Рамиль Габбасов: «Любое боевое искусство основывается на воспитании и уважении»

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 мая 2022, 17:24 Яков Дятлов

Исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов

Исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов в интервью редакции «Аргументы недели» рассказал о том, как РСБИ помогает жителям Донбасса, а также поделился мнением о том, как найти вид спорта, который подойдет ребенку.

- Сейчас, безусловно, жители Донбасса нуждаются в большой помощи. Известно, что РСБИ делает многое для поддержки нуждающихся на Донбассе. Как именно вы помогаете?

- Уже на протяжении многих лет спортсмены из ДНР и ЛНР участвуют в наших мероприятиях. Мы активно интегрируем их в спортивную жизнь России, предоставляя возможность проявить себя на соревнованиях различного уровня. На сегодняшний день создана инициативная группа, как со стороны России, так и со стороны Донецка. Сбор гуманитарной помощи, развитие спортивного содружества, проведение соревнований, всем этим занимаются инициативные группы. В ближайшее время планируется создать союз боевых искусств Донецкой республики. В апреле РСБИ организовал сбор гуманитарной помощи и в Донецк был отправлен не только спортивный инвентарь, необходимый для тренировок и проведения спортивных состязаний, но и медицинские принадлежности, лекарства и оборудование для госпиталей. Уже несколько машин гуманитарной помощи от наших добровольцев было отправлено на Донбасс.

- Иностранные спортивные федерации повсеместно отказываются от сотрудничества с российскими спортивными федерациями. Многие российские спортсмены, в том числе и представители РСБИ, готовились к участию в международных соревнованиях, но на данный момент им запрещено принимать в них участие. Как РСБИ будет помогать спортсменам, попавшим в такую ситуацию?

- Этим вопросом занимается министерство спорта. В министерстве прошло несколько совещаний, на которых поднимался данный вопрос. Надо учесть, что российские спортсмены выступали не только на европейских чемпионатах, но и в азиатском регионе, в котором ни одна страна не наложила ограничений на участие российских спортсменов. Западные федерации под давлением накладывают запреты на российские спортивные федерации, но ведь кроме западных площадок для соревнований существует большое количество спортивных федераций в азиатском регионе, в котором российские спортсмены пользуются большой популярностью.

- По вашему мнению, стоит ли включить единоборства в школьную программу?

- Любое боевое искусство в первую очередь основывается на воспитании и уважении. Без взаимного уважения учителя и ученика знания не будут переданы и не смогут закрепиться в памяти. Подросток должен сделать осознанный выбор и самостоятельно принять решение, какой вид спорта ему по душе. На территории России широко распространены случаи, когда в несознательном возрасте родители отдают своих детей в разные спортивные секции, а потом ребенок уходит из них сразу же, как только появляется такая возможность. Выбор в пользу единоборств должен быть осознанным. Только так человек сможет воспитать в себе дух и уважение, именно уважению единоборства учат в первую очередь. Боевые искусства учат находить причину неудач в себе и работать над ними, саморазвиваться, тренировать устойчивость к стрессу. Человек, тренирующий не только свое тело, но и дух, становится сильным.

- Какие регионы России Вы могли бы выделить, как наиболее активные в развитии боевых искусств?

- Если выделять какие-либо отдельные регионы, это будет неправильно. Россия – многонациональная страна. В каждом регионе России есть свои традиции, в которых боевые искусства занимают одни из лидирующих позиций. У каждой народности есть свое боевое искусство, кроме самых распространенных единоборств существует множество различных малочисленных групп боевых искусств. Вся эта система тесно связана с семейными традициями, поэтому выделять какие-то конкретные регионы, я считаю не нужным делом. Распространенность боевых искусств нередко зависит от географического положения, эту особенность никак контролировать нельзя. Единоборства развиваются в каждом регионе, это продолжительный и естественный процесс.

- Какие мероприятия в этом году будут самыми важными для РСБИ?

- Самым важным мероприятием для спортсменов, особенно для начинающих, является первое соревнование в их спортивной жизни. Если не провести соревнования для новичков, то между поколениями спортсменов будет огромная пропасть. Между новичками и уже опытными борцами, бойцами будет большая разница в соревновательном стаже, что негативно скажется на всех аспектах развития и популяризации единоборств в целом. Поэтому первостепенной задачей для РСБИ на этот год является сохранение периодичности проведения соревнований, в особенности для новых последователей боевых искусств.

- Многие родители думают, в какой спорт отдать своего ребенка, и очень часто ошибаются с выбором. Как найти вид спорта, который подойдет ребенку?

- Многие родители отдают своих детей в различные спортивные секции, не считаясь с их желаниями. Это в корне неправильно. Для начала надо дать возможность попробовать много разных видов спорта, чтобы ребенок сам выбрал, чем ему нравится заниматься. В таком случае увлечение будет длительным и не прекратится при первой возможности. Есть несколько универсальных видов спорта, которые всесторонне развивают организм и подготавливают его к нагрузкам. Таким спортом является плаванье и гимнастика. После того как ребенок подготовил свой организм, он гораздо быстрее осваивает новые навыки и становится более устойчивым к стрессу.

- Многие мамы боятся отдавать своих девочек в секции единоборств. Под этим есть рациональная основа или же это ничем не обоснованный страх?

- В секции единоборств детей отдают в первую очередь для того, чтобы они смогли постоять за себя на улице. Я считаю, что единоборства не стоит делить на категорию женское/мужское дело. Человек, который осваивает боевые искусства, учится мыслить аналитически, постоянно обдумывает свои действия и их возможные последствия. Спортсмен, занимающийся единоборствами, сможет избежать конфликта благодаря сдержанности и своему аналитическому мышлению. Тот, кто занимается боевыми искусствами, всегда будет мыслить на несколько шагов вперед и сможет избежать никому не нужных столкновений и конфликтов. Этот навык очень полезен как мужчинам, так и женщинам, в особенности молодому поколению, которое отличается вспыльчивостью. Среди последователей боевых искусств есть очень хорошая поговорка – «Самый хороший бой это тот, который не состоялся».