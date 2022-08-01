Что такое rewarded video и как с его помощью виртуальные игры становятся весомым каналом на рекламном рынке?

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 августа 2022, 13:35

Формат rewarded video уже давно стал одним из самых эффективных рекламных инструментов. Дословный перевод термина означает «видео за вознаграждение» основная суть продукта. Пользователь смотрит видео, получая при этом дополнительные бонусы внутри приложения, в большинстве случаев – игровые. По оценкам 52% участников рынка rewarded video, этот инструмент приносит больший доход (46%), чем full-screen (29%) и обычные баннеры (20%). О том, как сейчас развивается сегмент rewarded video и какие перспективы ожидаются в будущем, рассказал Сергей Буевич, эксперт по рекламному рынку с 15-летним опытом, рroduсt мanager, эксперт по Digital Marketing, участник шорт-листа ТОП-30 экспертов Государственной программы «Цифровой прорыв».

- Реклама в компьютерных играх появилась давно. Что изменилось сейчас?

- Изменились паттерны пользовательского потребления контента. По сути, сама индустрия компьютерных игр существует не так уж давно, не говоря даже об играх “по сети” – с онлайн-подключением. Именно сейчас эта отрасль стремительно развивается и растет вместе со своими пользователями. Те, кто детьми играл в компьютерные игры, вырастая, хотят не только продолжать играть, но и в процессе получать полезный для них контент. Таких пользователей становится все больше, они не смотрят телевизор, не слушают радио, не читают журналы и газеты. Их внимание акцентировано на играх, а бренды направляют рекламные бюджеты туда, где их продукт увидит их целевая аудитория – в эпицентр внимания пользователей. Поэтому в текущих обстоятельствах главная ценность для рекламодателя – возможность попасть в зону внимания потребителя. И формат rewarded video становится одним из немногих каналов коммуникации, где бренды гарантированно получают свои 15 секунд видео-взаимодействия с пользователем. Это подкрепляет его популярность среди рекламодателей и, как следствие, продвигает rewarded video к лидерству среди инструментов на рекламном рынке.

- Есть ли дополнительные бонусы для участников сегмента rewarded video?

- Показ рекламы за вознаграждение увеличивает время, проведенное пользователем в игровом приложении, что обеспечивает разработчикам игр стабилизацию процента удержания пользователей и, соответственно, рейтинги. Чем больше рейтинг приложения, тем охотнее рекламодатели вкладывают средства в рекламу на этих площадках, так как видят статистику количества пользователей и времени, проведенного в игре. Таким образом, у заказчиков сразу появляется понимание, насколько эффективной и выгодной будет его рекламная компания на данной площадке. Пользователи, в свою очередь, получают дополнительные бонусы, с помощью которых могут быстрее пройти на следующий уровень или дойти до финиша.

- Как устроена технология rewarded video?

- Rewarded video – формат рекламы, в котором пользователь самостоятельно решает: смотреть ли видеорекламу взамен на дополнительные бонусы в игре или отказаться от просмотра. Формат отличается от обычной видеорекламы тем, что пользователь осознанно выбирает смотреть рекламу, и после начала просмотра – не может ее пропустить. Таким образом, рекламодатель привлекает внимание своего потенциального клиента и может использовать это для презентации своего продукта.

Алгоритм действий прост:

Пользователь скачивает игру. Зачастую в ней уже есть некоторая игровая валюта или иной ресурс, который помогает продвинуться вверх по уровням. Разработчики игр сознательно добавляют эти инструменты в свою механику для управления действиями пользователя и возможности монетизации процесса.

Таким образом, пользователь имеет возможность выбора: напрямую купить необходимый игровой ресурс или получить этот ресурс, посмотрев рекламное видео и тогда не придется тратить деньги.

Именно процесс просмотра видео с целью получения бонусов и называется rewarded video.

- Как не отпугнуть пользователей рекламой в приложении?

- Не делать ее слишком агрессивной или навязчивой. Лучше использовать нативную рекламу – этому определению соответствует и rewarded video.

- Какие особенные рекламные инструменты появляются в этой сфере?

- Отдельных инструментов для rewarded video пока нет. Все работает как стандартное рекламное видео: трекинговые триггеры для начала и завершения просмотра видео, на основании которых и происходит расчет рекламодателей с приложением. Но это стандарт рекламного рынка, а не специально разработанный инструмент.

- Есть ли возможность размещать рекламу в компьютерных играх не только у крупных корпораций?

- Конечно, современные рекламные платформы позволяют любому производителю или продавцу товаров и услуг размещать свои видео в формате rewarded video.

- Какие возможности для развития рынка видите Вы?

- Традиционно главной целью рекламодателя является возможность управлять ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций) своих рекламных кампаний. Соответственно, любые платформы, которые будут монетизировать рекламу, гарантируя результат для заказчика, будут более предпочтительными рекламными каналами брендов. Но это – перекладывание рисков эффективности рекламных кампаний на приложения, на что сами платформы соглашаются крайне неохотно. На мой взгляд, тут кроется значительная возможность роста как для приложений, так и для рекламных сетей.