Военспец Леонков: мы однозначно дойдем до границы с Польшей

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27 июля 2022, 08:35 Александр Саргин

Фото: соцсети

Боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях, сообщают американские СМИ.

В то же время замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в вооруженных силах Украины осталось около 10% кадровых военных.

Спецкор «АН» Александр Саргин поговорил о ходе СВО с военным аналитиком, редактором журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым.

- ВСУ теперь много не навоюют?

- Сейчас на Донбассе воюют последние наиболее подготовленные части ВСУ. Даже иностранные специалисты отмечают, что уничтожено не менее 80% регулярной армии Украины. После завершения на Донбассе этой фазы СВО начнется следующая, которую мы давно обозначили как денацификация, распространяемая уже на всю территорию Украины.

- В местных соцсетях полно свидетельств, что ближе к российско-украинской границе шло очень много нашей техники. Судя по всему, идет серьезное усиление.

- Вполне возможно. В первую очередь, усиление требуется для того, чтобы избавиться от «подарков» со стороны Запада, чтобы Украина прекратила терзать мирное население. А вообще, неуклонно подходит к концу вторая фаза спецоперации, связанная с ликвидацией группировки ВСУ на Донбассе. Как бы противник ни сопротивлялся, никаких успехов он достигнуть не сможет. Если у них получается хоть как-то сопротивляться в обороне, то контрнаступление организовать не удается, и такие попытки для ВСУ заканчиваются плачевно.

- Недавно Донбасс посещало руководство МО РФ.

- Любая наступательная операция всегда тщательно готовится. Период ее подготовки, тем более с учетом того, что противник имеет превосходство в космической разведке, делается скрытно, чтобы он ни по концентрации, ни по количеству войск не догадался, где может быть нанесен решающий удар (или несколько ударов). Этот процесс, конечно, занимает определенное время, и именно ход такого процесса инспектировали и начальник Генштаба, и министр обороны России.

- В Киеве прекратило свою работу посольство США. Американцы стали о чем-то догадываться?

- Американцы все-таки способны трезво оценивать ситуацию. Так вот где-то около месяца назад они дали прогноз, что группировка ВСУ, которая сейчас стоит под Донбассом, не продержится больше 4-6 недель. Более того, когда произойдет слом, то выставить против воинского контингента РФ, ДНР и ЛНР Украине будет просто нечего. Им вряд ли удастся подготовить еще одну кадровую армию, которая могла бы профессионально сопротивляться. Опытных бойцов они растеряли, новых вряд ли найдут. Те же американцы понимают, что после того, как доломают и окончательно уничтожат украинскую группировку под Донбассом, дальше препятствовать российской армии будет просто некому.

- Тогда и начнется очередная новая фаза спецоперации?

- Тогда можно будет говорить о том, что возникнет необходимость контртеррористической подоперации. Напомню, что те подразделения, которые там сейчас представляют армию Украины, сформированы из тербатов и резервистов, а эти «воины» кроме как брать в заложники мирных жителей, больше ничего не умеют.

- Удастся ли мирным путем (или малой кровью) освободить Запорожье, Николаев, Одессу?

- Конечно, сейчас очень сложно об этом судить, но, несмотря на ту информационную блокаду, которую украинское руководство устроило своему населению, люди все равно видят характерные примеры – Мариуполь, Мелитополь и Херсон. Те города, которые сдались и не оказывали бессмысленного сопротивления, остались целее, чем те, которые с ведома местной администрации были превращены в крепости. Так что у нас здесь есть еще скрытый расчет на то, что голос разума все-таки возымеет действие, граждане поймут, что сопротивление бесполезно, а те люди, которые пошли в тероборону (или которых загнали туда), просто сложат оружие. Иначе у них будет нечто подобное, что было в Северодонецке и Лисичанске, доставшимся нам хоть и с боями, но не с такими разрушениями, которые были в Мариуполе.

К тому же те наши подразделения, которые освобождают города, теперь значительно повысили свою боевую квалификацию. Единственно, что Украина еще сможет организовать, так это некое сопротивление некоторых бандформирований. Но все равно они не смогут полностью покрыть города, в которых численность населения составляет несколько миллионов.

- Как вы думаете, дойдем до границы с Польшей?

- Однозначно. Такова наша задача на данном этапе.