«Ролан-Гаррос» — Медведев: «Я рад, что так сложилось.»

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 мая 2022, 22:33 Наталья Копосова

Накануне старта турнира «Ролан Гаррос» в Париже по традиции прошел медиа-день, в рамках которого прошли пресс-конференции с ведущими игроками. В рамках пресс-конференции Даниила Медведева центральным вопросом стал вопрос об Уимблдоне. Как известно, как все российские и белорусские игроки, он на данный момент также исключен из Уимблдона в связи с операцией на Украине.

- По этому вопросу ответ будет дан в ближайшее время. Я не являюсь членом совета игроков ATP. Я не вхожу ни в какой орган, принимающий решения. Поэтому я не знаю, каким будет решение. До нас долетаю слухи из кулуаров: может очки снимут, может и нет, я ничего не знаю. Поговорим об этом позже, когда будет оглашено решение. Но даже когда решение будет оглашено, в любом случае, это совету игроков, членам организации турнира нужно будет вмешиваться: и они, безусловно, смогут вмешаться лучше, чем я. Увидим что произойдет.

После пресс-конференции Даниил ответил на вопрос корреспондента АН о сетке на этом турнире и будущем сопернике аргентинце Багнисом Факундо, с которым он сыграет свой первый матч.

- Никогда не играл с ним. Он очень хороший игрок на грунте. Но не знаю почему он снялся в Женеве. Может есть какие-то проблемы. Но, мне об этом ничего не известно. Буду концентрироваться на себе. Постараюсь показать хороший теннис. Надеюсь, что если мне удастся играть в свой хороший теннис, то у меня будут шансы победить любого оппонента. Сетка в принципе нормальная, потому что очень многие попали в верхнюю ее часть.

- Вы достаточно спокойно переносите сегодняшние сложности, так же как и турнир «Ролан Гаррос», если его сравнивать с остальными большими шлемами. Довольны, что для своей профессиональной карьеры выбрали именно Францию?

- Так получилось, что в 18 лет мы переехали во Францию и если честно, то тогда еще родители занимались моей карьерой. Мы не знали останемся здесь или нет, все зависело от моего профессионального роста. Но, так получилось, что я сразу попал в Академию, где был мой тренер Жиль Сервара. Сначала мы не только с ним работали, много с кем. Но, я все время рос и в рейтинге, и в игре, и в физической подготовке. Я сразу начал заниматься с Эриком Эрнандесом, с которым я занимаюсь до сих пор. То есть все сложилось. Я очень доволен своей командой, которая почти вся французская. Поэтому, менять точно ничего не стоит и я рад, что так сложилось.