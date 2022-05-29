Дарья Касаткина: «Абстрагироваться сейчас очень сложно и, наверное, глупо»

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 мая 2022, 10:24 Наталья Копосова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв американку Шелби Роджерс со счётом 6:3, 6:2. После матча Дарья ответила на вопросы «АН».

- Ваш следующий матч с итальянкой Камиллой Джорджи. Встречались уже с ней?

- Мы играли в Лионе, в 2020 и я выиграла, по-моему, в трех сетах.

- Как себя чувствуете в целом сейчас?

- Тьфу-тьфу-тьфу, - хорошо. Давно так себя не чувствовала. Довольна тем как проходила подготовка, как вот эти турниры шли один за одним, начиная со Штутгарта. С каждым турниром уровень рос и я довольна тем, как сейчас себя чувствую. Надеюсь сохранить эту динамику.

- Вы упоминали, что проходили через некоторые психологические сложности в вашей спортивной карьере и этот год, к сожалению, вряд ли в помощь. Вам как-то удаётся абстрагироваться от происходящего?

- Абстрагироваться сейчас очень сложно и, наверное, глупо, потому что, то, что сейчас происходит, это реальность, к большому сожалению. Но я довольна тем, как у меня получается через это проходить и когда нужно, во время тренировок и матчей от этого отключаться и концентрироваться на том, что важно в данную секунду тренировки или матча. В начале было очень много информации и я все это впитывала и было сложно. Сейчас я к этому немного адаптировалась и конечно помогает то, что есть теннис, что есть много тренировок.

- А организационно, после некоторых изменений в транспортном сообщении сложно стало или Вы не ощущаете этого?

- Нет, после того как ковид пошел на спад и все ограничения убрали, стало проще.

- В связи с неприятным сюрпризом с турнира Уимблдон как поменяется продолжение вашего сезона?

- Я заявлена на турнирах в Хертогенбос Берлин и Бад-Хомбурге. Потом у меня будет совсем небольшая пауза вместо Уимблдона, а затем я сыграю пару турниров на грунте перед американской серией турниров.

- Раньше в Париже Вы интересовались где можно сделать хороший маникюр или другими девичьими штучками, а сейчас чем интересуетесь, куда выходите? Или текущая ситуация все так перевернула, что не до того, игра и все?

- Такая возможность есть, но я ей не особо пользуюсь. Может возраст (смеется). Предпочитаю отдохнуть в номере, подготовиться к следующему матчу, к тренировкам… Ну и лень, если честно. В ковид все говорили «нельзя выходить как это ужасно», а мне... не то, чтобы я привыкла, но меня это как-то особо не напрягало, и у меня не так сильно в этом плане что-то поменялось. Я достаточно спокойный человек на турнирах. Мне не нужно тут двигаться, куда-то сходить, выйти в ресторан, я могу легко без этого.