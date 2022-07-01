Бороться за Россию

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1 июля 2022, 17:03 Дмитрий Грунюшкин, Обозреватель отдела Общество

Григорий Карамалак

Очередной чемпионат России по вольной борьбе состоялся в Республике Тыва. Почему так далеко от Центра и каковы перспективы этого вида борьбы в нашей стране рассказывает вице-президент Федерации спортивной борьбы России Григорий Карамалак.





Уникальный регион.





- Завершился очередной Чемпионат России по вольной борьбе. Он проходил в Тыве. Достаточно далеко от Центра. Почему именно Тыва?



- Очень долгое время мы эту тему обсуждали с федерацией, с администрацией Тывы. Сейчас мы разрабатываем план, чтобы мы могли проводить соревнования во всех дальних регионах, в том числе на Дальнем Востоке. Таким образом мы сможем больше заинтересовать детей и создать массовость, чтоб люди полюбили борьбу. Почему именно Тыва? Если смотреть с 1958 года, то среди лучших борцов всегда присутствовали якуты, тувинцы и другие представители того региона. 25 лет назад там проводился Чемпионат России. Мы решили, что в честь этой даты можно было бы провести ещё раз и дать шанс вольной борьбе, чтобы она ожила, чтобы дети полюбили борьбу, чтобы ходили в зал. Для тувинцев борьба - национальный вид спорта. Очень долго готовили этот чемпионат, администрация дала добро. Благодаря главе правительства республики Тыва Владиславу Ховалыгу и министру спорта республики Субудаю Монгушу, которые вложили много сил и средств, чемпионат удалось провести на высшем уровне. Очень хорошо встретили, организовали. Было 350 участников. Чемпионат прошел без всяких эксцессов. Да, действительно было тяжело, все-таки 6 часов полёта. Спортсменам было непросто адаптироваться и восстанавливаться. Но все выступили хорошо, никто не жаловался.



- Это уникальный вообще регион, поездка для всех была незабываемой. Как ты ещё туда попадешь?



- Там население 300 тысяч, и народ очень добрый, отзывчивый. Мы там походили, посмотрели, пообщались с народом. Нам показали некоторые достопримечательности. Природа уникальная, не испорченная, не загрязнённая. Нас отвезли на соленое озеро в степи в каком-то отдалённом месте. Просто совершенно необжитый край. Для нас это было удивительно и интересно. С народом пообщались. В Тыве же необычная для наших мест вера - буддизм и шаманизм. Прикоснуться к ней было очень интересно.



- Какие регионы наиболее активны в развитии вольной борьбы?



- Дагестан, Чечня, Осетия.



- То есть кавказские республики.



- Да, кавказские республики. Мы бы, конечно, хотели, чтобы популярность борьбы нарастала и в других регионах. Кое-что получается. Например, Кемеровская область - там борьба активно развивается на протяжении последних десяти лет. Появились ребята, бывшие спортсмены. В развитии борьбы в Кемеровской области огромная заслуга сенатора Александра Брыксина. Он возглавляет Федерацию спортивной борьбы Кемеровской области и вкладывает большие средства, а, главное, душу в развитие нашего вида спорта. При его активном участии в Кемерово с 2013 года проводится международный турнир по вольной борьбе под названием «Шахтерская слава». В Кемерово построили спортивный комплекс и дело идет отлично. В Якутии тоже очень хорошо всё развивается. Но почему-то занимаются в основном местные парни и мальчишки, тяжело там с русскими ребятами, не знаю почему. Хотя очень хотелось бы, чтобы русские борцы тоже сказали свое слово, как делали это в совсем недавнем прошлом. Им есть на кого равняться - Поддубный, Ярыгин, Карелин, Медведь.



- Хотелось бы, но сегодня лидируют национальные республики.



- Да, лучшие борцы сейчас - это Алтай, Дагестан, Осетия, Ингушетия. Хорошо выступили наши ребята из Крыма, которых тренирует тренер моего детства. У них три медали, из которых одна золотая и одна серебряная. Я очень я рад за них, и за то, что в Крыму так всё развивается. Хотелось бы, чтобы в следующем году Чемпионат России мы могли провести в Крыму.



- А представители ЛНР и ДНР пока не участвовали?



- Пока нет. Думаю, им пока не до этого. Но я надеюсь, что в следующем году оттуда тоже будем привлекать ребят. Там есть хорошие спортсмены. Просто сейчас в связи с понятным положением у них нет времени для тренировок.





Лучшие в мире.





- Ситуация в мире привела к тому, что в международных соревнованиях наши борцы участвовать не будут.



- На сегодняшний день это очень большая трагедия, что Международная федерация запретила русским спортсменам участвовать в соревнованиях на мировой арене. Я считаю, что Чемпионат мира, Олимпийские игры, Чемпионат Европы без российской команды - это не соревнования, потому что не участвует самая лучшая в мире команда.



- Вы считаете, что российская команда лучшая в мире?



- Да. Она это доказала на предыдущей Олимпиаде. Мы будем пытаться работать с руководителями международной организации, чтобы всё-таки допустить российскую команду на Чемпионат мира, который планируются в сентябре или в октябре. Шансы есть. Недавно проходил Чемпионат дзюдо, куда допустили наших спортсменов, хотя и не под российским флагом, а под нейтральным. Мы бы хотели, чтобы в нашем виде спорта произошло хотя бы так. Потому что ребята очень переживают, тренируются целый сезон, все хотят показать хорошие, достойные результаты в борьбе со спортсменами из других стран.





- Сейчас очень многие федерации, различные организации помогают Донбассу, Луганску. Ваша федерация оказывает какую-либо помощь этим регионам?



- В ближайшее время, когда начнёт налаживаться мирная жизнь, мы тоже начнём там ремонтировать спортзалы, бойцовские залы, давать инвентарь и привлекать спортсменов в школах или в кадетских корпусах, в училищах, университетах или институтах. Мы хотим сделать в каждом заведении борцовские залы. Я думаю, что в этом для федерации нет ничего сложного.



- А что делается для популяризации вольной борьбы в России? Вот взять самбо, например, - у них есть проект «самбо в школу». А вольная борьба, или, как её сейчас называют, спортивная борьба - что делается для её популяризации? Что бы Вы могли сказать родителям, чтобы они не боялись своих детей отдавать в борьбу?



- Статистика показывает, что сейчас очень многие дети ходят на спортивную борьбу во всех регионах. В этом году организовали студенческую лигу — это очень хорошая, плавная стратегия для того, чтобы в вузах присутствовала спортивная борьба. Это будет интересно для взрослого поколения. Приходя в вузы спортсмены часто сразу забрасывают борьбу. А при наличии студенческой лиги они смогут продолжить тренировки с толком, бороться за свои ВУЗы, выступать и идти вверх по карьерной лестнице в спорте и продолжить бороться после окончания ВУЗа.



- На Чемпионате России проявились звёзды, которые смогут стать в будущем чемпионами мира, Олимпийских игр?



- Там была вся сборная, только не участвовали Садулаев в весовой категории 97 килограммов и Заурбек Седатов в категории 74 килограмма по причине травм. Также я хочу отметить, что в категории 57 кг очень достойно выступил Олимпийский чемпион Завур Урваев. А в категории 74 кг хорошо выступил молодой перспективный парень Назамбек Джамалов из Дагестана. Он всегда конкурировал с Заурбеком Сидатовым. Категорию 86 кг выиграл Артур Найфонов, который был призёром Олимпийских игр. Так что ребята борются.



- У них ещё есть олимпийские перспективы?



- Конечно. Впереди ближайшие Олимпийские игры, никто не опускает руки, все тренируются. Закончился Чемпионат России, через неделю они уедут на сборы в Сочи. Всё по плану, никто не расслабляется. Все готовятся. Президент Федерации Михаил Мавиашвили очень сильно бьётся за ребят и пытается сделать всё возможное, чтобы они выступали на международной арене. Также я хочу отметить, что старший тренер российской сборной команды Джамбулат Тудеев подготовил команду очень хорошо.



- Местные борцы составили конкуренцию борцам из сборной?



- Было две схватки, где выступали тувинцы. За первое место они боролись красиво. Народ болел за них, несмотря на 35-градусную жару. Я давно не видел, чтобы болельщики так болели.





Спортсменам нужна поддержка.





- Не пожалели, что решились провести чемпионат России в таком отдаленном регионе?



- После турнира старший тренер Джамбулат Тудеев проводил собрание, и некоторые тренеры были очень недовольны, что пришлось лететь так далеко и здесь, мол, нет таких больших спортсменов, первых номеров в сборной, как в их регионах. Мне очень понравилось, как ответил старший тренер: «Сегодня их нет, а через год они будут. Вы видели сколько в зале было людей? Сколько детей было? Как вы думаете, завтра они начнут бороться? Придут в этот зал?» Меня это приятно удивило. Он ведь просто мог сказать: «Надо было, вот и приехали». Но он понятно объяснил, зачем это надо и что это нам в итоге даст. Мы хотим, чтобы регионы развивались. На чемпионате мы сидели рядом с министром спорта Хакасии Сергеем Кочаном, который в Тыву приехал из Абакана. Разговорились. Они с президентом Федерации и старшим тренером сборной России приняли решение, чтобы в следующем году провести Чемпионат России по девочкам в Абакане. Потихонечку, но дело идёт к развитию борьбы и там. В качестве стимула мы разработали денежные призы. Мы выделим денег.



- А на прошедшем чемпионате были призовые деньги?



- Да, конечно. Первое место - 100 тысяч. Второе - 80. Третье - 40. И тренерам по 40.



- Развивать спорт за Уралом - это очень правильно. А то посмотрим на футбол - он скоро превратится в чемпионат Москвы и Подмосковья.



- Да, Россия огромная. И нужно, чтобы она была задействована вся, а не только ее центр.



- Вы упомянули девочек. Многие родители, особенно мамы, боятся отдавать своих девочек в борьбу, считая, что их там покалечат, что-то с ними случится.



- Я считаю, что любой вид спорта для ребёнка - это, в первую очередь, развитие. Неважно, девочка это или мальчик. Если девочка перспективная и у неё есть какие-то данные, то запрещать ей заниматься нельзя. Что лучше: перспективная девочка в спорте или она будет шляться на улице, пить, курить, употреблять наркотические вещества? Пускай родители это и решают. Я не говорю, что надо заставлять заниматься именно борьбой. Да, для девочки есть и другие виды спорта: спортивная гимнастика, фигурное катание или игровые виды. Но борьба менее травматична, чем тот же футбол, где контакт бывает жестче, чем на борцовском ковре. Плюс, она закаляет характер. А твердый характер для девочки не менее важен, чем для мальчишки. Потом, бывают девочки, которые по своему складу настоящие бойцы. Поэтому запрещать, я считаю, неправильно.



- Вы много занимаетесь благотворительностью и на этом турнире в Тыве Вы учредили специальный приз, который был вручен борцу в категории до 86 кг. Почему вы выбрали именно этого борца?



- По поводу этого парня, Артура Найфонова, можно говорить очень долго и много хорошего. Четыре года назад я был в Осетии на дне рождения старшего тренера Джамбулата Тудеева, где меня познакомили с этим парнем. Ему тогда был 21 год. Он только начал показывать результат. Мы поговорили с ним. Я узнал про его нелёгкую судьбу. Во время теракта в Беслане погибла его мама. Это страшная трагедия и я не хотел бы о ней говорить. Но, пообщавшись с ним, я понял, насколько он простой, искренний парень, который хочет добиться результатов. С тех пор я решил взять над ним опеку и поддерживать этого парня в спортивной карьере. В течении четырех лет от имени спортивного фонда мы поддерживаем его материально, психологически и чисто по-дружески, общаемся наравне, как друзья. Я полетел туда, чтобы поддержать его личным своим присутствием, потому что для него это очень важно. Он уже состоявшийся спортсмен, профессиональный. На Олимпиаде был призёром. Третий раз выигрывает Россию. Я хочу, чтобы люди, которые имеют материальную возможность, поддерживали спортсменов, которые таким тяжёлым трудом достигают результатов.