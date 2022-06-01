Дарья Касаткина: «Я очень хочу выиграть и думаю завтра будет хорошая битва»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 июня 2022, 22:43 Наталья Копосова

После победы над соотечественницей Вероникой Кудерметовой со счетом 6:4 7:6 (7:5) Дарья Касаткина поделилась своими впечатлениями с корреспондентом «АН». При этом заряд энергии очевидно был таков, что диктофон впервые за все время работы на «Ролан Гаррос» завис и WTA, отличающаяся своим сервисом и дружелюбностью, в этот раз превзошла себя и предложив в помощь свой.

- По Вам видно, что Вы счастливы, можно ли считать, что открылось второе дыхание. Барьеры все сметены и цель видна? Какой настрой?

- Настрой пока - порадоваться тому что произошло. Я всего час назад закончила матч. Очень рада тому как все складывается, как проходит турнир и потихонечку настраиваюсь на завтрашний полуфинал.

- В свое время Вы говорили о том, что центральные корты Шатрие сильно отличаются от других, и непонятно куда мяч летит. Как Вам сейчас на них, после того как они опять были переделаны?

- Тогда я самый первый раз играла на Шатрие. Сейчас я набралась уже какого-то опыта и плюс к этому разминалась на этом корте сегодня утром. С опытом адаптируешься к большим стадионам. Они обычно медленнее. Такие моменты запоминаешь и уже не выходишь как в первый раз.

- Что касается вашей следующей соперницы. Как понимаю Вы уже играли с Игой, счет не в вашу пользу, но при этом это было при совершенно иных обстоятельствах...

- Да, мы играли в начале года Австралию, Дубаи, Доха. Три турнира подряд мы встречались и эти все встречи были на харде. То есть было другое покрытие и, кроме того, так сложилось что Дубаи и Доху я играла после перенесенного ковида и мне было сложно, я не успела еще в полной мере восстановиться, набрать форму. Сейчас совершенно другая история. Конечно, Ига сейчас в отличной форме, не знаю когда в последний раз проигрывал матч. Но это полуфинал, - все хотят выиграть, я очень хочу выиграть и думаю завтра будет хорошая битва.

- А какое у Вас с ней отношение к грунту? Это случайно не ее любимое покрытие, не в курсе?

- Я не знаю. У нее лучше спросить.

- А у Вас как с грунтом сейчас?

- У меня плавающее, - то хард мне больше нравится, то грунт, - от результатов также зависит. Сейчас на грунте я, конечно, больше понимаю как нужно играть, как двигаться. Поэтому сейчас меня грунт устраивает.

- Сегодня Анна Дмитриева, анализируя вашу игру, упомянула вашего тренера Карлоса Мартинеса, уточнив что он «хорошо знает русскую душу». Это как?

- Он работал с очень многими русскими девочками. То есть он и со Светой Кузнецовой работал и с Ритой Гаспарян, еще с несколькими, - в академии у него много русских девочек, игроков. Поэтому да, он понимает не только русскую, но и женскую душу, - это тоже очень важно, что он очень гибкий в этом плане.