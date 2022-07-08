Генерал-полковник Ситнов: нас поддерживает внеземная цивилизация, которая любит Россию

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 июля 2022, 08:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Владимир Путин заявил, что проведение военной операции означает начало кардинального слома «миропорядка по-американски», начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к «действительно многополярному миру».

А ведь на Земле уже происходят глобальные изменения, и спецоперация, проводимая Россией в исчезающей Украине, стала своего рода сигналом для масштабного переформатирования (в том числе и духовного) всего мира.

Спецкор «АН» Александр Саргин поговорил с академиком РАЕН, начальником вооружения Вооруженных сил РФ (1994-2000 гг.), генерал-полковником Анатолием Ситновым.

- Опять на нас идет весь Запад, а США опять загребают жар чужими руками.

- Это было всегда. У них есть деньги, они готовы купить кого угодно, начиная от нациков и заканчивая черт знает кем! Под любой проект они готовы подвести любую идеологию. После войны Сталин не ратифицировал Бреттон-Вудские соглашения и отказался присоединяться к единой ФРС, более того, он провел у себя в стране финансовую ревизию. И что же, вскоре появляется настоящая идеология по развалу СССР, известная как «директива Даллеса». Если не могли победить Советский Союз извне, решили одолеть нас изнутри. Что и произошло: «развенчание» так называемого культа личности, позже - нападки на крупных партийных руководителей, Григория Васильевича Романова, Петра Мироновича Машерова, других, ну а после пошло-поехало – «пятилетка пышных похорон», катастрофическая смена лидеров, наконец, Горби… Ладно, сохранили Россию хоть в этих пределах, но ведь в 1993 году была попытка через парламент, в который пришлось стрелять, создать целую кучу отдельных мелких княжеств.

- И ведь тогда в Москве вмиг появились отряды вооруженных людей в гражданском. Я это лично видел, поскольку у телецентра 3 октября ночью самого чуть не шлепнули.

- Но ведь тогда у них не получилось. И вообще, никто и никогда не может себе представить, как поломать Россию, как столкнуть ее с основного континента Земли, как отобрать у нее ресурсы, недра и все остальное. Они не могут победить наш менталитет.

- Но ведь взрастили же «пятую колонну», особенно в крупных городах - Москве, Питере, Екатеринбурге. Там тех, кому стыдно быть русским, извините, как дерьма за баней. Вот и как их принудить работать на государство?

- Это очень просто. Выходит специальное постановление, и его получает исполнитель. К нему подходит «любимый» чекист и уточняет: кому это адресовано, какие именно распоряжения поступили, какой будет ответ, и что доложим начальнику? Вот и все, и начинай работать. Ну а денег в стране - тьма.

- Начинать работать, постепенно выбираясь из-под зарубежной зависимости почти во всех сферах, включая, например, то же авиастроение?

- Да, надо опять вернуться к той концепции, когда мы должны быть самоокупаемыми во всех сферах деятельности — наука, образование, производство, сельское хозяйство, медицина, социология и все остальное. Мы должны быть самостоятельными, а то по-прежнему зависим от импорта, когда требуется и это, и пятое, и десятое! Сейчас пришло время восстанавливать НИИ и КБ. И не надо ничего утилизировать и тем более оптимизировать. Вот недавно устроили полемику, дескать, строить или не строить ИЛ-96, Ту-204 и другие наши замечательные лайнеры? У нас же имеется целая линейка своих самолетов, так что начинайте их производить, какие, собственно, проблемы?! И ведь так по каждому направлению, начиная с авиации и до тяжелого машиностроения, до электроники и до остального. Всё у нас есть, надо только грамотно руководить.

- Только кем руководить – специалистами, пришедшими еще в 90-е гг.? Так они уже показали всю свою эффективность. Надо бы, как говорится, не кровати передвигать, а сменить изрядно повзрослевших «девочек».

- Если мы вместо экономистов и «манагеров» сегодня не назначим инженеров и ученых, то и дела не будет, потому что общество пятого-шестого поколения - это, прежде всего, наука и социология. А наука - это технические прорывы во всех направлениях, начиная от квантовых, лазерных и прочих сфер. Или сейчас стали очень актуальными вопросы генетики, и весь, так сказать, цивилизованный Запад озабочен тем, как генетически уничтожить российский, русский народ. Но ведь в нас столько намешано, что сколько бы они ни старались, все равно ничего с нами не сделают.

- Тем более что только у нас такая уникальная, неиссякаемая ресурсная база.

- Сколько бы мы с тобой ни толкались, что бы ни обсуждали, но основой всего общества является система, обеспечивающая реализацию имеющихся ресурсов на развитие самого общества. Но сейчас просто жизненно необходима новая трактовка общества, новая его концепция. А вот когда олигархия определяет стратегию и вектор развития общества, то… Тогда получается «Свадьба в Малиновке» - это мое, это опять мое, и это снова мне!.. Там же была показана классика.

- Именно! И тогда же, и в те же годы, англосаксы способствовали тому, чтобы на нашей земле лились реки крови. Но ведь сейчас пришло время, когда можно реально наказать их за все-все! Например, те же США...

- Да не надо их наказывать, потому что Америку и так ждет взрыв Йеллоустонской кальдеры! И никуда они от этого не денутся. Им остается только сбежать к нам, а другого пути у них просто нет.

- Кстати, недавно в Йеллоустонском нацпарке из-за рекордных наводнений и оползней, вызванных чередой мощных проливных дождей, впервые за 34 года (после серии пожаров 1988 года) были закрыты всех входы. Но я сейчас не об этом. Просто США в военном отношении сегодня не настолько сильны, как они себя декларируют.

- Они же никогда не воевали на выживаемость! США все время воюют в метрополиях, а это значит — пришли, взорвали, расстреляли, перемешали и ушли. Но у них самих нет никакой защиты, и нашему военно-политическому руководству это хорошо известно. А мы на протяжении всей истории защищаем себя, свою страну, территорию, народ, бьемся за то, чтобы наша Родина никому не досталась и чтобы наши следующие поколения хорошо и счастливо жили на нашей территории. А американцы, как ты сказал, загребают жар чужими руками, например, могут нанять на войну Англию, немцев, кого угодно, а сейчас тех же зомбированных братьев-украинцев.

- Но сейчас та же Англия шлет на Украину вал оружия, по сути, как и США, уже являясь участником конфликта. Теперь Англию стали даже называть - остров Змеиный! А ведь для этого острова достаточно одного «Сармата»…

- Америке каждые 20 лет надо сбрасывать накопленные ресурсы вооружения, ракет, боеприпасов, танков и т.п., освежать их новый потенциал и т.д. Как раз для этого им нужна маленькая войнушка, и они все это «дарят» под большие деньги, которые потом заберут, а сами опять запустят в работу свой ВПК. По-другому ведь не бывает. Так было всю жизнь, так оно и будет.

- Это понятно. А что если немного обновить такую концепцию и перенести эту «маленькую войнушку» на их территорию, чтобы они немного пришли в себя?

- Ты не волнуйся, у них там все уже и так воюют. В США навязывается социальное неравенство, там становились на колени перед «цветными», но это же только начало. Сейчас все это будет раскручиваться, потому что белая раса в Америке составляет меньшинство, а не большинство.

- Ваше отношение к таким сообщениям, что некоторые спутники США на околоземных орбитах вдруг становятся мертвыми?

- Давно пора.

- Мы можем способствовать, чтобы они мертвели несколько чаще?

- В России могут всё! Я в свое время мог - и сейчас могут. Тут проблем-то никаких нет - ослепить спутники. Но я должен сказать, что нас поддерживает внеземная цивилизация, которая любит Россию. Это представители планеты Нибиру.

- Пожалуйста, с этого места чуть подробнее, Анатолий Петрович! Откуда это известно?

- Откуда известно? Проснулся - и узнал. Понял?

- Вам это кто-то из пришельцев лично сказал?

- Слушай, у нас в стране целая куча контактеров, начиная от Кашпировского и заканчивая Вольфом Мессингом.

- Ну... всем им верить… Они же иногда производят впечатление, мягко говоря, неадекватных людей.

- Как ты думаешь, почему вдруг прекратилась пандемия?

- Ее пришибли «калибрами»?

- Потому что с Нибиру сюда прилетало 15-17 кораблей, которые чистили и делали всё, что надо было сделать. Они даже почистили от космического мусора всё пространство вокруг околоземной орбиты.

- Сильно. Так что же они не «почистят» Штаты, такой изощренный источник зла?

- Они и Штаты чистят, потому что борются за то, чтобы сохранилось человечество.

- Ну что ж, как говорится, на Нибиру надейся, а сам не плошай. Сейчас на Украине против нас весь «цивилизованный» Запад, а мы малым воинским контингентом и огромной силой русского оружия очищаем эту территорию от нацистов. Вот и Путин накануне заявил, что Россия всерьез на Украине еще ничего и не начинала…

- В 1941 году вместе с Гитлером на СССР напало порядка двадцати стран. Разве мы каждый раз должны удивляться этому? Нет, просто мы четко должны говорить — это наш мир, и мы будем его защищать! Так что сейчас хвала нашему президенту за то, что он делает на Украине, а еще благодарность за то, что он восстановит Россию в границах 1913 года. Поэтому после того, что сейчас сделает Владимир Владимирович, мы, Россия, будем жить и процветать.