Актриса Полина Пушкарук: «Во время съёмок у Сергея Бодрова я заикалась полтора месяца»

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 июля 2022, 12:15 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Полина Пушкарук окончила Российскую государственную академию театрального искусства, курс Сергея Женовача. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Жизнь и судьба», «Я не вернусь», «Молодая гвардия», «Тихий Дон», «Вечная жизнь Александра Хистофорова», «Ненастье», «Колл-центр», «Мосгаз», «Угрюм-река», «Ёлки-8» и др. Недавно в российском прокате демонстрировался новый фильм Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно», где Полина Пушкарук сыграла главную роль.





- Полина, ваша героиня в картине «Дышите свободно» серьёзно заикается. Как актрисе вам, наверное, было интересно играть эту особенность?





- Прежде всего, было любопытно играть отношения между моей героиней и героем Евгения Ткачука, который тоже сильно заикается. Да, было интересно поэкспериментировать в ситуации с физическим недугом моей Веры. Я такое впервые играла, хотя было всегда любопытно двигаться в эту сторону, в сторону человеческих особенностей, чтобы всё выглядело максимально достоверно. Потом, был интерес к партнёрам – Евгению Ткачуку и Полине Агуреевой, сыгравшей врача. И, конечно, привлекала работа с режиссёром Сергеем Бодровым и оператором Константином Эсадзе, замечательными профессионалами.



- Был на площадке специалист, который учил заикаться?





- Присутствовал логопед, но лично я встретилась с ней один раз. Показала, что придумала, как хочу всё делать. Логопед посоветовала, на что обратить внимание, какие есть типы заикания, от чего это происходит. Кстати, заики всегда говорят очень тихо и в итоге на съёмочной площадке установилась абсолютная тишина, и все наконец стали слышать друг друга. Но мне не надо было много заикаться, у меня, по сюжету фильма, самый большой прогресс среди тех, кто лечился вместе со мной. У меня никаких особых сложностей с заиканием не возникло, но я потом заикалась все полтора месяца, пока жила в Петербурге. То есть, даже тогда, когда не работала камера. Так меня приучили работать – не выключаться. У меня школа проживания во времени, я должна постоянно в этом жить. Продавцы в магазине, например, очень сочувствовали моему заиканию…



- Сергей Бодров сказал, что сразу увидел в вас актрису с большим потенциалом. Вы много с ним общались перед тем, как вас утвердили на роль?



- На самом деле у нас было несколько встреч по зуму, они длились минут пятнадцать. На первой встрече Сергей Владимирович спросил, чем я занимаюсь. После в двух словах рассказал про историю, я почитала материал.





- «Дышите свободно» снимался в Санкт-Петербурге. Чем Питер кардинально отличается от Москвы?



- Я постоянно то там, то там, и у меня всё слилось в одно. Хотя Питер определённо более культурный город. Этого мне в Москве очень не хватает. В Питере спокойнее, хоте не могу сказать, что там нет такой суеты, как в столице. Это такой же мегаполис – люди из офисов сплошь и рядом, столпотворение в метро. Просто Питер, повторяю, более культурный и человечный.



- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Красота?! Физическая, внешняя? Это примерно так, как мешает третья рука или нет? Красота - настолько субъективное понятие. Мне вот совершенно не нравится внешне Бред Питт, хотя многие считают его красавцем. Вообще в моём кругу нет такого понятия – внешняя красота.

- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Я снималась с Женей Цыгановым в дебюте Тины Барклая «Сказки Гофмана», и то, что он делает в кадре, когда ты наблюдаешь за этим со стороны, поражает. То, как он ведёт себя на площадке, ты понимаешь, что тебе есть, к чему стремиться. Это высокая культура актёрского воспитания, воспитания человеческого. Женя подтверждает правило, что хороший актёр – всегда хороший человек. Он очень сосредоточен на своей работе, я считаю это огромным плюсом, он всегда включён, при этом не теряет свободы импровизации, всё время видит и слышит своих партнёров.



- Вы тоже сосредоточены на своей работе и не очень раскрываетесь перед чужим человеком, верно?



- Мне кажется, наша задача – раскрываться по другую сторону от камеры.

- Нет, ну есть отличные актёры, которые любят рассказывать байки, разные киношные истории, анекдоты.



- Был такой смешной случай на съёмках картины «Вечная жизнь Александра Христофорова». Мы сидели в деревянном троянском коне вместе с Алексеем Геннадьевичем Гуськовым и Тимофеем Трибунцевым. Была ночная смена, сил мало, шла долгая подготовка к съёмкам сцены. Мы должны были из этого троянского коня выходить. И вот Алексей Геннадьевич за всё это время рассказал 11 анекдотов. И все они были несмешные. Я не смеялась ни над одним. После чего Алексей Геннадьевич заявил, что у меня нет чувства юмора и со мной невозможно общаться. Но, правда, было не смешно!..



- А Трибунцев тоже не смеялся?



- Мне кажется, Тима спал… Но Гуськов не обиделся, его сложно обидеть, этот человек обладает невероятной самоиронией.





- Вы снимались у Сергея Урсуляка в картине «Жизнь и судьба», и там играли великолепные актёры – Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Александр Балуев. Какие от них впечатления?



- Мы не пересекались. А с Сергеем Урсуляком – это было моё первое общение. Потом я работала у него в «Тихом Доне» и «Ненастье». Вообще меня в жизни воспитали три Серёги: папа у меня Сергей, мой мастер Сергей Васильевич Женовач и первый мой учитель в кино – Сергей Владимирович Урсуляк. И вот, спустя 10 лет, появился четвёртый Сергей – Бодров.



Урсуляк – человек старой школы, в хорошем смысле этого слова. Атмосфера на его площадке меня многому научила, каким-то школьным вещам. Типа, нельзя приходить на грим с кофе. Надо свой костюм обязательно в конце смены повесить. Всегда надо знать всех по именам на площадке, всем говорить после смены – спасибо за смену. Это важные вещи! Урсуляк сам так поступал и своим примером заражал других.





- У Урсуляка вы играли в исторических картинах. Вам нравится носить исторические костюмы, длинные платья, пышные юбки, шляпки?



- Да, это интересно. У меня был опыт работы и с Юрием Павловичем Морозом в «Угрюм-реке», ещё я играла в «Молодой гвардии». И вот не так давно вышел на ТВ сериал «Через прицел». Я люблю погружаться в другую эпоху, мне как раз сложно найти себя в современных условиях. Хотя последняя работа для Netflix – «Ничего особенного», режиссёрский дебют Ильи Маланина – это было очень креативно.



- Этот проект уже сняли? Ведь Netflix в России свернул все проекты…



- Сняли. Мы все надеемся на лучшее. Это история про ребят с синдромом Дауна. Мы играли с актёрами, у которых этот синдром, из инклюзивной студии в Москве, они много где снимались. Кто-то из них играет в спектакле «Идиоты». У них есть спектакль в Театре Наций, где ребята с синдромом Дауна играют с актёрами театра. Есть полностью свой спектакль в «Современнике», на Малой сцене. Ребята очень востребованы, и это очень важная история.





- В каких жанрах вы хотели бы сняться? Например, в ужастике?



- Я снялась в хорроре «Колл-центр» у Наташи Меркуловой. Это был некий эксперимент над собой. Было очень сложно сниматься, генерировать в себе отрицательные эмоции на протяжении двух месяцев. Ты почти каждый день всё время плачешь, ты должен играть страх, ужас. Физически это сильно изматывает… На самом деле, мне очень хочется ещё раз сыграть историю людей с особенностями, двинуться в сторону Хоакина Феникса. Сломать себя и уходить от каких-то бытовых историй. У меня есть внутренний запрос поэкспериментировать с физикой, другим восприятием мира. Просто я люблю французскую «новую волну». Да и меня вдохновила работа с Сергеем Бодровым, роль в картине «Дышите свободно». Ты двигаешься в эту сторону, и хочется ещё и ещё туда больше углубляться.