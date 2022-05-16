Евгений Сатановский о путинометре Байдена, гнилой элите и деньгах в тумбочке

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 мая 2022, 18:38 Елена Головань, корреспондент

Фото: Евгений Сатановский

Что хочет выторговать Эрдоган у Вашингтона? Виноват ли Путин в инфляции в США? Почему мы должны радоваться странностям американского президента? Стоит ли ждать благородного поведения от европейцев? Об этом корреспондент «АН» поговорила с Евгением Сатановским, учёным-востоковедом и экономистом, членом общественного совета при министерстве обороны РФ.



- Евгений Янович, Турция сегодня выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Почему? Может, дружба Путина с Эрдоганом здесь играют роль?



- Никакого отношения не имеет. И вообще, дружбы в политике не бывает. Есть личные отношения, а есть политика. Отношения Путина с Эрдоганом позволяют многое, но сегодняшнее поведение Эрдогана ориентируется на одного человека, и этот человек – сам Эрдоган. Так было, есть и будет, а всё остальное не имеет к этому никакого отношения. Точно также, как Си Цзиньпин ориентируется на Си Цзиньпиня, а президенты Мексики и Бразилии, которые пугают Байдена, что если он не пригласит на Саммит Никарагуа и Венесуэлу, то и они туда тоже не приедут, ориентируются на настроение своего электората и на самих себя. Так и Эрдоган. Он торгуется, у него есть те вопросы, которые ему хотелось выкатить американцам, и которые он надеется решить, если согласится на приём той же Финляндии в НАТО. Чтобы сняли санкции с военно-промышленного комплекса Турции. Чтобы разрешили продавать на международных рынках турецкое вооружение, в котором есть американские компоненты. Чтобы дали возможность задавить рабочую партию Курдистана в Ираке и курдов в Сирии, которым покровительствуют американцы. И так далее, и так далее. У него целый ряд такого рода статей.



- Требований, вы хотите сказать?



- Ну нет, требований – это уже слишком. Скорее, именно статей. Для торговли. Другое дело, что там, в Турции вообще всё сейчас сложно. Потому что Эрдогану США уже обозначили, что в 2023 году, когда будут выборы в Турции, Америка не хочет его видеть на посту президента, поэтому будет поддерживать коалицию из шести турецких оппозиционных партий, которые будут всерьёз драться с ним за власть. При этом понятно, что любой кандидат будет проамериканский, который будет устраивать Вашингтон. Но Эрдогану власть-то терять не хочется! Вот и всё. А как будет дальше – увидим.



- То есть он уже изначально это понимает, и Америка это озвучила?



- Все всё понимают правильно. Америка вообще объективно закапывает себя каждым следующим шагом. В отличие, кстати, от Путина, который действует нормально, и это видно и достаточно понятно всем вокруг, включая целый ряд американских конгрессменов, в основном от Республиканской партии, которые ставят Байдену палки в колёса. И это тоже понятно.





На развалинах часовни.



- Путин сегодня виноват, кажется, во всём происходящем в мире. Байден говорит, что в росте цен на бензин и вообще инфляции в США повинен именно он…



- Да. В той же инфляции в США Путин виноват на 71%.



- Почему именно на 71%?



- Ну, Байден так сказал. Я откуда знаю? Он определил это своим каким-то путинометром. Сегодня ориентируются по Путину, как раньше, к примеру, по Фиделю Кастро. Что поделать? Это нормальная ситуация для американской политической пропаганды.



- А в чём ещё виноват Путин?



- Во всём, включая голод в Шри-Ланке и лунные затмения.



- Как Шурик в советской комедии – мол, часовню тоже я?



- Вроде того.



- Евгений Янович, ну если во всём мире ориентируются сегодня по Путину, может в этом есть и позитивный момент?



- Не преувеличивайте. По Путину ориентируются не во всём мире. По нему ориентируется сам Путин, и это гораздо более важно.





Когда-то в экономике были люди, которые понимали, как она работает.



- США печатают доллары в неограниченном количестве, не придерживаясь общепринятых правил в экономике. Вроде как даже эксперты предрекали крах их экономической системы из-за этого. Ещё говорят, что войны, которые так или иначе развязывают США (на чужих, конечно, территориях) пока помогают этого краха избежать…



- Американцы печатают деньги исходя из того, что им надо напечатать столько, сколько нужно. К примеру, если Байдену нужно дать Украине 40 млрд долларов, из которых 85% пойдёт самой Америке, то их напечатают. И никто не будет заморачиваться никакими экономическими вопросами. Всем сегодня известно, что деньги берутся в тумбочке. Это известно и в сегодняшней Европе, и в сегодняшней Америке. Когда-то в экономике там были люди, которые понимали, как она, экономика, работает. Но их больше нет. Пришли чиновники – тупые, карьерные, которые хорошо умеют интриговать, но совершенно не заинтересованы ни в чём долгосрочном и стабильном. Вот и результат.



- Ну, как и у нас в России, собственно…



- Хуже. Наши воры – это нувориши. Они, по крайней мере, ещё вчера из грязи – в князи. Тамошние вроде бы не должны такими быть. Но оказались точно таким же дерьмом. Что теперь поделать?!



- Последнее время над Байденом разве что самый ленивый не смеётся – постоянные ляпы, непонятные действия… В том числе недоумевают порой и сами американцы…



- Ну, я не американец, так какая мне разница, как реагируют они на своего президента. Это их проблема – они же его избрали, ну или пропихнули в президенты. Я гражданин РФ, и Байден для меня в этом смысле вполне хорош. Да, он делает массу глупостей, но чем больше он этих глупостей сделает, чем будет нелепее и смешнее выглядеть, тем лучше. Потому что сегодня Америка – враг России. И если врагом руководит человек, теряющийся в словах и путающий свою жену со своим заместителем, то это замечательно, с моей точки зрения.





«Нужно быть идиотом, чтобы написать, как Фукуяма, про конец истории».



- Как вы думаете, в России что-то изменится? Я имею в виду внутриполитическую и экономическую ситуации, которые оставляют желать лучшего. Многие сегодня на волне патриотизма верят, что всё будет хорошо…



- Я понятия не имею, как всё будет в России. Я не предсказываю будущее. Совершенно точно я знаю в будущем только одну вещь – я умру. Когда, не знаю, но когда-нибудь точно. Более того, все умрут. Когда? Опять же, не знаю. Поэтому, как я могу выяснить, будет хорошо или нет? Кроме того, кому будет? То, что в России хорошо для одного, плохо для другого. То, что хорошо для Чубайса, плохо для десятков миллионов других людей. Что хорошо для браконьеров, наркоторговцев, торговцев женщинами – неважно, какого они типа и на каких позициях в нашем обществе – вовсе нехорошо для нормальных людей. То, что хорошо для Галкина или Урганта, вовсе не хорошо, к примеру, для меня.



- Вернемся к туркам. Точнее к тюркским государствам. Вот этот тюркский мир…



- Организация тюрских государств, если говорить правильно



- А как вы думаете, могут быть волнения в Киргизии, Туркменистане, Казахстане и т.д.?



- Волнения обязательно будут, конечно. Но по другим поводам. Причём здесь тюркский мир?!



- А будут где, как вы думаете?



- Да везде. Потому что мир живет. Потому что надо было быть только таким идиотом, как Фукуяма, чтобы написать про конец истории. А конца истории нет. И поэтому все продолжается. Одна империя сменяет другую. Империи рассыпаются, какие-то провинции, отделившиеся от них, становятся устойчивыми государствами, а какие-то не выдерживают испытания временем и тоже рассыпаются, иногда втравливая соседей чёрт знает во что, как Украина. А каким-то государствам удаётся отсидеться в сторонке, потому что они никого не волнуют. Вы давно слышали, к примеру, о Брунее или Бутане? Уверен, даже республика Сан-Марино вас особо не волнует, хотя ей уже две с лишним тысячи лет. А какие-то государства преподнесут нам ещё массу сюрпризов. Поэтому мало ли где что будет.



- Просто мне, как чайнику в политике, кажется, что к нам будут пытаться подобраться со всех сторон, включая граничащие с нами азиатские страны…



- Ну, захотят подобраться. Более того, даже будут пытаться. Это стандартная ситуация. Единственная страна, к которой невозможно подобраться с разных сторон – это уже упомянутая мной Сан-Марино, которая находится внутри Италии.



- Почему же?! К Австралии из других стран сложно подобраться. Она обособлена.



- С суши да. А с моря? Тем более, что и в самой Австралии кого только нет. Так что вы насчёт нее ошибаетесь.





Не надо было быть идиотами.



- Евгений Янович, а как вы думаете, почему Белоруссия не присоединяется к военной операции России на Украине? Кстати, даже и георгиевские ленточки, подобно многим европейским странам, они практически не использовали на день Победы, в основном на одежде были ленты с изображениями белорусского флага. Ведь случись что с РФ, то не факт, что и Белоруссия останется. Задавят.



- Потому что любая страна интересуется своими проблемами, а не проблемами соседей. Как, соответственно, и любой правитель. Вот что, по-вашему, Лукашенко сейчас должен делать? Напасть на Америку? На Польшу?



- Не знаю. Но как-то, наверное, должен реагировать?



- Представьте себе, что Лукашенко – это вы. И отвечаете за Белоруссию. Как вы будете реагировать? Тем более, что вас об этом пока никто не просит. Вас пока не атакуют? Отлично. Значит, ваша задача заключается в том, чтобы готовить армию к возможному удару.



- В Европе сносят памятники советским воинам, павшим в годы Великой отечественной войны. Как оцениваете?



- Никак. Нормальное возрождение нацизма. А чего вы хотите? Почему должно быть иначе? Видно, к чему это все идет. Просто большое количество наших чиновников и дипломатов так полюбили сидеть в зарубежных кабинетах и получать командировочные в валюте, что цеплялись за эти кабинеты до последнего. Ну, не надо было быть идиотами. Начиная с Горбачёва. То что делал он и после него Ельцин, ни к чему другому привести не могло. И не привело.



- То есть вы имеете в виду такое отсроченное действие, да? И сегодня мы пожинаем плоды политики, осуществляемой несколько десятков лет назад?



- Конечно! Если вы оставляете свои военные базы и уводите армию… Если вы пытаетесь разложить вашу элиту, и потом убеждаетесь, что она гнилая, продажная, вороватая и тупая, как сибирский валенок… Те, кто с вами считался ещё вчера, считаться перестанут и прекратить ваше существование для них – это лишь вопрос времени. Более того, если бы они, враги, были поумнее, то они подождали бы каких-то десять лет и взяли бы нас голыми руками. Просто люди торопятся, за что им огромное спасибо. Как они это делают? Подло, гнусно. Да, как мерзавцы последние, не соблюдая никаких правил, ими же самими и написанных. Значит, нет никаких правил, и всё. Они для нас, для дурачков были. А чего вы хотели, интересно? Благородного поведения?



- Не знаю, Евгений Янович, может и благородного поведения… Но я не о правилах сейчас. И возможно, говорю глупости на ваш взгляд, но ведь наши советские люди освобождали Европу. В том числе ту же Польшу, где сейчас ненавидят всё русское…



- Оказанная услуга ничего не стоит уже на следующий день. Всё. Что касается упомянутой вами Польши, то там к власти пришли люди точно с такой же нацисткой идеологией, какая была в третьем Рейхе. Так чего вы от них хотите? Чтобы они прилично себя вели? Хотя отдельно взятые бургомистры, в том же Ольштыне заявили, что в их городе памятники сносить не будут. Ну, спасибо за это ольштенскому бургомистру. Но это отдельно взятый поляк.



- По сути, как в той же Украине?!



- Господи, да во всем мире так. То что вы говорите, мы всех освободили… Но это когда было? Больше 75 лет назад?! И кто нам спасибо за это должен говорить? Кто должен уважать ваших покойников, которые уже давно погибли? Вас никто уже не боится. Напротив, все пытаются встроиться в линию на уничтожение России, которую ведёт нынешнее американское начальство. А чего вы хотели? Моя покойная мама любила повторять наивную фразу: «Ну как же им не стыдно?!». По поводу разных людей, в том числе и правительств. Поверьте, никому ни за что не бывает стыдно. Особенно в политике.