Подберезкин: для ликвидации Зеленского нужно проводить спецоперацию по аналогии с той, когда устраняли Басаева или Дудаева

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 июня 2022, 16:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Как известно, президент США Джо Байден после начала специальной военной операции РФ в «незалежной» молвил, дескать, России никогда не победить Украину, поскольку «свободные люди не будут жить в мире, где царит безнадежность и мрак».

«Боже мой, какой текст, какие слова!» - сказал бы на это режиссер Якин из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а спецкор «АН» Александр Саргин пообщался с директором Центра военно-политических проблем, доктором исторических наук, профессором Алексеем Подберезкиным…

- Алексей Иванович, как вы думаете, сохранится ли само название - Украина - после того, как оттуда выметут нацистов и начнется мирная жизнь?

- Почему нет? Думаю, здесь не надо слишком уходить в сторону и отрезать украинскую нацию как таковую. Этногенез на этой территории шел своеобразно, и, конечно, там имеются свои этнические особенности. Но ведь Украина – это часть общероссийской великорусской нации, которая давно существует, так что она вполне может быть соседней братской нацией. Так что не стоит лишать Родины значительную часть украинцев, и мне кажется, что никто не собирается этого делать. Просто есть нормальные люди, понимающие роль Украины, а есть те, кто сделал из этого нацистский символ.

- Кстати, о символах. Сейчас уже можно сказать, что батальону «Азов»* (я имею в виду батальон как бренд) пришел конец - или они еще потрепыхаются?

- Ну да, как некий бренд он появился еще в 2014 году.

- …и даже наемники приезжали именно в раскрученный на Западе «Азов», чтобы поучаствовать в «сафари».

- Но сегодня пока нельзя сказать, что «Азову» пришел конец. Во-первых, это не батальон, это – полк, а точнее, воинское соединение, в которое входит несколько батальонов. Они расположены в разных местах, причем не только на Донбассе, в Донецке, Луганске и этих областях, но и на Харьковщине и даже в Киевской области. Это своего рода нацистское движение, которое организовано и структурировано в полк «Азов». Во-вторых, да, уничтожение основных сил в Донецке нанесло удар по этому соединению, но еще остались его подразделения, в том числе и в Киеве.

- Ширится и растет масса пленных, их количество подходит к 7 тысячам. Что будет с ними дальше? Кто-то отправится в тюрьмы, а кого-то, видимо, отпустят...

- Хороший вопрос! Я бы их оставил для строительства тех объектов, которые они разрушили в Мариуполе, Донецке и т.д. Строили же немецкие пленные у нас Московский университет, вот и пусть они строят там, где разрушили.

- Я обожаю Запорожье и область! Какие там курорты со стороны Азовского моря, о которых мало кто знает, - никакие Мальдивы рядом не стояли! А Днiпро, до середины которого долетит редкая птица!.. Стоишь на ДнепроГЭС – просто дух захватывает! Около нее был памятник Ленину, но местные идиоты снесли его. Вдоль части проспекта Ленина, по которому я так любил гулять, да и на других улицах «Запора» (так зовут его местные) стоят мощные, как крепости, жилые пятиэтажки, которые, говорят, строили пленные немцы.

- Ну да, они в Советском Союзе много чего построили, ведь некоторых держали здесь по десять лет.

- Как вы думаете, есть ли возможность взять в плен двух клоунов – Зеленского и Турчинова, у которых руки уже по локоть в крови?

- Это вопрос постановки политических задач для сил специальных операций. Технически это сделать достаточно сложно, они же не заложники, и, как правило, охраняются британскими (либо еще чьими-то) специальными силами или ЧВК. Но самое главное, я не вижу в этом никакой политической целесообразности.

- А если в форточку помещения, где они сидят вместе с охраной, ненароком залетит «калибр»?

- Да дело не в этом! Они же не ходят по улице, - это только в кино они ходят по улице и сидят у себя в офисе. Где в реальности находится тот же Зеленский? По всей видимости, на командном пункте. Но даже если туда прилетит «калибр», это не решит весь комплекс проблем. В случае, если будет поставлена задача на ликвидацию, того же Зеленского надо будет караулить, а это уже специальная операция примерно по той же аналогии, как в свое время ликвидировали Басаева или Дудаева. Но такая задача сейчас не ставится.

*"Азов" - 29 июня Верховный суд РФ рассмотрит дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации.