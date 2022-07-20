Анатолий Карпов рассказал об экстрасенсах Каспарова и Корчного

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20 июля 2022, 12:18

Нина Пушкова и двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов

Не так давно в свет вышел фильм «Чемпион мира» о поединке за главный шахматный титул между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Всё ли в этом фильме соответствует действительности? Об этом в ходе беседы у Анатолия Карпова узнала писательница и актриса Нина Пушкова.



– Правда, что Корчной привёл на матч экстрасенсов и колдунов, или это фантазия режиссёра?



– Нет, это не фантазия, так и было на самом деле. На матч действительно привели мужчину и женщину из организации «Ананда Марга», нашли их где-то на улицах Манилы и привезли в Багио.



– Кто привёз?



– Петра Лееверик. Она тогда была секретарём Корчного, а позже стала женой. Они уже жили вместе, не скрываясь. Хотя семья Корчного тогда оставалась в Ленинграде. Я считал, что их надо было отпускать к Корчному, но руководство СССР сочло иначе. Суслов сказал, что нечего поощрять изменников родины. Пусть сидят здесь. Через два месяца после матча им всё же дали разрешение, и они уехали.



– Вы ощущали на себе какое-то воздействие этих экстрасенсов?



– Я обычно зал «читаю» легко. И когда играю, и когда выступаю. Я вижу зал. У Каспарова был свой экстрасенс Тофик Дадашев, который рассказывает, что помог Каспарову выиграть чемпионский матч со мной. Я не верю, что можно внушить кому-то какой-то ход или неправильное решение. Но нарушить концентрацию, наверное, можно. Что, наверное, Дадашев и смог сделать в последней партии, когда я потерял выигрышную позицию и проиграл Каспарову, лишившись звания чемпиона мира.



Полностью интервью читайте на нашем сайте в материале «Анатолий Карпов: о фильме «Чемпион мира» и экстрасенсах Корчного».



