовили выставку: «Уроки истории: Украина 1941-1945 гг.», которая показывает историю освобождения Украины, рассказывает о мужестве украинцев, принимавших участие в освобождении оккупированных территорий на стороне Красной Армии.



- Как ваш музей откликается на вызовы современности, в частности на переход в онлайн?



- В период пандемии мы вынужденно некоторое время работали исключительно в режиме онлайн, в том числе проводили «живые» онлайн-экскурсии, а также общались со своими потенциальными посетителями через Интернет-ресурсы. Не отказываемся мы от такой работы и после снятия ограничений, но это не основная наша форма.



ЦМВС РФ - один из музеев, которые делают основной упор на классический способ подачи материала. Работая с посетителями, мы обратили внимание, что люди устали от постоянно мелькающих картинок и фильмов, как говорит Михаил Борисович Пиотровский «от этих дискотек». С точки зрения музейщика скажу, что подача материала через наушники и постоянное мигание экранов – экспозиций, постоянный шум, сильно мешают восприятию. Мы за то, чтобы с посетителями работал экскурсовод, который своим рассказом может увлечь слушателей и ответить на любой интересующий нашего гостя вопрос. Мы делаем тематико-экспозиционные комплексы на основе материалов о конкретных людях. Например, у нас есть комплекс материалов о Ю.А. Гагарине - военном лётчике и первом космонавте Земли. Мы гордимся значительной коллекцией музейных предметов, принадлежавших Георгию Константиновичу Жукову – его награды, личные вещи, документы и многое другое. Такая подача материала очень нравится нашим посетителям и надолго остается в памяти. Одно дело, когда ты видишь солдат и героев на экране, и совсем другое, когда ты воочию видишь подлинные вещи, принадлежавшие им. Мы через предмет стараемся показать судьбу человека на фоне событий, связанных с историей нашего государства.



- Какую работу ведет музей для пополнения своей коллекции?

- Это направление работы имеет большое значение и им занимаются практически все научные сотрудники музея. Вот и я в течение нескольких лет часть своего отпуска проводил в составе экспедиции в районе Эльбруса. Мы искали следы защитников Приэльбрусья, в частности, роты лейтенанта Гургена Григорьянца, которая сражалась и погибла в этом районе осенью 1942 года. Поисковые работы длились в течение нескольких лет, были найдены обломки самолёта ДБ-3, документы летчиков. Самолет был подбит немецкими зенитчиками, находившимися на высоте 4.200 метров, в так называемом «Орлином гнезде». Этот самолёт упал на ледник Кюкюртлю в Приэльбрусье. Некоторые находки теперь можно увидеть в нашем музее в зале №11.



Мы организовывали множество экспедиций и в другие места, в том числе туда, где выполняли боевые задачи наши воины в последние годы. Оказывают нам помощь и поисковики. В частности, Ими были переданы обломки самолета и другие предметы с места гибели Героя Советского Союза младшего лейтенанта В.В. Талалихина.



Поддерживают музей и люди, неравнодушные к исторической памяти о подвиге нашего народа. Так, в 2007 году Сергеем Борисовичем Ивановым было в торжественной обстановке передано в музей Боевое знамя 190-го стрелкового полка, большая часть которого погибла в Прибалтике. Оно было найдено «черными копателями» в 2007 году, выкуплено российскими коллекционерами и передано государству. Изучая историю этого знамени, я узнал, что в 1943 году в этот полк уже второго формирования попал служить мой отец. Он был наводчиком 45-миллиметровой пушки. Она имела высокую эффективность в бою, но была слабо защищена, поэтому зачастую ее называли «Прощай, Родина». С её помощью отец уничтожил около тридцати немецких солдат и семь ручных пулемётов, был награжден медалью «За отвагу». Он призывался на фронт в Подмосковье, в Бронницком военкомате. В том же военкомате призывался и мой дядя, который был награждён 3 орденами и героически погиб в звании капитана под Кёнигсбергом в районе города Кранц (ныне это Зеленоградск).



- Какой экспонат можно назвать самым ценным для вашего музея?



- Самый известный и значимый экспонат для нашего музея - Знамя Победы - штурмовой флаг, водруженный над рейхстагом в ночь на 1 мая 1945 г., определенный федеральным законом как официальный символ Победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и являющийся государственной реликвией России. Оно хранится у нас с июня 1945 года. Кроме Знамени Победы у нас хранится много других, не менее значимых исторических раритетов, таких, например, как пять орденов «Победа». Это два ордена маршала Г.К. Жукова, два ордена маршала А.М. Василевского, и орден маршала Р.Я. Малиновского. Всего в нашем музее хранится более 830 тысяч музейных предметов, значительная часть которых относится к событиям Великой Отечественной войны.



- Содержание такого большого количество экспонатов требует больших денег. Откуда ваш музей в основном получает средства на существование?



- Мы подчиняемся Министерству обороны, как ведомственный музей, но коллекция является подконтрольной Министерству культуры. Мы входим в систему федеральных музеев, поэтому находимся на государственном финансировании. Если говорить о заработанных средствах от приносящей доход деятельности, то они даже в лучшие времена не превышали 30% от нашего бюджета. Такая ситуация наблюдается во всем мире. Даже для самых известных и успешных музеев 30% это очень хороший результат.



- На что в основном тратятся заработанные и выделенные музею деньги?

- Мы успели сделать много полезного для нашего музея: отреставрировали технику, закупили новое оборудование, постоянно проводим выставки. В общем, используем деньги для развития музея. Сейчас, конечно, стало немного труднее, но, тем не менее, Министерство обороны нам не отказывает в поддержке и помощи. Благодаря Указу Президента Российской Федерации №597 от 2012 г. средняя зарплата сотрудника музея равна средней зарплате по Москве. Такие меры поддержки привлекают молодых специалистов, которые идут к нам работать сразу после окончания высших учебных заведений. К нам на работу, как правило, приходят люди, которые искренне увлечены военной историей и историей нашего государства. Они демонстрируют удивительный уровень знаний, многие из них свободно владеют иностранными языками. Наши иностранные гости слушают их с восхищением. Так же у нас есть экскурсовод для слабослышащих посетителей, который владеет сурдопереводом. Мы стараемся идти в ногу со временем и работать так, чтобы каждый гость нашего музея горел желанием вернуться сюда снова.



- Каким был ваш путь, как работника этого музея?

- Я работаю в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации уже более 30 лет. Пришёл я сюда военнослужащим, военнослужащими были и мои заместители, и начальники отделов. Это был трудный 1992 год, когда только что распался Советский Союз, стала очевидна необходимость расширения хронологических рамок представленной в музее военной истории Отечества, и мы стали искать пути решения этой проблемы. Мы направили письма в Югославию, Турцию, Францию и Соединенные Штаты Америки. Ответили нам только из США, из города Лейквуд – штат Нью-Джерси. Еще в 1954 году там было создано общество «Родина» и при нем музей, в котором оказалась собрана огромная коллекция исторических предметов дореволюционной истории России и Белого движения. Начиная с 1992 по 2000 год, мы привезли из Соединённых Штатов более 40 тысяч уникальных музейных предметов. Там были награды, элементы формы одежды, личные вещи, документы, редкие книги и многое другое. Вывоз этой коллекции стал грандиозным событием и позволил создать в ЦМВС выставку «Россия в двух войнах». Она привлекла колоссальное число посетителей. Потом мы сделали полномасштабную постоянную экспозицию. Она стала востребованной, потому что, как оказалось, люди мало знают про Русскую Императорскую армию и эпоху Первой мировой войны. К слову сказать, экспозиция по Первой мировой в нашем музее была создана раньше, чем в других музеях страны. Затем у нас была создана обновленная экспозиция, рассказывающая о событиях Гражданской войны в России, где мы стремились показать максимально объективно обе стороны конфликта, что раньше было практически невозможно.



- Кто помогал вам возвращать коллекцию в Россию?



Нам очень помог Российский фонд культуры и Министерство культуры. Через Российский фонд культуры были выделены средства, которые позволили нам вывезти коллекцию. В начале 2000 года нам удалось вывезти последний предмет. Никита Сергеевич Михалков оказал нам тогда очень большое содействие в возвращении этой коллекции, когда контейнер с экспонатами был заказан через Финляндию. В общем, это отдельная история, о которой можно долго рассказывать. Часть привезенной коллекции была передана Российскому фонду культуры. Возвращенная коллекция позволила нам создать экспозицию по Русской Императорской армии, о которой уже была речь.