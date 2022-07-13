«Лосиный остров» и гармония с природой

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 июля 2022, 10:14 Владимир Торопов

Фото: ecologyofrussia.ru

Заповедник «Лосиный остров» был создан в 1983 году и является особо охраняемой природной территорией общей площадью порядка 125 км². Здесь можно увидеть краснокнижных животных и встретить редкие растения, это место ежегодно посещают свыше 3 млн человек. Директор национального парка «Лосиный остров» Рустам Якубов рассказал «Аргументам недели» о том, как сохраняется и приумножается природное достояние Московского региона.



- Рустам Рашидович, вы руководите парком «Лосиный остров» с 2019 года, какие изменения произошли под вашим руководством?

- Мы постарались максимально направить наши действия на развитие национального парка: с 2019 года нами были ликвидированы несанкционированные парковки, незаконно созданные гаражи с последующей рекультивацией, восстановлены природные комплексы на площади более двух с половиной гектаров. Мы развиваем рекреационную инфраструктуру существующих объектов - на сегодняшний день у нас появились новые входные группы, введено в эксплуатацию как минимум два экологических маршрута, отремонтирован наш уникальный вольерный комплекс на «Лосиной Биостанции», производятся санитарно-оздоровительные мероприятия по очистке лесных участков парка от последствий урагана, который был в 2017 году.

- С какими трудностями вам пришлось столкнуться за время вашей работы?

- Ну, знаете, наверное, в каждой работе возникают трудности. Справляемся мы с ними своевременно, быстро, стараясь устранить все ошибки и, опять же, все эти трудности преодолевать. В этом нам помогает, безусловно, наш дружный и, самое главное, компетентный коллектив.

- Какие перспективные проекты по развитию парка Вы готовите? Какие работы по благоустройству планируете в ближайшее время?

- Перспективой является развитие наших эколого-просветительских комплексов. У нас есть уникальный объект - это «Лосиная Биостанция», расположенная в Московской области в районе Мытищ. Есть у нас «Дендрарий» - это Алексеевская роща в Балашихе; есть у нас объект «Русский Быт», находящийся на территории Москвы. Все они располагаются в рекреационных зонах, и, благодаря природоохранному законодательству, их можно развивать. Необходимо, во-первых, уделить внимание эколого-просветительской деятельности, научной работе, развить их таким образом, чтобы мы могли людям, нашим посетителям, жителям Москвы, Подмосковья и гостям, можно сказать, со всей России, показать, что такое национальный парк «Лосиный остров». Это единственный в мире национальный парк, который скован такой огромной агломерацией, как Москва и Московская область. И если мы берем прошлое, то четко знаем, что очень много зарубежных туристов приезжало смотреть на эту флору и фауну на «Лосином острове», и, как минимум, наша задача - сохранить все то наследие, которым мы управляем, и развивать его строго в соответствии с природоохранным законодательством, чтобы все это богатство оставить нашим потомкам.

- А как происходит знакомство с вашим объектом? Допустим, приехала группа людей. Там проводятся экскурсии?

- У нас есть сейчас как минимум три эколого-просветительских комплекса и два отдельно стоящих музейно-выставочных комплекса. Соответственно, мы разработали сайт, у нас есть страничка в соцсетях, то есть мы стараемся эти эколого-просветительские центры популяризировать. Любой желающий может зайти на сайт, посмотреть информацию, выбрать для себя подходящую экскурсию, мастер-класс…

- Все это через сайт делается?

- Да. У нас работает колл-центр, где профессиональные операторы могут разъяснить информацию про экскурсию, мастер-класс с четким подробным маршрутом прохода, проезда, по стоимости и по времени проведения…

- Экскурсии однодневные?

- Как правило, да. Мы пытаемся решить историю культуры выходного дня, но здесь много нюансов с проживанием. Причем с качественным проживанием, которое мы пока не можем предоставить, но такие планы у нас есть.

Первого июля мы запустили на водно-болотном комплексе при «Лосиной Биостанции» экскурсионно-водный маршрут на байдарках, с тем, чтобы показать уникальность этого комплекса. Нам очень повезло, что у нас на территории расположен исток реки Яуза. Он находится в Щелковском лесопарке. В 70-х годах там были разработки торфа. Сейчас, соответственно, с 80-го года все закрыто, и образовался водно-болотный комплекс со своей уникальнейшей флорой и фауной. Там у нас порядка 80 водоплавающих птиц. Мы ввели этот маршрут с 1 июля, потому что июнем заканчивается период гнездования. Птенцы самостоятельные, оперившиеся летают. Здесь наш научный отдел, инспекторский состав проработали каждый сантиметр этого маршрута для того, чтобы он был экологически безопасным. В места обитания птиц, бобров, ондатр человек вторгается по-минимуму. Это экскурсия созерцательная. Опять же, мы стараемся на этой экскурсии донести до посетителей, почему этот водно-болотный комплекс считается особо охраняемой территорией, и почему здесь нельзя рыбачить, кататься на лодках, купаться. Потому что если все это будет, то в скором времени от этой уникальности ничего не останется, поэтому мы и охраняем эту территорию. Поэтому здесь президентом поставлена задача: есть целая программа развития экологического туризма. Каждая территория уникальна по-своему. Если мы говорим о нашей биостанции, то это животные: лоси, олени, маралы. Если говорить о «Дендрарии», то в прошлом году мы открыли на его территории, не побоюсь сказать, уникальную босоногую тропу протяженностью 3,6 км, порядка 39 тактильных покрытий. В России этому точно нет аналога, а по протяженности мы можем смело в книгу рекордов Гиннесса подаваться. Опять же, там есть уникальные по своему строению леса России, где высажены деревья, которые растут у нас в Российской Федерации: это и Кавказ, и Урал. Поэтому здесь жители, которые не были так далеко от Москвы, Московской области, могут посмотреть какие растения и деревья растут в Российской Федерации.

У нас есть уникальный зеленый лабиринт (на площади порядка 400 квадратных метров), поэтому «Дендрарий» у нас и позиционируется как созерцательное направление, в части - какие растения бывают, как они растут, как за ними ухаживают. Мы планируем в следующем году сделать аптекарский огород, чтобы люди могли понять, понюхать, пощупать, увидеть, как растет укроп, базилик. Очень здорово, что люди могут насладиться этой природой.

Сейчас у нас в планах масштабное развитие «Русского Быта». Это территория Москвы, у нас там есть музей, в котором воссоздан быт наших предков. Мы понимаем, что исторически на этой территории обитали вятичи. Сейчас у нас есть концепция на воссоздание целой деревни вятичей. Конечно, мы надеемся, что у нас получится ее реализовать. Все это проводится в рамках развития эколого-просветительской деятельности, экологического туризма, но мы не забываем, что первоочередная наша задача – охранять Национальный парк и его приумножать. Поэтому каждый год у нас проходят восстановительные посадки - мы высаживаем сеянцы.

С нашей территории было выведено много предприятий. У нас присутствует очень много бетонных оснований, асфальтированных, полуасфальтированных площадок. Мы их локально зачищаем, рекультивируем и высаживаем посадочный материал, который, в соответствии с материалами лесоустройства, и должен расти в национальном парке и, собственно говоря, хорошо растет. Мы восстанавливаем дорожки и где-то убираем асфальт. Сейчас у нас заканчивается госконтракт: на улице Курганской (в районе Гольяново) было около 300 гаражей. Они находились там незаконно ещё с советских времен. Мы их снесли и рекультивировали почву. Сейчас уже вырисовывается сквер. Там находилась большая заасфальтированная площадь, мы убрали асфальт и на этом месте посадили 2 000 деревьев.

Наша основная задача - сохранять парк из года в год. Если вы помните, в 2017-м у нас был ураган. Вырвало очень много деревьев. Сейчас мы зачищаем эти территории для посадки сеянцев. Это огромная работа!

- А какой штат у вас? Кто все это делал? Это же колоссальный труд!

- Это все наши службы. У нас есть отдел лесников, которые занимаются уборкой леса, его высадкой, содержанием. У нас есть отдел благоустройства. Мы взяли в штат порядка 49 рабочих, у нас есть техника. И если нам какой-то тяжелой техники не хватает, мы её нанимаем. В настоящее врем на территории парка работает 330 сотрудников. Нам помогает Москва, если мы говорим о московской части парка. Если мы посмотрим на карту - все 3000 гектаров Москвы находятся (административно) в восточном округе, и по улице Проходчиков (Ярославское шоссе) мы граничим с северо-восточным округом. Безусловно, у нас налажена работа со всеми городскими структурами, которые нам помогают. У нас все рабочие моменты отлажены, поэтому помощь взаимная. В рамках госконтракта, мы разыгрываем мероприятия по высадке деревьев - их также высаживают профессиональные команды под нашим четким контролем.

- Как осуществляется взаимодействие с городскими властями, ведь парк со всех сторон окружен жилыми районами?

- Вы правильно подметили - парк окружен районами. Если мы берем Москву - это у нас район Ярославский, Сокольники, Метрогородок, Богородский, Гольяново. Если мы берем Московскую область - это около 9 тысяч гектаров — город Королев, Мытищи, Щелково, Балашиха. Безусловно, мы со всеми администрациями Московской области и Москвы находимся в абсолютно тесном контакте. Все вопросы как с нашей, так и с их стороны, мы, безусловно, решаем в рабочем порядке: взаимодействуем со всеми городскими хозяйственными службами, эксплуатирующими организациями. У них у всех на нашей территории есть балансовые сети, объекты, которые они должны обслуживать.

Мы работаем с местными депутатами, через которых узнаём о потребностях жителей. Все это обсуждаем на встречах с ними. Нам звонят, пишут в чатах, поэтому оперативность реагирования на какие-то происшествия как максимум составляет сутки.

- Допустим дерево пришло в негодность, как его убрать, как это происходит? Это же долгий процесс?

- Это не долгий процесс - выезжают наши лесники. У нас есть материалы лесоустройства, которые согласованы с администрацией, у нас есть четкие карты, схемы и план того, что мы должны в течение года убрать.

- В Москве же нельзя так просто вырубать деревья, за это посадят?

- У нас то же самое. В случае аварии выезжают лесники. Они составляют акт, принимается решение. Опять же, случается очень много аварийных ситуаций после урагана и дождей.

- Какие организации, не входящие в структуру парка, граничат с вашей территорией, и как вы с ними взаимодействуете?

- На территории Нацпарка очень много сторонних организаций и пользователей земельных участков. Общее количество этих сторонних организаций, включая линейные объекты, расположенные на границах особоохраняемых природных территорий Федерального значения, составляет около 52. У нас очень много учебных заведений, больниц, и, я повторюсь, это линейные объекты. Они всегда здесь были, и содержание этих больниц лежит на балансодержателях. С ними происходит тесное взаимодействие.

- Они вам не приносят неприятностей, например, что-то нарушили, искупались, разожгли костер?

- Безусловно, мы для них являемся проверяющей организацией, а они для нас - сторонние пользователи земельных участков. Они четко соблюдают требования природоохранного законодательства. За этим следит наш инспекторский отдел. У нас есть план, утвержденный в рамках патрулирования территории. Мы обходим пограничные территории, и, если есть какие-то нарушения, проводим разъяснительную работу. Сторонние организации относятся с пониманием к тому, что они находятся на территории национального парка Федерального значения. За все, что происходит у них на территории, они отвечают сами.

- Вот вопрос, который все очень любят задавать: какие у вас есть краснокнижные животные и растения на территории парка? И как осуществляется их защита?

- «Лосиный Остров» - это особо охраняемая территория Федерального значения. У нас сейчас в Московской части парка встречается не менее 150 видов позвоночных животных - млекопитающих, птиц, земноводных и пресмыкающихся, а также рыб. Самое крупное животное, конечно же, лось.

- А волки у вас есть?

- Волков у нас нет. В парке еще есть лисицы, ежи, белки, кроты, ласки, горностаи, зайцы, летучие мыши. Очень много птиц - кукушка, сойка, иволга, зяблик. Не менее 100 видов птиц. Обитающие в заповеднике животные и растения давно не встречаются в обычной городской среде, поэтому достаточно много видов млекопитающих и птиц есть в Красной книге Москвы. Из млекопитающих - ёж, несколько видов летучих мышей, водная крыса, хорек, ласка. Птиц очень много видов: ястреб, перепел, камышница, лисуха, кукушка, тетеревятник, пустельга, канюка, ряд видов сов и дятлов, более десятка видов воробьиных птиц. В Москве очень много краснокнижных растений: можжевельник, обычный ландыш майский, кувшинка белоснежная. Также в Красной книге в Москве есть целый ряд архивных лютиков и других семейств. Специалисты «Лосиного Острова» следят за разнообразием флоры и фауны, регулярно проводят мониторинг животных и растений. У нас ведутся научно-исследовательские работы. Большинство редких животных и растений, находятся все же в заповедной и особо охраняемой зонах национального парка, расположенного в Московской области, куда закрыт свободный доступ для посетителей.

- То есть они сами ищут себе пропитание?

- Да, безусловно, мы их не кормим. Единственное, что мы делаем — зимой у нас установлены подкормочные площадки для лосей и солонцы. В районе «Лосиной Биостанции» установлены кормушки с сеном.

- А кого-то вы кормите, как в зоопарке?

- Нет, такого как в зоопарке у нас нет. У нас есть, опять же, вольерный комплекс, где содержатся олени, маралы, лоси и кабаны. Соответственно, они у нас живут в таких больших вольерах, в открытом пространстве, куда наш гость может прийти в присутствии экскурсовода. Максимум, что он может сделать — погладить марала. Мы не разрешаем самостоятельно кормить животных. Мы можем предоставить специальный корм: зерно и морковку. Можно кормить под присмотром экскурсовода.

- Я живу на проспекте 905 года рядом с зоопарком, у нас там Красногвардейские пруды. Там стоит желтая ларь, и туда можно опустить 150 рублей для кормления уток и голубей, все кидают туда кто что может, кто-то хлеб, и пачкают пруды.

- Ну это такой маркетинговый ход. У нас кормление запрещено.

- Это правильно. Меры не знают.

- Кормить хлебом запрещено. Мы никого не подкармливаем. То есть у нас не Парк культуры и отдыха, а Национальный парк. У нас естественная среда обитания животных, поэтому мы, единственное, подкармливаем наших пятнистых оленей и устанавливаем солонцы, потому что им не хватает соли зимой.

- У меня есть дом в Нижегородской области, там дикая природа. И я вижу, как летает ястреб, ищет кого съесть. Они же не хлебом питаются - ищут крыс, грызунов и живут в естественной среде обитания, как у вас.

- У нас то же самое, все животные - обитатели парка - живут в своей естественной среде обитания и в среде естественного отбора.

- Сейчас стоит жара, жгут ли люди костры?

- В мае начался пожароопасный сезон. У нас традиционно проводятся несанкционированные пикники, и соответственно, с нарушителями борются штрафами - это рейды, инспекторский состав осуществляет патрулирование, проводит профилактические беседы. Мы стараемся предупредить, а не штрафовать. Мы уже знаем, что есть определенные места, которыми жители пользуются традиционно. Мы стараемся где-то на входе перехватить людей, которые идут на пикник жарить шашлык. У нас рейды проводятся совместно с МЧС и полицией, и им за это огромная благодарность.

- Часто ли у вас бывают возгорания?

- У нас традиционно по весне бывают возгорания травы, но не случается крупных лесных пожаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности территории нацпарка, нами проводятся все мероприятия по противопожарному обустройству лесов. У нас разработан план тушения лесных пожаров на период 2022 год, который согласован с МЧС Московской области и МЧС по городу Москве. Мы ежегодно обустраиваем минерализованные полосы общей протяжённостью 73 км. Производится регулярная очистка просек для осуществления беспрепятственного проезда пожарной техники. Устанавливаются эксплуатируемые шлагбаумы для ограничения проезда технических средств, которые не связанны с эксплуатацией парка. Устанавливаются информационные аншлаги с соблюдением требований и, в том числе, с соблюдением требований пожарной безопасности, у нас имеются порядка 10 оборудованных пожарных водоемов с местами для забора воды, создан резерв пожарной техники, оборудования, пожарного снаряжения, инвентаря и транспортных средств. На период пожарного сезона усилено патрулирование территории, в ходе которого проводятся профилактические беседы с посетителями национального парка на предмет соблюдения режима, в том числе, совместно с сотрудниками МЧС. Контроль за соблюдением требований природоохранного законодательства осуществляет специально созданная оперативно-патрульная служба. Одним из основных направлений деятельности которой является предупреждение, пресечение нарушений соблюдения правил посещения национального парка. При необходимости служба осуществляет непосредственную помощь посетителям парка. У нас очень много случаев бывает, когда люди заблудились где-то, есть какое-то травмирование – допустим, с велосипеда люди упали, столкнулись велосипедисты, самокатчик. Мы вызываем скорую помощь, либо оказываем её своими силами. По вопросам охраны территории и соблюдения режима инспекция нацпарка взаимодействует, опять же повторюсь, с работниками прокуратуры, полиции, подразделениями пожарной охраны и другими службами и органами надзора.

Основные пользователи парка - это те жители, которые живут в близлежащих домах, поэтому они и составляют основу наших помощников, которые информируют нас о нарушениях. Огромное им спасибо за то, что они не мусорят и бережно относятся к своему парку. Они его считают своим.

- Ну и последний вопрос. Что руководитель парка хотел бы сказать посетителям о правилах поведения во время пребывания в нём?

- В первую очередь, мы хотим их поблагодарить, потому что мы считаем этот парк своим, они считают этот парк своим, а я, как его руководитель, думаю, что если ты не будешь относиться к чему-то, как к своему, то, наверное, из этого ничего хорошего не получится. Поэтому мы просто призываем жителей и посетителей его беречь, сохранять, а главное - учить детей, как нужно вести себя в лесу, на природе, как относиться к этим «лёгким». Да, мы же знаем, что нацпарк все называют «лёгкими» Москвы, и мы не имеем морального права относиться к нему по-другому. И работа нашего отдела экологического просвещения, все наши программы направлены на обучение и настройки правильного восприятия.