Ксения Мишонова: «Дети – особые люди, их обязательно надо любить»

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 июня 2022, 16:27 Яков Дятлов,

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в интервью редакции «Аргументы Недели» рассказала про судьбу 27 детей Донбасса, отданных под опеку в замещающие семьи, и поделилась историей о том, что чувствовали дети, когда их везли на поезде в Россию.

— Московская область – первый регион, в котором дети из Донбасса были отданы под временную опеку в замещающие семьи. Как удалось решить вопросы с законодательством, ведь у детей нет российского гражданства?

— С помощью поручения нашего президента с одной стороны и поручения губернатора Московской области – Андрея Юрьевича Воробьева с другой, мы смогли стать пилотной площадкой в плане опеки над детьми Донбасса. Решению этого вопроса очень сильно помогла уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка – Мария Алексеевна Львова-Белова. Между Московской областью и Донецкой Народной Республикой было подписано соглашение, по которому мы взяли под временную опеку 27 детей. Стоит сказать, что подобный опыт для нас не первый. Под нашей опекой уже были дети из Донбасса начиная с 2014 года.

— Недавно президент подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для детей Донбасса. Насколько это упростит процесс устройства таких деток в российские семьи?

— Что касается указа президента, то он, безусловно, снимает много препятствий и позволяет детям проще попадать в российские семьи. Эта инициатива была предложена Марией Львовой-Беловой, именно она попросила у Владимира Владимировича Путина издать указ, который упростил существующие юридические проблемы и коллизии между нашими государствами в вопросах о детях Донбасса.

— Составляются ли портреты «желаемых родителей»? По каким критериям отбираются замещающие семьи?

— Семьи в первую очередь подбирались с учетом интересов и пожеланий детей, особенностей их здоровья, судьбы. Одним из самых важных критериев при выборе замещающей семьи для нас и органов опеки Московской области являлся опыт, имеющийся у принимающей семьи. Было очень важно, чтобы дети попали к опытным родителям. Особое внимание уделялось ресурсности замещающих семей. Родители должны были быть готовы взять под временную опеку сразу несколько ребят, ведь в нашем случае речь шла о братьях и сестрах, которых нельзя разлучать. Согласитесь, когда детей в семью попадает сразу несколько, нужен особый подход.

— Много ли в Московской области семей, готовых взять под свою опеку детей из Донбасса?

— Нам поступило очень много заявок, как от обычных семей, так и от опытных приемных семей. В наш аппарат обратилось около ста человек из разных регионов России. Очень много тех, кто проходит школы приемных родителей. Люди звонили и узнавали, как взять под свою опеку ребенка. Было видно, что россияне хотели и были готовы помогать. На данный момент у России есть договоренность с ДНР, благодаря которой 108 детей будут приняты в российские семьи по всей стране. И процесс этот уже идёт полным ходом.

— Много ли ресурсных семей среди тех, кто готов опекать детей Донбасса или же больше тех, кто впервые в жизни решился взять под опеку ребенка?

— На мой взгляд, между опытными замещающими семьями и новичками соотношение примерно 50 на 50. Всё же зависит от возможностей. У нас были звонки и от молодых семей, и от тех, кто уже воспитал своих собственных детей. Благодаря всеобщим усилиям Московская область стала первой и разработала «дорожную карту» для других регионов, подробную инструкцию оказания помощи детям. Мы показали пример и будем продолжать помогать детям Донбасса. Со стороны России предпринимаются активные действия, чтобы этот процесс стал гораздо проще. Насколько мне известно, в ДНР не так много детей-сирот, и мне кажется, что Россия за короткий срок смогла бы помочь всем этим детям. Хочется участвовать в судьбе этих детей, дать им возможность получить шанс на счастливую жизнь.

— Что чувствовали дети, когда их везли к новым семьям?

— Я помню, как мы 31 час ехали в поезде с детьми, которые сейчас распределены по замещающим семьям. Было видно, что дети хотели в семью. Раньше они даже и не мечтали о том, что обретут новых пап и мам, и когда им выпал такой шанс… Знаете, они всю дорогу спрашивали: «Вы нас не вернете назад?». Мы успокаивали детей и говорили: «Нет, никто вас назад не вернет, у вас будет семья». Несмотря на то, что сейчас дети находятся под временной опекой, мы прекрасно понимаем – она перерастет в постоянную.

— Почему первых детей из Донбасса приняли под опеку именно в Московской области?

— Это была инициатива Андрея Юрьевича. Уникальность подхода Московской области к устройству детей-сирот в том, что вся система заточена под интересы ребенка. В прошлом году губернатор принял волевое решение, сделать единый тип учреждения и одно ведомство, отвечающее за детей. Мы перестали делить детей по статусу, сирота – не сирота, а также по возрасту. Была проделана очень большая работа. Мы закрыли все детские дома и переформатировали все подобные учреждения под единый тип семейного центра. Это своего рода революция. Всё делается и будет делаться в интересах детей.

Когда мы получили списки ребят и краткие описания их интересов, к ним моментально выехала бригада сотрудников органов опеки и психологов. С детьми разговаривали, узнавали все подробности, уточняли нюансы здоровья. Мы постоянно устанавливали видеосвязь между семьями и ребятишками. Благодаря этому семьи уже были готовы к приезду детей, а дети уже знали своих приемных родителей. На перрон родители приехали с подарками. Дети бежали, на первый взгляд, казалось бы, к чужим людям, и называли их «мамой» и «папой». Без ложной скромности могу похвалить Министерство социального развития Московской области за то, как это было организовано. Я даже представить себе не могла, что дети будут интегрированы в семьи за такой короткий период.

— Среди этих деток есть те, у которых проблемы со здоровьем. Могут ли возникнуть сложности с оказанием медицинской помощи?

— Вообще никаких сложностей возникнуть не может! Все дети уже прошли полную диспансеризацию. Мы провели все медицинские обследования, все родители осведомлены и знают нюансы здоровья своих новых подопечных. Думаю, что всё будет хорошо.

— Как будет проходить дальнейшая адаптация этих детей?

— Она уже началась. С самого первого дня, уже на перроне. Конечно, адаптация потребует времени, это процесс небыстрый. Потому что дети прошли сложный путь, они много лет находились в социальных учреждениях. Кстати, ребята уже через два дня после приезда пошли в детские сады, школы – мы всех устроили. Также они начали посещать кружки, дополнительные занятия, стали ездить на экскурсии вместе с новыми родителями. Первого июня я была в семейном городке. Сейчас там живут две приемные семьи, опекающие детей Донбасса. Одна из них приняла троих детей – другая четверых. Все они участвовали в нашем областном фестивале рыбалки вместе с сотней детей из этого городка. И это тоже элемент адаптации, интеграции в общество.

— Вы следите за судьбой этих ребятишек?

— Да, конечно. Новые родители периодически присылают видео, на которых видно, что дети абсолютно веселые и открытые. Безусловно, есть свои сложности, но они есть с любым ребенком, даже с тем, к кому судьба была более благосклонна. Дети – особые люди, их обязательно надо любить. Я уже шесть лет нахожусь на посту уполномоченного по правам ребенка в Московской области. Делаю выводы как по своим собственным детям, так и по своим подопечным, по тем, кому я стала крёстной за это время. Могу твердо сказать, что детям очень сильно нужна родительская любовь, всё остальное для них вторично.

— Работают ли замещающие семьи со службами сопровождения и какая помощь им оказывается?

— У нас в каждом муниципалитете есть служба сопровождения приемных, замещающих семей. Родители в круглосуточном режиме могут обратиться за помощью и поддержкой. Дети ходят к психологам, там с ними разговаривают и помогают избавиться от страхов, накопившихся стрессов. Понятно, что родина у каждого одна, но мы очень надеемся, что Московская область станет для этих детей вторым домом.