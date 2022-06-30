Евгений Сатановский: «Ядерная война неизбежна – не надо было распускать Советский Союз»

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 июня 2022, 12:54 Елена Головань, корреспондент

Фото: Евгений Сатановский

Почему внезапно «переобулась» Турция? Поможет ли Джонсону психоанализ? Кто делает Третью мировую войну неизбежной? Об этом корреспондент «Аргументов недели» поговорила с Евгением Сатановским, учёным-востоковедом и экономистом, членом общественного совета при министерстве обороны РФ.



- Евгений Янович, прошёл саммит НАТО. Как вы считаете, каковы его итоги и что нам грозит?



- Уничтожение страны нам грозит. Совершенно понятно, что в нынешней ситуации НАТО сделал Украине предложение, от которого нельзя отказаться – воевать до последнего украинца. Бельгийский премьер-министр вполне откровенно сказал, что все проблемы в отношениях с Россией Украина должна решать только на поле боя. Я очень надеюсь, что придурошную до предела и безмозглую «партию мира» вне зависимости от статуса людей, которые к ней принадлежат, это, по крайней мере, остановит на её пути к суициду собственных стран. Ну, это первое. Ещё забавно было наблюдать за тем, с какой скоростью Турция развернулась и обнулила свои претензии по поводу членства в НАТО Финляндии и Швеции в обмен на пустопорожние обещания, которые, конечно, никто выполнять не будет. С прошлым, как сейчас помню, ультиматумом с такими же претензиями на тему расширения Турция продержалась десять месяцев. В этот раз гораздо меньше. Эксперты считали, что, может быть, она продержится до сентября. Но ничего подобного. Экономика у Турции плохая. И рисковать в предвыборный год Эрдоган не может. Коалиция из шести оппозиционных партий настроена всерьёз его свергать. И он, видимо, полагает, что ему удастся избежать массированной поддержки Запада по его свержению и, по крайней мере, спасти турецкую экономику.



- То есть обнуление требований с турецкой стороны – это в некотором роде попытка Эрдогана лечь под Запад, чтобы они не поддерживали все эти шесть партий?



- Эрдоган не хочет и не может сейчас демонстративно противостоять Западу. Это к вопросу о том, насколько он самостоятельный. Что же по поводу наших мечтаний о том, что Турция может выйти из НАТО, эксперты сейчас говорят, что даже когда НАТО развалится, Турция будет последней, кто из него уйдёт. Ну, посмотрим, что будет дальше. А всё остальное – это так, лирика. Как, к примеру, идиотский смех Шольца в ответ на вопрос журналистов о гарантии безопасности Украины. Ну, Шольц вообще смешливый человек. Может он от Зеленского клоунады набрался?!



- А может от дедушки? Как говорят, представители СС во время Великой Отечественной тоже посмеивались, когда людей сжигали…



- Не знаю от кого, но скорее всё-таки от Зеленского. Он же уже веселился, когда его спрашивали насчёт геноцида русских на Донбассе. Что ещё?.. Интересна идея Джонсона о том, что Путин не начал бы войну, будь он женщиной. Ну, может, Джонсон окончательно спился или у него плохо с психоанализом, куда он ударился. Потому что, по меньшей мере, про Елизавету английскую, королеву Викторию и Маргарет Тэтчер он МОГ БЫ ЗНАТЬ. Даже если он не сведущ в других женщинах, возглавлявших государства. Если же говорить в целом, то вряд ли этот саммит НАТО останется в памяти человечества. В конце концов, кого сейчас волнует, что перед активной фазой Второй мировой войны говорили в Лиге наций?! Мало, кто это помнит сегодня.



- Поговорили и разошлись, а в памяти осталась только сама война...



- Конечно. Интересно другое. Литвой запрещён перевоз в Калининград грузов. Запрещена перевозка в населённые пункты на Шпицбергене продуктов. По прежнему мутит воду Польша. Качинский – а он всё-таки лидер правящей партии, хоть и перестал быть вице-премьером – говорит о необходимости доведения польской армии до 400 тысяч человек, присутствии в Польше ядерного американского оружия и большого американского же ударного контингента. Принято решение о доведении сил быстрого реагирования НАТО с 40 тысяч нынешних до 300 тысяч человек, о постоянном присутствии НАТО на восточных рубежах альянса и, соответственно, на западных рубежах России. Так что я не очень понимаю, зачем в данном случае нужно было проводить именно этот саммит, да меня это и не интересует. Я вижу надвигающуюся большую войну. Не ту, маленькую, которая происходит сейчас на Украине, на Западном фронте. А большую – на всех фронтах, на которых это только возможно. Войну, безусловно, ядерную, либо с применением других технологий оружия массового поражения.



- Кошмар!



- Почему? Кто это вам сказал? Она будет непременно. И что? А не надо было распускать СССР.



- Но ведь уже распустили. Ничего уже не изменишь, а живём-то мы здесь и сейчас. И ядерная война… Евгений Янович, ну это реально страшно!



- Что я-то могу поделать? Ну, бойтесь, раз страшно.



- И вы считаете, что она реально может быть, да?



- Я не считаю, что она может быть. Я считаю, что она неизбежна. А идиотом я быть не умею, даже если очень буду стараться. То есть я, знаете, как тот акын – что вижу, то пою. Дурачьё, которое, всплескивая руками, говорит: «Какой ужас, какой ужас!» сильно напоминает мне куриц, которые сильно кудахчут, когда к ним лисица в курятник залезла. Или баранов, которые мечутся по овчарне, когда им на спины десантировался пробравшийся через крышу волк. Пользы ноль… баранов прирежут. Кур съедят. Соответственно, надо заниматься не этими глупостями, а делом.



- Каким делом? Действовать на опережение или что?



- А я не даю советов военно-политическому руководству страны. Я в него не вхожу и входить вряд ли когда-нибудь буду. Соответственно, я не занимаюсь назойливыми и глупыми прогнозами, в отличие от политологов и политтехнологов, которые вешают начальству лапшу на уши за отдельно взятые деньги.



- А ту самую большую войну, о которой вы говорите, её как-то ещё можно предотвратить на ваш взгляд?



- Нет. Сегодня нет. Вся наша дипломатическая и политическая элита, начиная с Горбачёва, сделали её неизбежной.



- Евгений Янович, вы говорите о страшных вещах. При этом простому обывателю порой всё происходящее кажется если не шуткой, то глупостью. Ну как, к примеру, реагировать на страшную кару, которая постигла Россию, когда в Польше на гей-параде запретили поднимать российские флаги и вообще кучковаться в отдельную колонну?!



- В данном случае есть вещи, над которыми, конечно, можно смеяться. Комедия всегда ценна, и вообще, и в военные годы. Реальность же не столь комична.



- Сегодня Россию и Путина в чём только не обвиняют. Мне, например, почему-то обиднее всего, то что нас винят в продовольственном кризисе. Даже в том, что мы зерно из Украины вывозим. Хотя, зачем, если у нас и своего полно?! А вы писали, что зерно вывозят немцы… Не понимаю…



- Ну а чего вы не понимаете? Что касается немцев, то они и в 1918-м, и в 1942-м зерно из Украины вывозили, в то время, как там всем сначала Петлюра, а потом Бандера с Шухевичем заправляли. Сейчас их сменили Зеленский, ВСУ и «Азов». А немцы всё так же вывозят зерно. Нас же вообще будут обвинять во всём – и в продовольственном кризисе, и в проблемах движения прав «чёрных» за жизнь. И в том случае, если к власти придёт Трамп или республиканская партия – поверьте, тоже обвинят нас. То есть мы виноваты во всём заранее.



- Обидно…



- Скажите, пожалуйста, вы чувствуете вину за вымирание российской рыжей белки, которую замещает завезённая серая северо-американская? Вот вы свою лично вину ощущаете?



- Да я об этом даже не знала.



- Ну вот, видите, вы об этом не знали. Ну, хорошо. Но вы в этом, несомненно, виноваты, даже если не хотите об этом думать. Вот и как вы ответите на этот вопрос? О чём с вами говорить, если вы даже не знаете, что серая белка вытесняет рыжую?! Вот так это и работает в более глобальном плане. Так что да, Россия виновата во всём, в том числе, и в вымирании динозавров. Вы же слышали выражение «кошка бросила котят – это Путин виноват»?! Очень точно подмечено.