Актриса Анжелина Карелина: «Лучшие идеи приходят в десятидневной медитации»

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 мая 2022, 12:33 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Анжелина Карелина окончила Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства, а также Нью-Йоркскую киноакадемию в Лос-Анджелесе. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Товарищи полицейские», «Охота на асфальте», «Реальный папа», «Маяковский. Два дня», «Шпильки», «Десант есть десант» и др. Анжелина сняла свой фильм «Спасти котика», за который получила множество наград в разных номинациях. 22 мая на Малой сцене Театриума на Серпуховской состоится показ моноспектакля Анжелины Карелиной «Океан в облаках, или из Голливуда в Гималаи».





- Анжелина, как вы придумали этот спектакль?

- Предыстория такова. Всё началось довольно давно с моего первого в жизни урока по йоге. Однажды я пришла в фитнес-клуб, увидела в расписании занятия йогой и решила сходить, узнать, что же это такое. Молодой человек, который вёл урок, сразу произвел на меня сильное впечатление – показался таким светлым, интересным, улыбчивым. Начали с ним общаться, переписываться. Так я и увлеклась - и йогой, и им. Но отношения разворачивались странно. Он объявил себя моим учителем. Начал учить меня жизни и духовности. Но по факту получалось, что мой «гуру» говорил одно, а делал другое. Я не понимала, от чего такие несовпадения, у меня понизилась самооценка, я чувствовала себя какой-то деревяшкой. Он весь такой духовный, всё знает, а я - неправильная какая-то.

- Но в йоге вы достигли каких-то успехов?



- Каких-то да, на физическом уровне. А на психологическом был полный провал. «Гуру» говорил, что любит меня, хочет детей. А у меня были двоякие чувства. Мне не нравились свои ощущения, не нравилась я рядом с ним. Сейчас понимаю, что это были такие абьюзивные, как сейчас модно выражаться, отношения. Они, слава Богу, продлились пару-тройку месяцев. Почти всё это время у меня было желание послать «гуру» куда подальше. Но я убеждала себя, что просто прохожу свои «уроки». И ведь жизнь показала, что всё-таки он и был на самом деле моим учителем. Ведь абсолютно все люди, общение с которыми нас задевает - наши учителя. Они подсвечивают в нас наши негативные качества, и это - точки роста.



- Как в итоге развернулись эти отношения?



- В итоге они резко свернулись! «Гуру» неожиданно сам первый помахал мне ручкой. Опередил, так сказать. После такого «потрясения» я улетела в Индию, а там оказалась на Випассане. Это такие центры, где ты 10 дней сидишь и медитируешь.

- Кстати, как проходит медитация? Ты читаешь про себя какие-то мантры?



- Нет, ты просто молча наблюдаешь за собой, за своими ощущениями. 10 дней почти по 10 часов, сидя на одном месте. «Випассана» переводится с санскрита так - «видеть реальность такой, как она есть». В Индии, особенно в Гоа, все «сидят» на йоге и медитации. И я, можно сказать, попала туда и случайно и неслучайно. Оказалась в нужном месте и в нужное время. Села в кафе за столик, где было свободное место с розеткой. Спросила девушку рядом, проходила ли она Випассану. Оказалось, что да, и что на неё надо было записываться за месяц. Но я позвонила в этот центр по телефону, сказала, что очень хочу. И мне ответили, что я могу приехать, но гарантий нет. А ехать было далеко, почти сутки. На разных автобусах. И вот по удивительному стечению обстоятельств именно туда на следующий день ехали друзья этой девушки, моей соседки по столику. И у них как раз было свободное место в машине. Вот так меня просто подхватил поток и привел куда нужно.

И там в какой-то момент, сидя в медитации, я подумала: какая классная форма для спектакля! Человек остаётся с самим собой на 10 дней и перед ним проходит вся его жизнь, какими-то ключевыми отдельными картинами. Ведь когда ты так сидишь, что только не вспоминается, какие только моменты не возникают в сознании – в основном, болезненные. Поэтому одна из сцен спектакля как раз и посвящена отношениям с этим самым йогом. Когда я только начала работать над пьесой, задумала, чтобы каждая сцена отражала разный уровень человеческого сознания. Как некие ступеньки духовного пути. Где, например, Голливуд, не поверите, является олицетворением самого днища.



- А Голливуд был у вас в прошлом, до Индии и Випассаны?



- Да. В общем, эта идея тогда мне пришла в голову и потом болталась в ней два года. У нас у всех есть куча нереализованных планов, которые мы хотели бы осуществить в будущем. И вот, когда через два года я оказалась в таком же центре Випассаны, но уже в Гималаях, я решила – блин, не буду больше откладывать! Сейчас «выйду» отсюда, сяду и напишу... Так и сделала. Причём сказала всем друзьям, что такого-то числа будет премьера. Ещё не было даже полностью написанной пьесы, но я уже договорилась с одним кафе, что сыграю у них. Везде повесила афиши. И получалось, что у меня нет обратного пути. А написала я это всё на небольшом балкончике гестхауса, с видом на горы и облака. И мне захотелось, чтобы слово «облака» было в названии. И оно сложилось, со знаковыми образами – облака, океан, Гималаи и Голливуд.





- Это был ваш первый литературный опыт?



- До этого я написала книгу про Америку, но не закончила её и как раз эти части про Голливуд взяла в спектакль оттуда. Я быстро всё написала, за семь дней. Неделю учила, ещё неделю репетировала.



- Средь гималайских гор и диких обезьян?



- Именно! Я ходила там по дорожкам, по горам, мимо шастали обезьяны, иногда садились и смотрели на меня. Очень мне нравилось одно место, где под камнем жил белый хорёк. Каждый раз, когда я туда приходила, он убегал. Наверное, ему не откликалось моё творчество. В отличие от обезьян.





- Сколько вы прожили в Гималаях?



- Это была финальная точка полугодового путешествия по Индии. С юга проехала страну до самого севера. Индия поражает тем, что затягивает тебя в поток. Сейчас модно такое выражение - «быть в потоке». И в Индии этому как раз очень хорошо учишься. Там прямо надо это всё чувствовать - окружающее, следить за знаками, и люди там к тебе не просто так приходят…



- В смысле не просто так?



- Они появляются по запросам. Ты хочешь что-то – и тебе обязательно встретится человек, проводник. Вот примерно так, как я попала на Випассану – через ту девочку в кафе. Один шанс из тысячи. Главное, ничего не форсировать. Я помню, что приехала в одно место – Хампи. И у меня было на него три дня. А мне было там так клёво, я не хотела уезжать! И осталась. А потом пришёл момент, и я почувствовала, что готова ехать дальше. Уезжаешь и понимаешь, что всё было вовремя, что всё правильно.

Ещё научилась в Индии не видеть нищету, а видеть богатство. И не во внешнем, а в душах людей. Не цепляться за привычное. На Випассане я жила в комнате с огромными пауками. А однажды мы большой компанией ехали в поезде, который был до отказа набит людьми, и пришлось спать по два человека на полке. А моя подружка спала прямо на полу, по которому бегали тараканы. Ей так было нормально. Индия учит отказываться от своего эго, от излишеств материального существования. Показывает тебе, сколько вокруг лишней шелухи и разбивает все твои представления о комфорте. Там можно по-настоящему расслабиться и увидеть, как мало нужно для счастья.



- Кстати, чем вы там питались? На какие деньги можно в Индии прожить один день?



- Мало надо. Можно жить на копейки. В Индии очень вкусная местная еда. Вегетарианская – рис с разными добавками, сыр панир, который делается как шашлык, овощи, лепёшки. Но больше всего я любила кокосы. Могла съесть несколько кокосов в день, выпить сок, и этого было достаточно.





- Вернёмся к конечной точке вашего путешествия, где у вас состоялась премьера спектакля «Океан в облаках, или из Голливуда в Гималаи»…



- Как я уже сказала, премьера состоялась в местном кафе, в деревушке Дарамкот. Она находится недалеко от резиденции Далай-ламы. Поэтому там всегда много туристов, в том числе русскоязычных. Поэтому и пришли те, кто увидел афишу и заинтересовался. Было всего человек 20, вход сделала бесплатный. Ещё не до конца выучила текст, где-то незаметно повесила подсказки. Но меня поразило, что первая реакция была на спектакль – «волшебно», «магически». Я сделала видео, где собрала эти отзывы первых зрителей об «Океане в облаках». И все эти годы, что я играю этот спектакль, в Гоа, в Москве и Питере, люди продолжают так говорить.



Я хотела создать «Океан в облаках» в неком 3D-формате, объёмно. Подсветить каждую сцену как бы с другой стороны, сделать глубже. Вроде, идёт какая-то весёленькая история, а мне как режиссёру и автору хотелось обратить внимание на более глубокие вещи, которые происходят внутри. И в зависимости от того, на каком уровне своего развития человек находится, он так всё и воспримет - поверхностно, глубоко или совсем глубоко. Каждый обязательно увидит там что-то своё. Что-то близкое, знакомое, важное и понятное именно ему. Это тоже была такая задумка, которая работает на все сто. И ещё я верю, что в каждого зрителя после моего спектакля может попасть некое зёрнышко. И оно сможет помочь человеку сделать шаг к какому-то изменению к лучшему. И именно об этом очень часто зрители и говорят, что так происходит.





- Расскажите о голливудской части вашего спектакля. Точнее, о реальной жизни в Голливуде. У вас же там были феерические истории – знакомство с Квентином Тарантино, светские вечеринки, роман со знаменитым актёром Джерардом Батлером! Об этом тоже есть в спектакле?



- Нет, о Джерарде почему-то нет.



- А расскажите, как вы познакомились?



- Это было на вечеринке Элтона Джона…





- Вы как-то так, мимоходом… Сэра Элтона Джона!



- Ну да. После «Оскара», кажется, была вечеринка. Попала я на неё, как часто это бывало, авантюрно. У нас там была своя «банда». Несколько человек, мы ходили на разные киношные тусы. Был один парень, всегда хорошо одет, на BMW последней модели. А в её багажнике - куча браслетов, бейджиков и прочих атрибутов, с помощью которых можно пройти куда угодно. Не понятно, как и на что он жил, вроде, продавал телефоны, но у него было всё, чтобы произвести впечатление. И мы придумывали разные ходы, как попасть на интересующую нас вечеринку. У меня были разные знакомства, часто, конечно, и официально приглашали на тусовки. Помню, с Николасом Кейджем…



- Вы были знакомы с Николасом Кейджем?



- Мы познакомились в Нью-Йорке. Я шла по Брайтон-бич, смотрю - идут съёмки. Вижу – Кейдж играет. Пофоткала его. С кем-то разговорилась – чего снимают, что за фильм? Оказалось, это продюсер картины. И он пригласил меня вечером на коктейль в ресторан. Сказал, что там будет Николас со своей женой. Реально была такая встреча вчетвером. Николас был очень мил, шутил и дал мне дельный совет по жизни. Типа верь в себя, ни на кого не обращай внимания, знай себе цену, делай, что должна, и иди своей дорогой. Дорогой Николас, я именно так и делаю, следую твоему совету!





- Вернёмся к Джерарду Батлеру…



- Так вот, на вечеринке Элтона Джона я вообще его не узнала. «Ну чего, ты актёр? – спросила. Он с недоумением протянул – да… Долго смотрел, удивляясь, что я его не узнала. У нас сразу возникла огромная симпатия. Записывая мой номер, Джерард сказал: «О, у меня в телефоне уже есть одна Анжелина. Теперь будет вторая».



- В смысле Анжелина Джоли?



- Ну да. Подробнее о нём я не хочу говорить – держу историю для будущей книги. В общем, прервала я с Батлером отношения. Потому что это и правда, как мне кажется, есть у многих актёров… Короче, не хватило мне в нём какой-то мужественности.





- Это вы про супермужественного героя из «300 спартанцев»?!



- Да.



- Вы такая крутая, Анжелина! Прямо Лара Крофт.



- Крутые бывают горы. А я, кстати, всегда мечтала сыграть боевую девушку, типа Лары Крофт. Эта мечта осуществилась в сериале для Первого канала «Товарищи полицейские», где я сыграла главную роль.



И, кстати, скоро я расскажу ещё одну, очень пронзительную историю в своём новом моноспектакле «Стоп, снято! История одной измены», премьера которого назначена на конец июня. Но пока сходите на «Океан»…