ЗОЖ-активист Алексей Ильмухин: «Я хочу посеять в сердцах людей веру в себя»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 июня 2022, 08:36 Ксения Калуга

Алексей Ильмухин по образованию педагог. Проработав 5 лет в школе, он решил изменить свою жизнь и начал активно пропагандировать здоровый образ жизни. Мужчина ведёт лекции о правильном питании, занимается спортом. В этом году Алексей собирается преодолеть 10 000 км на велосипеде за 100 дней. Свою акцию он назвал «Вся Россия 2022». «Аргументы недели» пообщались с активистом и узнали, как проходит его подготовка и зачем он решил совершить велопробег.

– Алексей, прежде чем спросить у вас об акции «Вся Россия 2022», интересно узнать такой момент: как учитель труда решил кардинально изменить свою жизнь, став ЗОЖ-активистом? С чего всё началось?

– У меня с детства было неважное здоровье. По рассказам моей мамы, у неё пропало молоко из-за простуды, и меня перевели на искусственное питание. В итоге из-за него у меня пошла аллергическая реакция, стали развиваться бронхиальная астма, экземы, дерматиты и много чего. Болел раз 6 в год стандартно, постоянно был на учёте в поликлиниках. Это всё в раннем возрасте заставило задуматься, почему у меня дела идут вот так, а не иначе. Решил, что надо что-то искать, изучать, смотреть, чтобы исправить ситуацию и быть здоровым ребёнком. Начал бегать, тренироваться несмотря на то, что мама просила не переусердствовать с нагрузками. В студенческие годы ещё больше начал уделять внимание этому вопросу. Читал материалы по здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек, по восстановлению зрения. К примеру, на основе лекций Владимира Георгиевича Жданова я навсегда расстался с алкоголем и сигаретами. Потом в моей жизни появились дыхательные практики, закаливание. Когда стал преподавать в школе, я перешёл на вегетарианское питание, а потом на живое, растительное. Проработав по специальности 5 лет, я решил уйти из учебного учреждения, направив всю свою энергию и внимание на ЗОЖ. В 2013, питаясь одними фруктами, я совершил свой первый велопробег, преодолев дистанцию 5000 км от Челябинска до Байкала. Так растительное питание расширило мое представление о возможностях человека.

– Велопробег стартует 1 июля. За 100 дней вам нужно преодолеть дистанцию 10 000 км. Есть ли какая-то миссия или сверхзадача у этой акции? Что вы хотите этим сказать? Наверняка, это не только спортивный интерес…

– Есть хорошая поговорка: «Что посеешь, то и пожнёшь». Я хочу посеять в сердцах людей веру в себя. В их головах должна закрепиться мысль, что у них есть масса возможностей, чтобы изменить свою жизнь. А качество жизни зависит от здоровья. После 30, как правило, у большинства оно даёт сбои. На фоне этого возникают проблемы и в других сферах. Будет здоровье – будет всё.

На велопробеге «Вся Россия 2022» я буду останавливаться в 22 городах, чтобы провести лекцию «Первые шаги к здоровью». В этом моя миссия – зажечь сердца людей, чтобы они решились на позитивные перемены.

– Вы уже не в первый раз проводите мастер-классы. Скажите, как вас встречают в глубинке? Много ли там людей, которые замотивированы здоровым образом жизни? В крупных городах, наверняка, всё и так знают.

– Здоровый образ жизни стали возводить в тренд в 2013 году. В то время я встречал много вопросов, сомнений. Сейчас люди более восприимчивы к подобной информации. Однако понятие ЗОЖ толкуют все по-своему. Для меня важны осознанность и трезвость. Трезвость – это полный отказ от любых токсичных веществ, даже в кругу семьи за праздничным столом. А некоторые считают, что бокал шампанского на Новый год не навредит.

Если же говорить о здоровом питании, то, конечно, раньше в глубинке на тебя смотрели, как на еретика, когда ты рассказывал, к примеру, о сыроедении. Сейчас там можно встретить большое количество единомышленников. Для людей это уже в порядке вещей. Да и специальных магазинов, товаров стало в разы больше. Так что проблем с каждым годом всё меньше и меньше.

– Вернёмся к велопробегу. Как проходит ваша подготовка в Сочи?

– С января начал более активно заниматься. Очень много хожу, выполняю функциональные тренировки. В день преодолеваю около 10-12 км, иногда даже больше. Мне помогают друзья из лаборатории спортивной адаптологии профессора Селуянова. Сооснователь центра Виталий Рыбаков рассказал, какая должна быть нагрузка, чтобы не навредить здоровью. Так как велопробег у меня продолжительный, я делаю упор на развитие выносливости. Причерноморье выбрано неслучайно: это идеальное место для тренировок. Тут есть и подъёмы, и ровные дороги. Мне надо натренировать свои мышцы, чтобы быть готовым к любым условиям. Плюс ко всему со мной на июльском велопробеге будет велобаул с едой, одеждой, инвентарём, который прибавит 10-15 кг. Это всё тоже надо учесть.

Что касается питания, то я снова вернулся с января на растительную пищу. До этого около года был между веганством и вегетарианством. Чувствую себя отлично. Кстати, я ещё натуропат, так что знания в этой области мне также помогают.

Плюс ко всему я учёл опыт прошлого велопробега. Когда ехал от Челябинска до Байкала в 2013 году, я делал всё один. Сейчас мне помогает несколько человек, вдохновившиеся моей идеей. Работает ассистент, который ищет площадки для проведения лекций. Подключится скоро SMM-специалист. Сейчас обсуждаем с командой, как в дороге я буду питаться, какие остановки делать, в какое время лучше делать трансляцию и так далее. Мне нужно преодолеть 10 000 км за 100 дней. Справиться с дистанцией можно за 88 суток, но я решил взять ещё 12 в запас в случае форс-мажора. Вдруг будут непредвиденные погодные условия, я ещё и в палатке буду ночевать. Всё нужно заранее предусмотреть.

– После велопробега есть ли какие-либо планы?

– Мои планы расписаны на ближайшие 5-10 лет. Этот велопробег – всего лишь этап подготовки, чтобы проверить свои возможности. Через 3 года планирую приобрести автодом и повторить летний маршрут. В машине будет находиться вся команда: SMM-специалист, массажист, повар и другие. В общем, сделаю то же самое, только с другими возможностями.