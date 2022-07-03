Светлана Рожкова: Мой муж – голова в семье, а я, конечно, шея

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 июля 2022, 18:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Актриса разговорного жанра Светлана Рожкова ворвалась на российскую эстраду с искрометным монологам «Свекруха». Ворвалась и сразу полюбилась зрителю. Именно такая должна быть «всех кровь»: лукавая, элегантная, чертовски обаятельная и привлекательная! Но какая же в жизни «свекровь – Рожкова»? Говорят, что юмористы в быту бывают скучны. Наш спецкор опроверг это мнение, когда с юмором побеседовал со Светланой Рожковой.

От автора.

Буквально с первых секунд я влюбилась в Светлану Рожкову. Реально в актрисе море обаяния и позитива! Я даже не заметила, как пролетело время: Светлана была откровенна, мила и в потрясающем настроении. Интервью закончилось, но наше общение продолжилось…на долгие годы. Скажу честно, когда мне бывает трудно «по жизни» я набираю номер Светланы и всегда слышу: «Все хорошо! А будет еще лучше! Не кисни. Главное – пылюку вытирай!»

- Светлана, как же вас занесло на эстраду? Быть актрисой разговорного жанра – дело непростое для женщины.

- Моя мама работала администратором в филармонии и детство прошло за кулисами. Я смотрела, впитывала, мечтала. А когда пришло время выбирать профессию, то для меня было очевидно, что мой путь – сцена.

- Мама поддержала вас?

- Нет! Мои родители были против! Они мечтали, чтобы у дочки была серьезная, обстоятельная профессия. Я всегда уважала мнение родителей и спорить не стала. Да и спорить с мамой было бесполезно! Вот мы с ней вместе и отправились в город на Неве, чтобы поступить в университет, на химический факультет. Поступила я! Мама со спокойной душой отправилась обратно в Кисловодск, а я, со спокойной душой, забрала документы из университета, и отнесла их в ЛГИТМИК. Мечтала же об актерстве! Провалилась! Не поступила. Что делать? Набралась смелости и позвонила маме: ждала упреков, даже скандала, но все обошлось! Мама вздохнула и велела возвращаться домой. Я вернулась в Кисловодск и устроилась работать в филармонию. Но продолжала мечтать о большой сцене. А мечты имеют свойство сбываться: через шесть месяцев я вновь оказалась в северной столице, в мастерской эстрадного искусства. С того момента начался мой путь на большую эстраду (смеется).

- Светлана, а как вы попали в «Смехопанораму»? Ходили разговоры, что попасть к Евгению Петросяну архи сложно.

- Это был 93-й год. Я просто отправила Евгению Вагановичу видео своих номеров. Просто отправила! И правильно сделала! Он выбрал несколько номеров. Кстати, среди них была ваша любимая «Свекруха». Я выступила с этим номером и проснулась, как говорится, знаменитой женщиной! Конечно, мне было приятно! Но судьба преподнесла мне еще один приятный сюрприз: узнала, что скоро стану мамой. Разумеется, я сконцентрировалась на беременности и «выпала» на три года из профессии.

- Возвращались на большую сцену сложно?

- Нет! Мне помог вновь Евгений Ваганович: он пригласил меня в свою программу. А дальше – больше! Появился «Аншлаг», другие выступления. Так и продолжается по сей день.

- Светлана, вы мало говорите о своей личной жизни. Вам есть что скрывать?

- Так спрашивайте! Отвечу!

- Сразу и конкретно! Расскажите о своей второй половинке.

- А вот он рядом! Знакомьтесь. Мой муж Юрий Евдокунин. Мой коллега по цеху, продюсер, режиссер, костюмер, модельер, тиран и деспот!

- За что же так с мужем-то?

- А как иначе? Он – голова! Я – шея! Это я так, любя!

- Дайте угадаю. У вас был служебный роман?

- Точно! Мы же работали на одной сцене, и он в меня влюбился!

От автора.

На протяжении всего интервью Юрий сидел рядышком и молча слушал. Но, видимо, слова законной жены его заинтересовали, и он решил вмешаться.

- Это она меня соблазнила!

- Я? Ты мне с первого взгляда не понравился! Я боялась этих отношений, но Юра меня уговорил!

- Юрий, а сложно было уговорить Светлану?

- Постарался я: ласковые слова говорил, оказывал знаки внимания, цветы дарил. Вот так и уговорил. С тех пор мы вместе.

- Светлана, а как вам Юрий сделал предложение?

- А это я сделала ему предложение! Фиктивно. Я стояла в очередь на квартиру. Очередь подошла на двухкомнатную. Если честно, то очень хотелось «трешку». Надо было срочно решать вопрос! И я сделала предложение Юре! На пару лет только. Он думал сутки. Согласился. И мы вместе больше тридцати лет!

- А вы помните, когда вам муж ПЕРВЫЙ раз подарил цветы?

- Ой… Дайте вспомнить! 8 марта было. И было много цветов! Думаю, что Юра скупил весь цветочный киоск. Красиво было. Кстати, Юра очень галантный мужчина: любит всех женщин одаривать цветами. На праздники, конечно! Помню, на очередное 8 марта, мой муж накупил цветы и раздал знакомым женщинам, а мне ничего не досталось! Да, и так бывает!

- Двум творческим людям сложно уживаться вместе? Как вы находите общий язык?

- Конечно, мы супруги эмоциональные. Кстати, до сих пор выясняем, кто в доме главный! Мы долго живем уже вместе и хорошо изучили друг друга. Научились прощать, поддерживать, понимать. У нас принцип простой: милые бранятся –только тешатся.

- Светлана, вы ревнуете мужа?

- Боже упаси! Это он меня ревнует! Я же женщина всегда спокойная и умная (смеется). Был в нашей жизни один случай: раздается звонок, я поднимаю трубку и слышу: «Я Наташа. Отпустите своего мужа ко мне! Мы любим друг друга!» Я опешила, но решила не принимать поспешных решений. И правильно! Потом выяснилось, что они учились с Юрой в одном институте и девушка приняла галантность моего мужа за любовь. Нужно всегда думать, а уже потом принимать решения! Юра и не знал, что есть Наташа, которая его любит. Вот так бывает в жизни.

- Светлана, вы совсем не бываете на тусовках. Почему?

- Мне это совершенно неинтересно. Лучше дома посижу и книгу почитаю.

- Светлана, вы со сцены даете советы женщинам. И многие воспринимают это очень серьезно. Дайте совет: как найти мужа после 40?

- Так вы же замужем!

- Светлана, я о женщинах беспокоюсь!

- Трудно, но нет ничего невозможного. Трудно, но нужно искать. Если очень хочется! Но лучше начинать с 18. Больше шансов!

- Светлана, ваша экранная свекровь – потрясающая женщина! А вы хорошая невестка?

- Я? Мы любим одного мужчину! Иногда деремся за него. Славу Богу, что в жизни я не свекровь, а теща.

- Светлана, что бы вы сказали женщинам, если бы были свекровью? Что пожелали?

- Пылюку вытирайте! А если серьезно, то относитесь ко всему с юмором, с позитивом. Помните, что худой мир всегда лучше «доброй» ссоры! Не раскисайте! Жизнь прекрасна! Я вас люблю!

- Благодарю за интервью.