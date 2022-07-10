Алексей Серебряков: Я мечтал о женщине, которая понимала бы меня без слов

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 июля 2022, 15:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Алексей Серебряков

Всегда приятно журналисту говорить с личностью – нет для умного собеседника неудобных вопросов, а есть интересные ответы. Более того, разговор с таким героем всегда выходит за рамки «протокола» и в большинстве случаев беседа становится откровенной. Так и с актером Алексеем Серебряковым, которого Балтийское бюро «АН» знает еще со времен «старого» «Кинотавра». 3 июля актер отметил свой День Рождения. Редакция поздравляет Алексея и желает, чтобы все его мечты сбылись!

ОТ АВТОРА.



С Алексеем Серебряковым я знакома давно. Много лет назад на фестивале «Кинотавр» состоялось мое первое интервью с Алексеем, и с тех пор мы время от времени общаемся. Мне нравится Серебряков как актер и человек. Мне близка его трепетная позиция к своей работе, нежное отношение к семье, уважение к людям. Он не очень любит говорить о своей личной жизни, но так получилось, что эту тему мы неоднократно затрагивали в интервью…

МАША. ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ.



Я живу ради Маши и детей. И это правда. Мы с ней долго шли к нашему счастью. Сколько себя помню, то всегда мечтал о большой семье. Я мечтал о женщине, которая понимала бы меня без слов и объяснений. И когда встретил Машу, то понял, что это – моя женщина. Я полюбил. Но полюбил замужнюю женщину. Так бывает в жизни. И очень долго хранил в себе эти чувства. Возможно, боялся ее отказа… Возможно, стеснялся признаться в чувствах. Мы общались в компаниях, встречались на различных мероприятиях, но как знакомые. А потом Маша уехала в Канаду. И вот тут я понял, что не смогу ее забыть. Пришло осознание того, что я теряю главное в жизни. А терять Машу я не хотел. И когда она приехала в Россию, то я набрался смелости и сделал ей предложение. Чувства оказались взаимными. И с тех пор мы вместе. Знаешь, меня журналисты часто спрашивают: «А кто в семье голова?» Но на этот вопрос я не могу ответить! Единое целое. Да, для меня очень важно, что думает Маша, но я прекрасно понимаю, что мужчина, например, добытчик. Я никогда не позволю, чтобы моя семья нуждалась. Это непростительно. Мужчина берет ответственность за дом, семью. И меня все устраивает. Да, своей работой я обеспечиваю близких мне людей. А Маша… Маша меня направляет. Она очень чуткий человек. У нее потрясающая интуиция. Вот тебе пример. Когда режиссер Звягинцев предложил мне роль в фильме «Левиафан», то я категорически отказался. Причин много. Я уже практически подписал контракт на съемки в сериале. А подводить людей я не люблю. Да и у Звягинцева главное в жизни – кино. А для меня главное – жизнь. Я не хотел жертвовать временем, семьей ради кино. Сниматься у Звягинцева совсем непросто. Уже говорил, что этот режиссер фанатично любит кинематограф. И требует такой же любви от других. А я не был готов на такие жертвы (улыбается). Но все изменилось после беседы с Машей… Она меня убедила, что сниматься у Звягинцева – круто! (смеется) И я согласился! И сегодня могу сказать, что один из дорогих мне фильмов – «Левиафан»!



КИНО. СУДЬБА. ВЕЗЕНИЕ.



Вот ты опять, Таня, спрашиваешь: «А вы счастливый человек, Алексей?» Да, я счастливый человек. Да, я везучий человек. Судьба мне подарила много шансов. Все началось еще в юном возрасте. Я учился в музыкальной школе. Совсем недурно играл на баяне. Наш молодой коллектив часто выступал на концертах, и пресса любила о нас писать. Вот одна такая статья с моей фотографией попала на глаза режиссеру Краснопольскому. А он снимал картину «Отец и сын». В главной роли снимался замечательный человек и актер Вадим Спиридонов. И режиссер увидел наше внешнее сходство. Вот так я и попал в кино. Что это? Удача? Да! Судьба? Да! Я же просто с детства мечтал об актерской профессии. Но одной удачи мало. Нужно уметь удержать ее. Трудиться нужно. Я помню, как на съемках у того же Краснопольского в «Вечном Зове» я ловил каждое слово режиссера, наблюдал, как снимаются великие советские актеры. Я просто жил этими съемками. И каков результат? Мне не стыдно за эту роль. Я ее вспоминаю, как одну из лучших. Знаешь, я очень четко осознаю, что прежде чем что-то получить, нужно это заслужить! И заслужить трудом, слезами, возможно, потерями. Это сегодня я успешный актер, но было время, когда я уже думал, что об творческой профессии я могу забыть! Именно! Да, я в школьные годы снимался в фильмах, и был уверен, что это мне поможет без проблем поступить в Щукинское училище. Но судьба решила испытать меня… Я провалился на вступительных экзаменах. Меня не приняли! Представляешь мое состояние? Я был в шоке! Я плакал! Но что могли изменить мои терзания? Ничего! И я принял решение, что должен начать самостоятельно жить! Без помощи родителей. Я купил билет и уехал в славный город Сызрань. Там устроился рабочим в местный драматический театр и хлебнул… Хлебнул настоящей провинциальной жизни! Во всей ее красе! Вот тут у меня и гордыня улетучилась. Я познал «вкус жизни». Что это мне дало? Я стал серьезнее, проще… И легко на следующий год поступил в театральный. Это судьба? Да! А судьба всегда нам дает очень разумные шансы. Видимо, я должен был выучить урок гордыни. Да, я вполне доволен своей судьбой. Я обычный мужчина с… любимой профессией, с обожаемой женой и чудесными детьми. Вполне состоявшейся в жизни. Что я люблю в жизни? Счастливых людей! Саму жизнь люблю! Что я не люблю? (смеется и задумывается) Не люблю, когда на меня смотрят. Точно! Не люблю быть узнаваемым. Мне комфортнее проводить время с женой, чем раздавать автографы. Это в молодости я любил тусить… Мог с режиссером Балабановым до утра разговаривать об искусстве и пить водочку. Сегодня мне такие тусовки не интересны. Мне важно, чтобы мои близкие были здоровы и счастливы. Да, вот такие приоритеты у актера Алексея Серебрякова. И меня это вполне устраивает.