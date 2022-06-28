Актриса Ольга Смирнова: «Мы не очень умеем распоряжаться своими деньгами»

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 июня 2022, 15:34 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Ольга Смирнова родилась в Екатеринбурге. Окончила ГИТИС. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Стиляги», «Достоевский», «Легенды о Круге», «Охотники за бриллиантами», «Одесса-мама», «Красотки», «Ледокол», «Следователь Тихонов», «Бомба» и др. 30 июня в российский прокат выходит комедия «Танцы на высоте!», где Ольга Смирнова играет одну из главных ролей.



- В половине фильма «Танцы на высоте!» действие происходит на Кавказе. Ездили в горы?





- Один раз приехала, мы должны были снимать сцену свадьбы. Но пока добиралась, бабахнул снег. И я прибыла не в летние, а в зимние горы. Как прилетела, так и улетела. Съёмок не было. Свадьбу снимали уже без нас… Я сыграла роль такой тусовочной, крутой танцовщицы. С детства танцую, и вот пригодилось в кино моё умение. Но всё-таки тверку пришлось специально обучаться, всяким брейковым вещам. Однако я всё быстро схватываю телом. Мне накрутили дреды, месяца два я с ними ходила, пока мы репетировали. Потом были съёмки, затем целых четыре года я эти дреды доплетала и доплетала. Кстати, вплетать дреды – это три часа минимум.



- В картине много актёров с «горячей кавказской кровью». Энергетически с ними сложно сниматься, или напротив легко?



- Я половину актёров знала. Ян, играющий главную роль, вообще не кавказец. Да, были дагестанские актёры. Девушка в главной роли – Аня - грузинка. Она в Грузии очень известная. Мне было с ними легко общаться. Я особо в кавказский этнос не погружалась, потому что снималась в Москве. Но кто снимался в горах, они там, конечно, пожили, прониклись атмосферой.

Весь этот фильм для меня – яркое фрик-шоу. Актёры любят повыделываться, поиграть в определённом жанре. Рада, что фильм выходит на большой экран. Уже семь лет, ещё со времён «Ледокола», на премьере которого я, кстати, была в дредах, у меня ничего на большом экране не выходило. Всё сериалы.



- Кстати, о сериалах. Вы сыграли Аполлинарию Суслову в картине «Достоевский». Известный критик Игорь Волгин сказал по эту вашу роль, что Аполлинария получилась «слишком развратной». Почему он так оценил вашу героиню? Где там разврат был?





- Я играла по сценарию Эдуарда Володарского, которому, кстати, очень понравилась моя игра. Мнений много, но кто знал эту Аполлинарию, кто был с ней знаком? Мы практически придумали её образ с режиссёром Владимиром Хотиненко и Евгением Мироновым, который играл Фёдора Михайловича. Она несла в себе образы и Настасьи Филипповны, и Полины, и Грушеньки, и Аглаи. Я как чувствовала этих героинь, так и играла Аполлинарию.



Она была студенткой, слушала лекции Достоевского. Была такой безбашенной, и не Достоевский её «совращал», а она начала с ним разговоры о литературе, о жизни, привлекла писателя своей энергией. По-женски она его «совратила». В фильме, кстати, есть и обнажённые сцены. Может, это навеяло Игорю Волгину мысль о «развратности» моей героини?



- А много вы прочитали об Аполлинарии Сусловой до съёмок?



- Много. Прочитала книгу Марка Слонима «Три женщины Достоевского», очень увлекательное чтение. Что смогла, перелопатила. Готовилась к роли серьёзно.





- Какой человек и партнёр Евгений Миронов?



- Прекрасный! Это была моя первая серьёзная роль. И Женя меня очень поддерживал и помогал. Он суперпрофессионал, я наблюдала за ним много, как он готовится к роли. Он делал определённый образ, долго сидел в гримёрной. С Мироновым было очень комфортно.



- Вам нравится Достоевский как стилист?



- Ты либо принимаешь его стиль, либо нет. Но если бы мне сейчас сказали, будешь перечитывать Достоевского? Я бы ответила – нет. Сейчас не хочу. Хотя Достоевский и Булгаков – те писатели, после которых я к литературе стала относиться серьёзно. До этого меня было не заставить что-то читать в школе. А после «Преступления и наказания» во мне что-то перевернулось, мне стало интересно читать. Я почувствовала глубину человеческой души, всю её подноготную. Так что стиль Достоевского мне нравится.





- А насколько у вас самой развито чувство стиля? Вы следите, например, за тенденциями в моде?



- Мода – очень субъективное дело, когда тебе что-то навязывают. Мне должно быть удобно, комфортно. Конечно, надо понимать, что есть классический стиль, есть элегантность, а есть вульгарность. А дальше всё дело вкуса. У меня нет никакого определённого стиля, я актриса и мой мир – многогранен. Поэтому мне иногда хочется ходить в спортивной одежде, иногда – в платьях и на каблуках. Не надо мне ни на какую вечеринку, но хочу сегодня платья и каблуки!



- А маленькое чёрное платье от Коко Шанель есть в гардеробной?



- У всех оно есть.





- Вы много снимались в историческом кино – тот же «Достоевский», «Стиляги», «Бомба». Вам нравится носить платья с кринолином, корсеты, шляпки? Или в них неудобно?



- В «Бомбе» я носила в основном телогрейку, героиня зэчка, а что касается корсетов - это очень неудобно. Ты не можешь дышать, ты весь в рамках. Но и сейчас мы тоже в рамках – например, надеваем утягивающее белье, чтобы выглядеть красиво. Но я предпочитаю тело держать в норме. Правда, тоже пользовалась всякими утягивающими вещичками. Но дышать в них очень тяжело, как и в корсете!





- Хотели бы в каком-то другом историческом времени пожить? Или вы слишком любите комфорт?



- Мне комфортно в любом времени. Но я мечтаю посниматься в картине о 20-х годах прошлого века. Революционное время – это если продолжить разговор о стиле. Платья, бусы, короткие причёски, макияж. Нэпманский стиль. Мне очень пойдёт. Впрочем, у меня такое лицо, что из меня можно сделать всё, что угодно… Что касается комфорта, вот в том же «Достоевском» Аполлинария очень страдала от отсутствия комфорта, горячего отопления, например. Она требовала от Фёдора Михайловича денег. Но у Достоевского была больная жена, он много денег отправлял ей…





Я долгое время жила без комфорта и больше так существовать не хочу. Было много переездов, у меня до сих пор нет своей квартиры, я снимаю. И хочется чего-то своего. Потому что много денег уходит на аренду. Вообще мы не очень умеем распоряжаться своими деньгами, в школе этому не учат, финансовой грамотности. К 40 годам никто ничего не может накопить. Но я налаживаю свои отношения с деньгами, обучаюсь, планирую куда-то вкладывать средства.



- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Часто слышу – Оля, ты не подойдёшь на эту роль, ты слишком красивая. Но как женщине мне это приятно. Когда, например, Александр Котт утверждал меня в сериал «Охотники за бриллиантами», на роль Вероники Пордео, он говорил: «Мы ищем женщину, вслед которой все будут оборачиваться!» А я ему: «Саша, ты меня подкрась и причеши». Так и сделали. И меня утвердили. Меня можно сделать, какой угодно. Я могу и серую мышку сыграть. Если мне чуть-чуть поправиться, у меня чуть поплывёт в сторону лицо, я могу и деревенскую бабу исполнить. Но, с другой стороны, во мне есть порода. И кто-то видит во мне царственную женскую элегантность, красоту. В общем, я – разная!





- Вы мистически настроенный человек? Верите в судьбу, карму, астрологию?



- Очень верю. Мы же не просто так здесь живём. У каждого есть определённая духовная программа. Мы попадаем в определённую семью, к определённым родителям, чтобы набрать опыт. Как в компьютерной игре – набрать баллы и идти дальше. Наступает момент, когда человек может пойти по одной дорожке или по другой. Тут уже начинаются все эти тяжёлые психологические моменты, вопрос выбора, понимания, недопонимания. Я верю в космические силы, божественные энергии. В силу природы, в астрологию. Я интуитивно ощущаю, что будет впереди.