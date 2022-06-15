Актриса Анастасия Морозовская: «В Занзибаре самые красивые женщины – лысые»

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 июня 2022, 11:33 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Анастасия Морозовская окончила Тюменскую государственную академию культуры и искусства. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Физрук», «Тяжеловес», «Скорая помощь», «Триггер», «За первого встречного», «Девушки с Макаровым» и др.

- Настя, вы снимались в нескольких сезонах «Скорой помощи». Играли не врача, а пациентку, верно?

- Да, директора киноплощадки, у которой заболело горло. Я вызываю «скорую», и ко мне на дом приезжает бригада. С одним из врачей у нас возникает любовная линия. И длится вот уже пятый год, всё никак не закончится. Моя героиня очень самостоятельная, влиятельная, уверенная, независимая женщина. Она бизнесвумен. Я, кстати, совершенно далека от бизнеса. У меня ещё в школе было плохо с математикой, я любила русскую литературу.

- Кстати, женщина в наше время должна быть сильной или слабой?

- Я восхищаюсь сильными женщинами. Но это не про меня. В какой-то момент я стремилась к этому, но в своём браке поняла: ты ЗА МУЖЕМ. Как за каменной стеной. Успокойся.

- В «Скорой помощи» одну из главных ролей играет Гоша Куценко. Вы часто пересекались с ним на съёмочной площадке? Какой он партнёр и человек?

- Гоша очень прост в общении. Любит придумывать шутки, съёмочный процесс с ним проходит весело… На первом сезоне «Скорой помощи» была серия с Олегом Тактаровым, и он как-то за кадром спросил меня: «Нестрашно играть с такими мэтрами?»

- Он себя мэтром считает?

- Наверное. Нет, не страшно, ответила я. Я вообще многому у мастеров учусь. Например, прекрасный актёр и человек Александр Тютин, он тоже снимался в «Скорой помощи», восхитил меня своей лёгкостью, невероятным юмором, обаянием. И в нём никогда не проявлялось никакого недовольства, раздражения.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- В театре Булгакова ставили «Песню о купце Калашникове» Лермонтова, и я играла Алёну Дмитриевну. И режиссёр захотел, чтобы я изучила вопрос о насилии.

- О насилии? В каком смысле?

- Алёна Дмитриевна, если вы помните, жертва насилия. История такова. У Ивана Грозного был опричник, который захотел Алёну Дмитриевну, но она была замужем за тем самым купцом Калашниковым. Неравный брак. Купцу под сорок, а ей лет 20. И в какой-то момент опричник взял её насильно, прямо на улице, все это видели, но никто не заступился – боялись опричников тогда. Алёна Дмитриевна рассказала об этом мужу, и тот вызвал опричника на бой. На Лобном месте на площади они бьются, и Калашников убивает опричника. Но возмущённый Иван Грозный убивает самого купца. Алёна Дмитриевна остаётся без мужа, с позором, да ещё и беременная…

- Действительно – жертва!

- И есть у Алёны Дмитриевны такой длинный монолог, который мне надо было произнести, по задумке режиссёра, очень сухо. Хотя мне казалось, что такую историю надо рассказывать очень эмоционально. Пришлось посмотреть какие-то документальные истории про изнасилованных женщин. Они действительно говорили об этом сухо, потому что после такого насилия все пребывают в состоянии шока. Я помню одно интервью, когда женщина лежала на кровати и спокойно вспоминала факты своего изнасилования. Но потом, правда, разрыдалась – от чувства стыда, что она обнародовала это, что её кто-то увидит… Но режиссёр был прав. И я именно сухо исполнила монолог Алёны Дмитриевны.

- Вы сыграли девушку-аутиста в фильме «С училища». Как здесь входили в образ?

- У меня было всего три сцены, где я плачу и улыбаюсь одновременно. Плача, мы жалеем себя. Мне это было играть несложно, у меня в реальной жизни как раз был период развода…

- В фильме «Триггер» вы исполнили роль стюардессы. Понравилась профессия, хотели бы в жизни поработать бортпроводницей?

- Это чудесная профессия. Во-первых, девушки все красивые. А со мной снимались настоящие девушки-стюардессы. Чтобы пройти кастинг, я посмотрела, что они делают с собой. Они сами красятся, их специально обучают делать причёски, макияж. Наши девушки – супермодели невероятные! И у них огромная психологическая выдержка, их этому тоже обучают, они проходят тренинги, чтобы правильно воспринимать ситуации, чрезвычайные происшествия.

- А какие у вас в жизни есть страхи? Летать вы, как я понимаю, не боитесь?

- Боюсь воды. Я не тонула никогда, но такой страх есть. Может, я насмотрелась каких-то фильмов в детстве – акулы, всякая нечисть в глубине. Если не чувствую дна, всё, у меня начинается паника, я в ужасе плыву к берегу. Сразу вспоминаются «Челюсти»!

- Вы, кстати, любите ужастики?

- Раньше очень любила. И хотела бы сняться в этом жанре, это очень весело. Я получала от ужастиков адреналин. Последний фильм в подобном жанре, который видела, это «Звонок» в 2006 году. Сильно испугалась и не могла спать. Там девочка вылезает из экрана, и мне всё время казалось, что она войдёт в мою комнату…

Ещё я боюсь пауков. Они ужасно противные! У бабушки в деревне было особенно много всяких многоножек. Я много их видела во Вьетнаме…

- Вьетнам – это ваше самое экзотическое путешествие?

- Мы с мужем жили на отдельном острове. Чудесное море голубого цвета, белый песок. На лодочке иногда переплывали в ближайший город. Мы вели лежачий образ жизни, потому что раньше во время путешествий в основном ходили… Нет, всё-таки самой экзотической была поездка в Занзибар. Там есть прекрасное племя, которое работает во всех отелях. Они считают себя богатыми не по количеству денег, а по количеству коров. И вот у главы племени 30 коров. Он считается очень богатым. А у его жены 15. Когда они поженились, они своих коров объединили. В случае развода супруг должен отдать своей бывшей жене половину стада. Самые красивые девушки у них – лысые. Притом что в этом племени есть мобильные телефоны, вацап…

- Кстати, про красивых девушек. Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Иногда мешает. Знакомые актрисы, красавицы, рассказывали, что их порой берут на роль и говорят – тебе ничего играть не надо, просто сиди. А им так обидно! Мне однажды сказали на пробах в рекламу – нам нужна такая серенькая девушка. Не взяли! В сериалах тоже хотят «нейтральную» внешность. Хотя есть же гримёры… Вспомнила ещё про Занзибар. Мы же там попали в аварию. Катались на водном мотоцикле, а муж у меня мотоциклист, любит погонять. И вот, мчась на большой скорости, мы перевернулись, вылетели в воду. И у меня возникла паника, из-за глубокой воды, а это вообще океан. Очень далеко от берега. Я еле вылезла на мотоцикл, сама села за руль, и мы помчались к суше.

- А на суше вы за рулём?

- Да. Мне нравится сам процесс, я вожу на релаксе. Включаю аудиокнижку, либо песню. Слушаю, сама пою. И еду себе спокойно в Сергиев Посад, к примеру…

- Что за роль у вас в новой сказке «Красная шапочка. Тайна последнего Волкобоя»?

- Небольшая роль молодой мамы. Сказка на современный лад. Это было красиво, снимали в заповеднике на ВДНХ, там построили целый город. Улица, парикмахерская, ателье, лавка с овощами, с пряностями, различные бутики. Я снималась в этой сказке со своей дочкой, ей на тот момент было всего полтора годика. Очень волнительно было, но всё прошло великолепно. Маму Красной Шапочки играет Катя Климова. Фильм скоро выйдет на экраны. Обязательно посмотрите, это будет очень захватывающее кино!

- Вы сыграли в драме «Тяжеловес». А как относитесь к тому, что и женщины на помосте тягают железо?

- Слушайте, я занималась каратэ, у меня папа каратист, у него есть все пояса. Это было во втором классе, я хотела стать как папа. Но это не увенчалось успехом, нужна была настоящая смелость, чтобы ударить напарницу просто так, без причины. Мне это было сложно сделать… Женщины-тяжеловесы? По мне, не очень красиво. Всё-таки женщина – про красоту. А мужчины – про силу. Я играла подругу главной героини. У неё муж – спортсмен, тяжеловес, эту роль исполнял реальный спортсмен. Он мучился, страдал, не понимал, как играть, учил текст. Именитый парень, чемпион. Он старался, и всё у него в итоге получилось.

- Кстати, как вы относитесь к тому, что в кино снимают непрофессионалов, чтобы заинтриговать зрителя? Ведь они у вас, артистов, хлеб отнимают!

- С одной стороны, я понимаю продюсеров, им нужно поднимать кассу. Но я лично против таких игр. Актёр сыграет круче любой медийной звезды. Даже если бы я, например, всю жизнь играла ранимых Алёнушек, я всегда смогу перевоплотиться в неистово яркий и характерный образ.