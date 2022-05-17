Юрист Елена Попова: «Знание права необходимо всем»

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 мая 2022, 13:23 Ксения Калуга

Елена Попова - руководитель департамента юриспруденции и преподаватель МАБиУ

С гражданским правом, оказывается, сталкиваются все, а не только юристы. Как именно это происходит нам рассказала руководитель департамента юриспруденции и преподаватель МАБиУ Елена Попова. В интервью «Аргументам недели» она также объяснила, зачем нужна правовая грамотность и как стать востребованным специалистом.





– Елена Сергеевна, в сфере юриспруденции вы работаете давно. Скажите, достаточно ли сегодня наше общество информируют в юридических вопросах?



– Есть специальный сайт pravo.gov.ru, где публикуют все нормативно-правовые акты. Каждый может зайти и ознакомиться с ними. Мы живём в информационную эпоху, всё можно найти. Никто не обязан, к примеру, к кому-либо приходить домой и приносить буклеты, чтобы тот прочитал и всё понял. Всё под личную ответственность.



Однако я придерживаюсь такого мнения: знание права необходимо всем, в идеале ещё со школы начать изучать элементарные основы. Говорю это не потому, что я юрист. Гражданское право не зря называют правом повседневной жизни, потому что с ним действительно приходится сталкиваться каждый день, и не важно, осознаёт это человек или нет. Сейчас объясню на примерах. Допустим, вы заходите в метро и прикладываете к турникету свой билет. По сути, вы заключили договор о перевозке пассажира. Или же у вас есть какая-то вещь, то есть вы являетесь собственником имущества. Это тоже гражданские правоотношения.



– Разобраться в законах порой сложно и взрослому человеку. Легко ли ваши студенты осваивают юридические дисциплины?



– Теория без практики мертва. Просто прочитать лекцию и послушать студентов – неверный подход, на мой взгляд. Чтобы человек понял, что такое право, нужно решать задачи. На каждом семинаре мы их разбираем. Представьте себе ситуацию: парень пригласил девушку на свидание. Дама начала усердно готовиться: пошла в парикмахерскую, купила новые туфли, платье. Приходит на встречу, долго ждёт молодого человека, а он в итоге не явился. Тогда девушка решила поступить так: она предъявила иск, чтобы парень возместил все её затраты. Вопрос: должен ли он это делать? Чтобы ответить правильно, нужно посмотреть Гражданский кодекс. Прочитав соответствующие статьи, можно понять, что приглашение на свидание не является основанием для возникновения правовых отношений. Поэтому девушка не права и требовать от парня ничего не может.



– Каждый школьник рано или поздно сталкивается с вопросом: «Кем ему быть?» Многие родители говорят детям: «Юристов слишком много, выбирай другую профессию». Что вы думаете по этому поводу?



– Я согласна с тем, что людей с юридическим образованием много. Однако не все работают по специальности. Да и профессионалов можно по пальцам пересчитать. Но юристы всегда и везде востребованы, это факт. Например, есть профессия – брокер по недвижимости. Как он может работать без знания законов? Никак. А рекрутер?



Проблема в том, что не все занимаются своим делом. Школьникам в 16-17 лет сложно выбрать специальность, не все понимают, чего хотят в силу юного возраста. Конечно, есть исключения, но чаще всего с выбором помогают родители. Отучившись на юриста, по поводу поиска работы не стоит волноваться. Это универсальная профессия, знания в этой сфере могут пригодиться во многих областях. К примеру, в вузах есть направление: «Государственное и муниципальное управление». Если человек захочет работать по специальности и занимать управляющую должность, ему обязательно потребуется юридическое образование.



В целом, причин, почему люди выбирают эту профессию, много. Одни из-за престижа, другие из-за финансовых перспектив. Помню, как-то я сидела на госэкзамене, и мне отвечала на билет 60-летняя женщина. Она по профессии врач-рентгенолог. Я поинтересовалась у неё, почему она решила учиться. Сказала, что для себя, хочет второе высшее.



– Чего сегодня не хватает молодым специалистам?



– Важно не бросать самообразование. Ежедневно выходят новые законы, поправки. Всё это нужно читать, отслеживать изменения, чтобы быть в теме. Многие студенты, как только выпускаются из вуза, думают, что они всё знают. Однако нужно усердно работать, особенно в первые 3-6 месяцев, чтобы понять всю профессию изнутри. Очень важно объективно себя оценивать. Это не всегда получается, но это единственный способ стать востребованным специалистом.