Актриса Евгения Соляных: «Фильм с названием «Русская смерть» продать невозможно»

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 мая 2022, 14:22 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Евгения Соляных окончила ГИТИС, мастерскую Сергея Проханова. После окончания вуза служила в театре Романа Виктюка. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Однажды будет любовь», «Правда скрывает ложь», «Грибной царь», «Умник», «Законы улиц», «Маргарита Назарова», «Галка и Гамаюн», «Как Надя пошла за водкой», «Моя большая тайна» и др.



- Евгения, вы продюсировали картину «Как Надя пошла за водкой», сыграли там главную роль. Реальная жизнь ещё чернее, чем показана в фильме?

Кадр из х/ф "Как Надя пошла за водкой"

- Реальность бывает разной: есть люди, не сидящие сложа руки, преодолевающие все сложности, а есть другие. Такие, как герои нашего фильма, у которых нет никаких целей, стремлений. Они лежат на диване, ничего не делают, но мечтают о лучшей доле. Мне хотелось, чтобы те, кто узнает в картине себя, задумались над своим образом жизни, взяли себя в руки и пошли действовать.

Фильм снят по пьесе екатеринбургского драматурга Ирины Васьковской. Вернее, сначала мы сделали короткометражку под названием «Русская смерть». Отправили на фестивали, где получили множество положительных отзывов, после чего решили снять уже полнометражную версию этой истории, а Ирина Васьковская написала вторую часть.

- Почему такое «конкретное» название, кто его придумал – «Как Надя пошла за водкой»?

- Это название придумал дистрибьютор. Да, нам всем нравился первоначальный вариант «Русская смерть», но мы понимали, что так фильм не продадим. Его прокат в кинотеатрах совпал с пандемий, и даже если бы его поставили в кинотеатрах, зритель не пришел бы…

- Ну, а что, герои много пьют в вашей замечательной картине?

- Нет, просто всё закрутилось, когда Надя пошла за водкой…

- Герой фильма мечется между двумя женщинами. Если бы ваш мужчина признался, что у него до вас было несколько сотен женщин, вы бы как стали к нему относиться?

- Для меня это не имело бы значения. Важнее, что происходит здесь и сейчас. Совсем недавно я почувствовала, что застряла между прошлым и будущим. Провела работу над собой и сейчас предпочитаю жить настоящим.

Кадр из х/ф "Как Надя пошла за водкой"

- У вас за плечами много долгоиграющих сериалов. Почему в России так популярны мелодрамы? Любит наш народ поплакать, да?

- У нас много женщин, которые сидят дома, занимаются хозяйством, и подобные сериалы снимают как раз для них. Чтобы они могли отвлечься от рутины и понаблюдать за историями о том, как у героинь в одночасье меняется жизнь. А заодно и помечтать, что и с ними такая сказка произойдет.

- В каком ещё жанре вы хотели бы сняться? В ужастике, например?

- Да, вы попали в точку. Я и как зритель очень люблю фильмы ужасов, и хотела бы узнать изнутри, как они снимаются. Ещё один мой любимый жанр - психологический триллер. Особенно фильмы, снятые по произведениям Стивена Кинга, которого люблю и читаю ещё со школы.

- Какие у вас страхи есть в жизни?

- У меня немало страхов, но я умею договариваться с собой. Например, боюсь высоты, но для роли я бы прыгнула с парашютом.

- Чему вы обучались для той или иной роли?

- В театре Романа Виктюка, ещё при нём, для того чтобы сыграть балерину Марго Фонтейн я встала на пуанты. Усердно тренировалась с педагогом и осуществила свою детскую мечту: я хотела заниматься балетом, но в моём родном городе просто не было такого кружка. А чуть позже меня пригласили в сериал «Маргарита Назарова», тоже на роль танцовщицы. Но сложные фуэте за меня крутила мой педагог, чтобы такое осилить, тренироваться нужно с самого детства.

- «Маргарита Назарова» - фильм про знаменитую укротительницу. Вы после этих съёмок полюбили цирк, или возненавидели?

- Я люблю цирк, его дух, атмосферу, но против участия там животных. Но артисты, которые там работают, уникальные люди: они все - одна большая семья, объединенная общим делом. Особенно прониклась этим, когда для спектакля в театре Романа Виктюка изучала акробатику на полотнах и училась ходить на ходулях.

- А вы когда ушли из театра Романа Виктюка?

- В 2016 году. Я его обожаю, очень счастлива, что удалось с ним поработать. Он настоящий гений и очень жалко, что он ушёл. К сожалению, не попала к нему на похороны, была на съёмках в Сочи.

- Знаю, что вы с 10 лет занимаетесь верховой ездой. Пригодилось это умение на съёмках?

- Я начала этим заниматься ещё в детстве: в родном Смоленске не было балетной школы, но была возможность пойти на верховую езду. В 17 лет, когда после школы переехала в Москву, занятия пришлось оставить. Зная мою любовь к лошадям, супруг подарил мне коня, но сейчас питомец уже в возрасте, живет в Псковской области, под присмотром.

- Содержать коня на пенсии – дорогое удовольствие?

- Под Псковом цены значительно ниже московских, да и он продолжает работать, делает жеребят.

- Лошади действительно такие умные животные?

- Я очень люблю лошадей, но их сильно романтизируют. Они пугливые, мало кого принимают. Дружить с ними как, например, с собакой, не получится.

- А вы когда-нибудь снимались с животными? Говорят, это очень непросто?

- Я не снималась, но в «Маргарите Назаровой» видела, как это происходит. Кого там только не было – медведи, тигры. Хоть и дрессированные, но всё равно животные. Как говорится, сложно переиграть кошку на сцене, ведь она не играет, а живёт.

- В картине «Оперетта капитана Крутова» вы сыграли хозяйку бутика. Сами разбираетесь в моде, гоняетесь за брендами?

- Я модница, очень люблю одежду. Но за брендами не гоняюсь, я их просто ношу.

- А у вас есть чёрное короткое платье от Коко Шанель?

- Есть, конечно.

- Где-то прочитал, что Шанель всю жизнь была содержанкой. Вы смотрели сериал «Содержанки»? Как относитесь к подобному явлению?

- Сериал смотрела и таких женщин не осуждаю, но и не оправдываю. Мне кажется, те, кто их ругает, сами согласились бы на подобные условия. Ведь в других нас раздражает то, что мы пытаемся скрыть в себе. Я же считаю, что каждый может жить так, как он хочет.

- Но это в какой-то мере проституция, нет?

- В каком-то смысле да. Но я никого не обсуждаю, особенно, когда мы говорим так абстрактно. Каждый случай - уникален, потому что жизнь уникальна. И чтобы понять человека, нужно надеть его обувь и пройти его путь.

- Тогда можно и киллера оправдать – ему тоже надо кормить семью!

- Я как актриса оправдаю и киллера. Это моя работа. Но, кстати, убийцу я ещё не играла, но очень хотела бы. Знаю, как обращаться с пистолетом.

- В фильме «Моя большая тайна» действие происходит в студенческом кампусе на острове Русский. Действительно так далеко ездили на съёмки?

- Нет, снимали в Сочи. Я играла маму одной из учениц – такую стервозную бизнес-вумен, которая скрывает большую тайну.

- Вы любите дальние киноэкспедиции, путешествия?

- Обожаю! Очень теплые воспоминания остались от съёмок фильма, которые проходили на Кипре. Проект подарил много хороших эмоций.