Политолог Марков: правильная форма проведения референдума в Херсоне и Запорожье – стукнуть кулаком по столу

Аргументы Недели → Интервью 13+

31 июля 2022, 16:01 Александр Саргин

Фото: соцсети

Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что парламент в осеннюю сессию может рассмотреть вопрос о вхождении в состав России новых территорий.

О том, так ли уж нужны референдумы, спецкор «АН» Александр Саргин расспросил гендиректора Института политических исследований Сергея Маркова.

- Запорожская область в настоящее время еще не полностью стала нашей, и тем не менее глава ее военно-городской администрации отметил, что референдум намечен на первую половину сентября.

- Да, сегодня существуют некие проблемы в том, что это еще не полностью наша область. И тем не менее, большая ее часть живет при пророссийской власти. Но тут еще вот какое дело. В 2014 году мы в Крыму провели просто идеальный референдум – но разве это кого-то заинтересовало?

- Вот именно! Перед кем мы, собственно говоря, отчитываемся? Все равно не в коня корм.

- Если идеальные референдумы уже никого не интересуют, мероприятие такого рода может быть проведено не идеально, - и ничего страшного не случится. Да, пусть референдум будет немного, скажем так, корявым. Более того, я думаю, что на сегодня практически нет никакой разницы между идеальным и корявым референдумами.

- Дмитрий Песков недавно напомнил, что для проведения референдума требуется два условия - само решение местных жителей и безопасность. Кстати, референдум в Херсонской области намечен на одно время с Запорожским, но ведь продолжаются ракетные обстрелы со стороны ВСУ. Будет ли обеспечена безопасность ко времени проведения мероприятия?

- Вряд ли на Херсонщине теперь будут серьезные нарушения в плане безопасности, ну разве что некие разовые терроризирующие обстрелы. Но на сегодня ситуация там не идеальна для проведения референдума потому, что треть населения Херсонской области просто выехала с места проживания, а треть из оставшихся пока не поддерживает Россию. Так что примерный результат будет таков: треть – за нас, треть – против нас, а еще треть ждет, пока власть не стукнет кулаком по столу.

- Интересное предложение.

- Референдум в нынешних условиях как раз и является такой формой - стукнуть кулаком по столу. Такой референдум будет продуктивным, правильным, и именно так надо его провести! Мы тоже потихоньку учимся делать так, как это делают американцы. Как бы сейчас поступили они? Они полностью фальсифицировали бы этот референдум – и объявили его результаты легитимными.

- А стоит ли вообще заморачиваться и тратить на все это средства? «Цивилизованный» Запад не признал результаты референдума в Крыму, а мы опять за свое...

- Ну что ж, это некое общепринятое квазиюридическое мероприятие, дескать, вот мы какие, делаем все через референдум и т.п. Но смотрите, как киевский режим и американцы взбеленились по поводу объявлений о референдумах в Запорожской и Херсонской областях! Этими причинами, думаю, и объясняются продолжающиеся наступления на данные области. Ну а если врагу так не нравится то, что мы делаем, значит мы всё делаем правильно.

- Полностью согласен, Сергей Александрович. А лично я думаю, что там всё и так было, есть и будет наше, причем без всяких референдумов.

- На мой взгляд, сейчас нужно говорить обо всём именно так, как есть на самом деле. То есть треть населения там находится под влиянием пропаганды киевского террористического государства, типа ИГИЛ*. Зато теперь они будут жить в нормальном и здоровом государстве, а мы будем их излечивать. Но наше руководство, как известно, настроено более мирно, чем мы с вами, поэтому и есть настроения сымитировать референдум. Что ж, эта идея звучит твердо, а самое главное, что Россия оттуда никогда не уйдет.

- Потому что это и есть Россия!

- Согласен с вами. Я сейчас нахожусь под Евпаторией, так вот сюда приезжают много ребят из Херсонской и Запорожской областей, из ДНР, ЛНР, а также многие из тех, кто работает там в военно-гражданской администрации. Так вот все они, как прямые очевидцы, рассказывают, что, да, конечно, ситуация там действительно трудная и сложная, но нынешние антироссийские настроения имеют абсолютно искусственное происхождение. По сути, это результат политтехнологий. Так что немного времени, немного политической воли - и все это искусственное и наносное полностью разрушится само. То есть все возвратится на круги своя.

*Террористическая организация запрещена в России