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Аргументы Недели Интервью 13+

Актриса Виолетта Давыдовская: «Мне до сих пор нравятся мужчины в форме»

, 12:35 ,

Актриса Виолетта Давыдовская: «Мне до сих пор нравятся мужчины в форме»
Фото: личный архив

Виолетта Давыдовская окончила ВТУ им. Щепкина. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «В созвездии Быка», «1612: Хроники Смутного времени», «Жизнь, которой не было», «Пороги», «Слабая женщина», «Дом для куклы», «Встреча», «Маршруты любви», «Открытая дверь», «Бойся, я с тобой» и др. Недавно телеканал «Россия» показал комедийную мелодраму «Вы нам подходите», где Виолетта Давыдовская сыграла одну из главных ролей.

Актриса Виолетта Давыдовская: «Мне до сих пор нравятся мужчины в форме»

- В сериале «Вы нам подходите» вы сыграли властную учительницу. А у вас в жизни были строгие педагоги?

- У меня мама учительница русского языка. Все учителя – строгие. Если человек способен удержать внимание целого класса, он не может быть мягким, он должен обладать сильной энергией. И я пыталась списать с мамы некоторые черты. Потому что Юлия – совсем не мой персонаж. Мне чаще предлагают играть страдающих, милых, доверчивых женщин.

- В одном из интервью вы сказали, что одиноким женщинам нужно преодолевать свои страхи и идти вперёд. А какие у вас в жизни есть страхи?

- Все мы боимся каких-то ярких проявлений в жизни, особенно, когда не понимаем, что с нами происходит. Бывает, к человеку приходит большая и настоящая любовь, и с ним начинает происходить то, чего не было раньше. Часто люди боятся проявлений таких чувств, отталкивают их от себя. Я не исключение.

Актриса Виолетта Давыдовская: «Мне до сих пор нравятся мужчины в форме»

- Вы снимались в сериале «Невеста комдива». Как вы относитесь к армии, к воинской дисциплине?

- У меня отец – военный. И мне до сих пор нравятся мужчины в форме, видимо, это генетически передалось. Мама ездила с отцом по военным городкам. Родилась я на Урале, там была воинская часть, где служил отец… С дисциплиной у меня всегда были проблемы. Я стараюсь, например, не опаздывать. Но постоянно опаздываю.

- Вы часто снимаетесь в мелодрамах. Почему они так популярны в России?

- У многих женщин в России – судьбы тяжёлые. Мужики часто - пьющие. Женщины борются за мужчин, они у нас избалованные, привыкшие к вниманию. Если он не пьёт и не бьёт, он не зарабатывает. И тема отношений между слабым и сильным полом очень популярна. Причём, чем проще, тем легче сериал воспринимается. Я за те проекты, где нет пошлости, тупости, хорошо написан сценарий, всё легко смотрится и воспринимается. Зритель узнаёт себя в героях, заодно это и разгрузка какая-то. И сердце защемило, и грустно, и пожалел он кого-то, чувства проснулись. И женщины наши любят поплакать.

Актриса Виолетта Давыдовская: «Мне до сих пор нравятся мужчины в форме»

- А вы легко можете заплакать в кадре? Есть какие-нибудь приёмы?

- Плакать – моё любимое. Никаких приёмов, чтобы заплакать, нет. Бывает, что не могу, но это значит, просто не включилась в работу. Если я в обстоятельствах, в роли, то заплакать мне несложно. Хотите, прямо сейчас заплачу?

- Нет, не надо!.. А с кем из маститых актёров вы снимались в кино или играли на сцене? Чему они вас научили, чем поразили?

- В историческом фильме «1612» Владимира Хотиненко у нас была сцена с Валерием Золотухиным. Валерий Сергеевич очень просто вёл себя изначально, даже на репетиции. Он никогда не показывал, что он звезда, было ощущение, что он мой сосед. Я была очень удивлена. Просто зашёл на площадку какой-то человек, сидит себе тихонечко…

- В чём секрет успешности актёра? Талант, трудолюбие, везение, удача?

- Если бы я знала ответ на подобный вопрос, я бы стремилась в эту сторону. Я могла бы сказать, что лучшие роли – у актрис, которые являются чьими-то жёнами, любовницами, дочерьми, но это несколько ограничивает проблему. И меня ограничивает, потому что я не являюсь чьей-то дочерью или женой. Но я знаю случаи, когда, например, одна моя однокурсница, не имея никаких связей, за счёт собственного таланта и, конечно, везения, твёрдого характера, достигла успеха.

  Помогает ли в достижении успеха пиар? Возможно, но я знаю многих актрис, которые раздают интервью направо и налево, но это особо не помогает им в карьере. Видимо, должна быть совокупность всего. Верю, что у каждого свой путь. Он складывается из характера и таланта, безусловно.

Актриса Виолетта Давыдовская: «Мне до сих пор нравятся мужчины в форме»

- Как вы относитесь к успешным актрисам, которые не имеют актёрского образования – Саше Бортич, Ингрид Олеринской, Ирине Старшенбаум? Может, образование и не нужно?

- Вот у Ии Савиной не было актёрского образования, и она великая актриса. Есть актрисы с образованием, но совсем – дерево. Если у человека всё складывается, зачем ему актёрское образование? Они всё чувствуют, у них природный талант. Хотя, конечно, образование многое даёт, но 80 процентов – это талант, ощущение себя, опыт. Непосредственность – и в жизни, и в кадре. Я не считаю, что те же 80 процентов, что во мне есть, это образование. Опыт, театр, в котором я работала 16 лет. Книги, фильмы. Но и мой педагог Римма Гавриловна Солнцева, которую я до сих пор вспоминаю, её слова, жесты, поступки. Она нас так воспитывала, что мы даже не понимали, что она в нас вкладывает, мы этого не ощущали. А сейчас, спустя годы, я понимаю, что, например, мой однокурсник Тимофей Трибунцев, много взял от Солнцевой. Римма Гавриловна всегда нас учила быть правдивым, чтобы ни капли не было лжи.

Актриса Виолетта Давыдовская: «Мне до сих пор нравятся мужчины в форме»

- А Трибунцев, когда учился, подавал какие-то признаки большого таланта?

- Тимофей изначально пришёл на курс очень талантливым человеком. Он был взрослым, самым старшим на курсе. Сразу стал сниматься в серьёзных ролях. Не шёл на компромиссы.

- А вам часто приходится идти на компромисс, сниматься в том, в чём особо не хотелось бы?

- Всё относительно. Те картины, что идут по «России», на канале «Домашний», я на них соглашаюсь. Многое зависит от сценария. От того, сколько у меня сейчас работы. Если съёмок достаточно, я могу отказаться от какой-то скучной мелодрамы. Или выберу того режиссёра, у которого снималась, и не пойду к тому, кого не знаю лично.

Актриса Виолетта Давыдовская: «Мне до сих пор нравятся мужчины в форме»

  Все мы, актёры, любим сниматься в полных метрах, в картинах, которые потом идут в кинотеатрах, или это фестивальное кино. У меня не так давно был выбор – полный метр или сериал. В сериале была большая сквозная роль, работа на полгода. И полнометражный фильм, с роскошным сценарием, главной ролью, замечательными партнёрами. У режиссёра Андрея Ташкова. И, конечно, я стала сниматься у Ташкова, хотя там было меньше съёмочных дней, и я заработала меньше денег. Фильм «Встреча», мы снимали его зимой, это больше фестивальный проект. История про двух людей, которые за один вечер, прогуливаясь по Москве, поняли, что любят друг друга. И хотят быть вместе, хотя у моей героини муж, а у него – своя личная история.

Актриса Виолетта Давыдовская: «Мне до сих пор нравятся мужчины в форме»

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Мне один раз сказали, что не утвердили на роль, потому что я слишком красивая. По-моему, это была просто отговорка. Не скажу, что красота особо помогает или мешает. Но когда утверждают мужчины, красота помогает, для сильного пола она играет свою роль. Конечно, если бы я была страшной, я бы не сыграла в картине «1612»…

Актриса Виолетта Давыдовская: «Мне до сих пор нравятся мужчины в форме» - Вы там исполнили роль Ксении Годуновой, дочери Бориса Годунова, верно?

- Да. Мне очень нравится играть в исторических картинах. Это была роль мечты. О Ксении очень мало информации, только у Карамзина я что-то нашла. Какие-то внешние её черты, причём я совершенно на неё не похожа. У Карамзина Ксения - брюнетка со сросшимися бровями, с тёмными глазами, тёмной косой. Она умерла в монастыре. Про то время вообще мало, что известно. Моя сестра нашла стихи Ксении Годуновой, и даже музыка была определённая, мне сестра пела. Я долго готовилась к роли. Когда ты попадаешь в исторические декорации, носишь старинные костюмы, у тебя абсолютно ощущение другого времени, другого пространства. Такая возможность есть только у актёров, за это мы и любим свою профессию.

Актриса Виолетта Давыдовская: «Мне до сих пор нравятся мужчины в форме»

- А смогли бы в ту эпоху пожить? Или слишком любите комфорт?

- Вот у меня есть дача. Год там не было ни воды, ни света. Мы готовили гречневую кашу на костре, таскали воду от соседей. Нам было хорошо. Человек быстро адаптируется ко многим вещам.

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