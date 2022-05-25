Ректор УрГЭу Яков Силин: «Для молодежи очень важно иметь возможность профессионального развития»

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 мая 2022, 14:22 Яков Дятлов

Яков Силин, ректор Уральского государственного экономического университета, в интервью редакции «Аргументы недели» рассказал о XII Евразийском экономическом форуме молодежи и поделился мнением о переориентации экономики с Европейского на Азиатское направление.



- Яков Петрович, XII Евразийский экономический форум молодежи стал самым важным мероприятием для УрГЭУ за 2022 год. В чем его особенность?

- Основная тема форума – «Россия и мир в новых реалиях: изменение мирохозяйственных связей» была выбрана в 2021 году и смогла точно отразить реальную экономическую проблематику 2022 года. Форум имел множество направлений, в каждом из которых конкурсанты смогли представить свои проекты, продемонстрировать свои знания. Участие было полностью бесплатным. Давно уже Евразийский экономический форум стал площадкой профессионального и карьерного роста, на которой талантливая молодежь представила возможные решения актуальных экономических проблем. Для молодежи очень важно иметь возможность профессионального развития. С каждым годом участников и гостей форума становится всё больше. В этом году количество конкурсантов, экспертов и гостей достигло 8300 человек, особыми гостями форума стали 57 представителей дипломатических миссий. Участники приезжали из 92 стран и 76 регионов России. Такая динамика ярко отражает вовлеченность молодого поколения в развитие экономики своей страны.

- Организация форума на таком высоком уровне требует огромных финансовых и человеческих ресурсов, как Вам это удалось?

- Это самый частый вопрос, который мне задают. За десятки лет накопился опыт организационной работы, который позволяет оптимизировать ресурсы для создания мероприятий разного уровня. Участники и эксперты нашего форума сами подавали заявки на участие, без какого-либо обещанного денежного вознаграждения. Вся суть в заинтересованности и целеустремленности людей. За историю Евразийского экономического форума молодежи у организаторов и экспертов накопился огромнейший опыт. Не стоит забывать, что имя университета играет не меньшую роль, чем его организаторы и педагогический состав. На форуме выступало много известных экономистов, которые сами предлагали провести лекции без какой-либо материальной выгоды для себя. Доступность участия для конкурсантов и экспертов играет немаловажную роль. Все эти факторы в совокупности создают большую заинтересованность у потенциальных участников. В 2021 году мы проводили анализ, чтобы узнать количество человек, интересовавшихся форумом в прошлом году. Результат был ошеломительный. Почти 37,5 миллионов человек поинтересовались нашим форумом в интернете.

Кроме основных мероприятий для послов иностранных государств была организована экскурсия в огромный конгресс логистический центр, построенный на средства предпринимателя Андрея Симановского, основателя компании «Сима-ленд». Андрей Симановский и Андрей Козицын – яркие представители современного бизнеса Урала. Они одни из тех миллиардеров, которые вкладывают деньги в развитие регионов, а не выводят финансы за рубеж.

- По Вашим наблюдениям, всегда ли молодежь одинаковая?

- Молодежь точно такая же, как и мы. Если мы хотим повлиять на развитие молодого поколения, необходимо создавать условия. Нужно в обязательном порядке вернуть воспитательный процесс в образовательные учреждения, значительно увеличить их финансирование. Особое отличие студенческих поколений друг от друга – это их быстрая смена. Разница в студенческих поколениях составляет ровно 4 года. Каждое новое поколение студентов всё более технологично и всё больше времени проводит в интернете. Я считаю, что молодому поколению необходимо общаться и проводить время не только в виртуальной среде, но и в реальном мире. Для этого проводятся различные форумы и мероприятия.

Нет никаких проблем в передаче накопленных знаний и навыков от преподавателя к студентам. Технологии позволяют это делать даже на значительных расстояниях. Моё мнение состоит в том, что в дополнение к основной образовательной программе необходимо добавлять историческую нравственную составляющую. Если этого не делать, то пренебрежение культурными и нравственными ценностями будет увеличиваться с каждым студенческим поколением. Необходимо воспитывать молодежь так, чтобы она уважала и смогла защитить историю своей страны. Нельзя никому позволять топтаться по памяти своих предков. Если мы хотим, чтобы молодежь обладала нравственными ценностями и уважением к истории своей страны, надо увеличивать количество часов преподавания отечественной истории и делать акцент на процессах, которые повлияли на ход развития России. Не стоит забывать об уважении, если неуспеваемость можно исправить за короткое время, то неуважение искоренить возможно только за годы воспитания. И откладывать эту работу нельзя.

- В силу сложившийся ситуации ускорилась переориентация на восток, как вы учитываете этот аспект в образовательных программах УрГЭУ?

- Символ УрГЭУ – стык Европы и Азии, отраженный на гербе нашего университета. В стенах нашего вуза обучается большое количество иностранных студентов, из 65 стран многие из Азии. Это не означает, что стоит вычеркивать европейскую составляющую. Экономика многопланова, нужно искать возможности и выгоду в каждом направлении. Три года назад мы создали отдельную юридическую кафедру с экономическим уклоном, которую возглавляет молодой доктор наук. Для развития торговых и промышленных отношений с иностранными государствами, в особенности в регионе Азии, нужно знать иностранное законодательство. У нашего университета налажены связи со многими китайскими вузами. Сотрудничество на таком уровне стало возможно с начала активного развития дистанционного обучения. УрГЭУ является лидером по качеству и масштабу дистанционного обучения в регионе. Китайцы очень трудолюбивый народ. Китайские студенты продолжают заниматься даже во внеучебное время, после окончания лекций и семинаров, собираясь в группы и изучая материал. Они очень ценят возможность получить высшее образование и никогда не упустят такую возможность.