Андрей Рублев: «Вопрос не в нас - они порвали все договоренности»

Аргументы Недели → Интервью 13+

24 мая 2022, 22:46 Наталья Копосова

Стартовав на турнире «Ролан Гаррос» с непростого матча с южнокорейским соперником Квон Сон У, Андрей Рублев выиграл свой первый матч со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4, а после игры ответил на вопросы «АН».

- Сегодня Екатерина Бычкова общаясь с моими коллегами назвала Вас более реальным фаворитом на «Ролан Гарросе», чем Даниил Медведев. Как Вы этот анализ оцениваете и в какой форме себя ощущаете?

- Никак, честно говоря, не оцениваю. Понятное дело, что это безумно приятно. Но, сам себя никак не оцениваю, и ни в какой форме не ощущаю. Потому что в моем случае не от этого зависит успех. Он зависит от меня самого, от моей головы. Хорошо зная себя самого я понимаю, что могу проиграть кому угодно и все зависит от того как я смогу управлять своей головой. Если мне ее удастся направить в правильном направлении, то может случиться много хорошего.

- То есть для Вас особую роль играет психологический фактор.

- Да, в моем случае он играет самую важную роль.

- Накануне турнира Вы говорили о том, что корты на «Ролан Гаррос» изменились с Вашего юниорства и сегодня центральные корты и «аннексы» сильно отличаются, что они очень быстрые, несмотря на то, что это грунт. Как Вам сегодня показался 14-ый корт, на которым играли?

- Быстрый. Не такой быстрый как тренировочные корты в Жан Буан (соседнем теннисном клубе - прим. авт.), там они еще быстрее, но все равно достаточно быстрый. Сегодня было очень много розыгрышей с ударами на вылет на двоих. Вроде ты все хорошо делаешь, а тебе оттуда забивают навылет...

- Люка Пуй сегодня первым заявил, что не будет участвовать в Уимблдоне. Вы ожидали от АТР, принявшей решение не начислять очки на Уимблдоне в связи с недопуском Российских и белорусских спортсменов такую поддержку?

- Наверное, все-таки ожидал. Потому что было очень много разговоров.

- Приятно было, что ваша профессиональная ассоциация вас не оставила в сложный момент?

- Здесь на самом деле вопрос не в нас, вопрос в другом. Они порвали все договоренности, которые были между АТР и турнирами большого шлема. И если никакие меры не принимать, то тогда это стало бы зеленым светом для турниров, сигналом, что они могут вести себя как хотят. Здесь не только в нас дело, может быть какая угодно другая ситуация, по другим причинам, организационным или еще каким, где они опять смогут повести себя как хотят.

- То есть на вас попал прецедент.

- Да мы оказались в центре этой ситуации, и здесь либо АТР предпринимает соответствующие действия и говорит: все, хватит, давайте работать вместе, вы сделали вот так и никому от этого лучше не стало, либо все молчат и тогда это становится «abusive» отношениями (злоупотребление - прим. авт.) между турнирами теннисистами.