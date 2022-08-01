«Тегеран-22» - что делать дальше? - Арбак Хачатрян

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 августа 2022, 11:37

Наш собеседник независимый правозащитник, эксперт в области геополитики, политический оракул Арбак Хачатрян.

- Господин Хачатрян, что дал нам «Тегеран-22»?

- Как я уже говорил, Иран сегодня пытаются использовать против России на фоне конкуренции за газ и нефть. Событие достойное внимания только в плане того, что в первый раз лидер РФ посетил Иран. Не могу не отметить, что всю декорацию портил «ворон мира»- Эрдоган. Даже для обсуждения экстренных вопросов с ним можно было встретиться отдельно и на другой территории. Так что, от этих декоративных встреч ожидать особых результатов не стоит.

- Но ведь уже подписаны соглашения, возможно будут еще новые договоренности...

- Пока не будет ликвидирована международная валютная, долларовая система эти соглашения не будут действовать в полной мере. Некогда самый могущественный финансовый воротила – Израиль, не допустит усиление Ирана. Единственный шанс взаимодействия евреев с персами появится только в том случае, если вдруг «всплывет» какой-то совсем «Древний Завет», свидетельствующий о родстве этих народов. Но в эту очередную сказку, (несмотря на то, что в их придуманные сказки, начиная с 10 заповедей, верили сотни народов), труднее всего будет поверить, учитывая происхождение этих народов. Великая Персия – страна с колоссальным историческим, культурным и духовным наследием, в отличие от тех, которые, по-моему, были 400 лет рабами в Египте. Не существует зла, страшнее раба, дорвавшегося до власти.

- Г-н Хачатрян, вы говорите о государстве - воротиле финансами, значит ли, что сегодня в выигрыше оказались богатые страны?

- Нет, наличие газа и нефти, награбленное богатство сегодня ничего не значит. Кто владеет международной финансово-банковской системой, тот и заказывает санкции, решает, где быть миру, а где войне, порождает террористов и т.д. Уже не важно ты за Путина или за мировой санкционный метастаз, где нет лидера. Сегодня война на Украине, а «сердобольные» страны ей поставляют оружие, гибнут люди, а мир занят решением газовых вопросов, при этом гуманитарные вопросы не решаются. В ходе второй Карабахской войны 2020 г., в регион забросили террористов, поставляли «Байрактары», и армяне остались один на один с превосходящими их по количеству и военному оснащению врагами. Наша погибшая молодежь – жертва, принесенная Байрактаром. И после этой мясорубки, где санкции против Турции и Азербайджана? «Хозяева» решают какое государство обложить санкциями, ведь все финансовые рычаги находятся в их руках. Сегодня у Ирана есть и нефть и газ, но он под санкциями. Это никак не спасло страну и многие начинают прозревать, где гнездиться зло. Очень скоро человечество забудет о бриллиантах, баснословно дорогих полотнах Малевича и Пикассо, которые по сговору небольшой группы людей оцениваются в бюджет целой страны. Перед человечеством встанет вопрос выживания. В европейских странах, как это было в Армении в 90-х гг., начнется веерное отключение электричества, газ в дома будет подаваться по графику и т.п. Карточный домик разваливается. К сожалению, под руинами останутся и порядочные, честные люди. Планета не выдерживает греховности человека. Сама природа уничтожает порочность под видом пандемий, землетрясений, из-за различных катаклизмов целые города уйдут под воду или сгорят в огне. Поймите, пшеница, нефть, газ и прочие природные ресурсы даны человечеству для создания благоприятной жизни, а не наоборот.

Для собственного спасения, эти финансовые воротилы придумывают какие-то денежные институты, криптовалюту, идут на все, вплоть до создания денег для людей с нетрадиционной ориентацией.

- Как их остановить, есть ли какие-то рычаги?

- Пока мировые лидеры, хотя бы единиц, не поймут и не присоединяться к борьбе против порочной мировой финансовой системы и ее «хозяев», не захотят ее изменить, человечество в опасности, никто не спасется. Эти рабы уничтожили все хорошее, что существовало в мире.

- Еще в 2003 году вы писали из Лефортово и просили избавиться от рабов, не любящих свой дом, свою страну.

- Если кто-то не любит свой дом, страну, то у него не получится дружить с соседом, любить и уважать другой народ. А кто такие рабы? Из истории мы знаем, что это те, которые уничтожили египетскую культуру, римскую империю, все благородные институты и системы, которые служили примером человечеству. Вместо этого эти рабы создали и сделали главной - финансовую систему, и своими санкциями поставили на колени весь мир. Лидеры государств должны понять эту истину, создать некий антимеханизм, т.е. структуру, которая, не должна посредством денег, превратившими все население планеты в заложников, управлять миром. Банки, действующие в рамках данной структуры, будут лишены права зарабатывать для себя, а кто нарушит данное право должен быть строго наказан, вплоть до смертной казни. Так же расправлялись с ворами в далекие времена конокрадства. Миссия банка заключается не в самообогащении за счет безумно высоких процентов, а в укреплении, процветании страны, в поддержке более слабых государств. Необходимо поменять всю систему и подструктуры, только в этом случае отношения между государствами не будут зависеть от международных и мировых банков. Но пока механизм противодействия не создан и система не уничтожена, пострадают все народы и страны, никто не спасется. Излечение планеты произойдет только в случае глобальных изменений финансовой системы, для кого-то прототипом может послужить птица Феникс, возродившаяся из пепла, для христиан – спасительный Ноев Ковчег. Хотя, если честно, я начинаю сомневаться в победе разума над земным злом.

- Будучи советником по правам человека президента РФ, вы оказались в Лефортово, и в ваших посланиях оттуда советовали лидеру России плюнуть на американские санкции и помогать народу Ирана. Почему этого не случилось тогда, почему вас не услышали?

- В то время Россия проводила совершенно иную политику, была занята другими «важными» делами - протежировала и взращивала в бывших союзных республиках преступных коррупционеров. Украина, Армения, азиатские страны... А сегодня, награбленные деньги, которые эти деляги хранили в американских и иных западных банках, используют против России. Получается, что Россия сама породила против себя этих гнид. Но это малая толика зла. В руках мировых финансовых воротил находятся все рычаги для того, чтобы печатать деньги «когда и сколько вздумается». Необходимо менять законы так, чтобы эти мировые решалы поняли, что их время подошло к концу. Данная система полностью должна быть уничтожена. Банк и деньги должны служить на благо человеку, это такие же удобства как автомобиль или женский тампон, а не для того, чтобы человек всю жизнь горбатился и отдавал проценты. Новая система должна быть призвана финансировать только проекты, направленные на поддержку, развитие, процветание и усиление государств.

- Из ваших слов выходит, что Россия косвенно причастна к 30-летнему грабежу Армении?

- Посмотрите, в той же Армении российскими любимчиками стали деляги и преступники, которые разворовали страну, морально разложили местное население и на протяжении 30 лет служили порочным примером нынешним, дорвавшимся до власти, гиенам. А в среде гиен львы не рождаются. На днях один из сегодняшних политиков поехал в Польшу, во вражескую страну своего союзника, который и обеспечивает всю безопасность Армении. Пусть лучше уж поехал сразу в Украину. Эти гиены сегодня здесь, завтра там. Кричат российские миротворцы, а сами едут в Польшу. Это же уродство. Почему сидя в Лефортово я смог открыто предъявить претензии и раскритиковать проводимую российскими властями в отношении моей страны политику? Я боролся за свой народ, беспокоился, что мой народ превратят в вассала. Вы думаете у меня не было семьи, детей, мне не за кого было бояться? Так что окончание «ян» в фамилии человека сегодня уже ни о чем не говорит. Судя по поступкам и мышлению, при проведении экспертизы на наличие армянского гена, надеюсь, существенная часть армянского населения его не пройдет. Меня это хоть как-то успокоит. Но, вообще говоря, если у человека есть ценности, цель, принципы, истинная вера, то ни какой Дьявол не сможет поколебать его помыслов и души. Я всегда говорил, что религия для меня не важна, намного важнее, чтобы Бог был в душе человека, этим и определяется степень нравственности. Сегодня даже иконы с изображением святых смело можно заменить на иконы с Дьяволом, ведь судя по поступкам, существенная часть человечества поклоняется именно ему.

- Г-н Хачатрян вы говорите о Дьяволе в помыслах, Боге в душе, общечеловеческих ценностях, однако поставили по разную сторону баррикад Великую Персию и армянский ген с одной стороны и рабов, дорвавшихся до власти с другой...

- В народе должен быть стержень с великой историей и богатой духовностью, а не с денежной короной на голове. Лидеры государств должны наконец это осознать и сеять разумное, доброе и вечное на благо всего человечества.



P. S. Хочу добавить, что в конце нашей беседы Арбак Хачатрян извинился за выплеснутое негодование, вызванное чрезвычайной серьезностью ситуации.