Актриса Катерина Беккер: «Я радуюсь, что во мне есть здоровый гедонизм»

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 мая 2022, 11:53 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Катерина Беккер учится в ГИТИСе, на курсе Иосифа Райхельгауза. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Стажёры», «Одно тёплое слово», «Снегурочка», «Тест на беременность», «Токсичная любовь», «Волк», «Родные» и др. На видеосервисе START вышел новый сериал Александра Цоя «Смычок», где Катерина Беккер играет главную роль.





- Катя, чем вам была интересна роль в сериале «Смычок»? Какой характер у вашей героини?



- Её зовут Дарья Фишер. Молодая скрипачка, главный герой – тоже скрипач, но там есть и другие учащиеся консерватории, пианисты, рэперы, разные музыканты. Людей, которые добиваются успехов в творчестве, можно разделить на две категории: богом поцелованные, изначально талантливые. И есть люди, которые с рождения особых данных не имеют, но настолько много работают, что в итоге добиваются серьёзных высот. Вот моя Даша такая – трудяга.





- А вы, кстати, к какой категории себя относите?



- Хочется верить, что талантом я обладаю. Но это покажет время, не мне об этом судить. Однако я много тружусь, интенсивно. И если начинаю вкладываться, прилагать усилия, то работа, скорее всего, получается.



- Со скрипкой у вас какие отношения?



- У меня нет музыкального образования, я недолго занималась фортепиано. Но со скрипичными никаких отношений не было. И перед съёмками мы ходили на уроки. Научиться играть на скрипке за столь короткое время невозможно, даже сыграть за три месяца какую-нибудь мелодию не получится. Скрипка – серьёзный инструмент. Нас учили, чтобы в кадре не было ощущения, что человек первый раз в жизни взял в руки скрипку. Важно, как ты её берёшь, это должно быть просто движение на автомате. Мы учились правильной постановке рук, как держать смычок, как должен быть выставлен локоть. Общая гармония обращения со скрипкой. У нас была некая мелодия, и мы отсчитывали движение вверх, вниз, какая струна задействована. Миллиметр мимо – и уже другая нота звучит. Я занималась раза три в неделю, по часу в день. Всё лето. В кадре всё выглядит адекватно, надеюсь.





- А вы любите классическую музыку?



- Не знаю, как можно её не любить. Классика – это объективно красиво. Даже если ты ей не восхищён, не готов слушать часами. Я люблю и классику, и современную музыку. Например, я большая поклонница фильмов Тима Бёртона, и там у него один и тот же композитор – Дэнни Эльфман. Обожаю.



- Моцарт, Бетховен?



- Слушаю, но в этом надо разбираться, а у меня, повторяю, нет музыкального образования. Вообще я в детстве шахматами занималась.





- Расскажите, как шахматы структурируют характер человека? Что они дали вам как актрисе?



- Я начала заниматься шахматами ещё в детском саду. Дело было в Кемерово. Когда мы в 6 лет переехали в Томск, меня привели в Дом творчества молодёжи и сказали: выбирай, куда пойти. Сначала я выбрала танцы. Меня хватило на одно занятие, на разминке меня стали поднимать за плечи, и уронили. Я заплакала, убежала и больше к танцам не возвращалась.



Потом - шахматы, все восемь лет в Томске занималась. У меня был первый взрослый разряд. Я была несколько раз чемпионкой области, призёром Сибири – но это уже по быстрым шахматам… Чем помогли шахматы? Актёр должен быть умным. Есть мнение, что режиссёр должен быть умным, а актёр красивым. Но я так не считаю. Когда актёр глупый, это видно. На площадке, в общении, само собой. Да и в кадре видно, потому что ты присваиваешь себе текст. Какой-то чужой человек написал, ты можешь в жизни не испытывать таких эмоций, например, ты не был на войне, тебе незнакома страшная военная реальность. Как сыграть? И тут тебе поможет только твоя аналитическая система. Ты должен что-то прочитать о том времени, что-то понять. Додумать, привлечь жизненный, эмоциональный опыт. Если его нет, здесь как раз нужен ум, интуиция, мудрость. Так вот, шахматы всё это вырабатывают.





- Съёмки «Смычка» проходили в Питере. Все актёры любят этот город. Вы не исключение?



- У меня с Питером очень сложные отношения. Я никогда туда не рвалась. Либо ты в Петербург влюбляешься с первого взгляда и мечтаешь о нём всю жизнь. Либо ты москвич. Так как я из Сибири, я всё время рвалась в Москву, потому что здесь есть образование и возможности…



Сколько раз я не приезжала в Питер, он меня всё время выгонял. Я чувствовала, что очень не нравлюсь этому городу. И погода, и люди, и ситуации – всё не складывалось. Я приезжала туда, и мне всё время хотелось уехать. Дольше двух дней не могла. Потом как-то, когда уходила из ВГИКа, когда все мои родственники были против этого решения, я шла по улице, мимо вокзала. И решила рвануть в Питер. На последние три тысячи, чтобы на меня никто не давил. И в тот раз у меня в Северной столице всё срослось. Я там была недели полторы, и каждый день ночевала в новом месте. Мне звонили какие-то неизвестные люди, говорили, что кто-то передал, что я из Москвы, и мне нужна крыша над головой. Вот у меня квартира свободная, на один денёк приезжай. Ко мне никто не приставал, меня никто не обижал. Это было чудо. Питер меня правда принял…





- Герой «Смычка» доставляет желающим наркотики. А что вам даёт драйв и энергию для того, чтобы двигаться дальше?



- Я Стрелец, по моему знаку мне и так хватает энергии. Я человек, не склонный к излишней рефлексии, к депрессивным состояниям, хотя сейчас это не модно. Не получаю я кайфа от депрессии, многие получают, даже есть некий культ среди молодёжи. Считается, что если ты счастлив и не страдаешь, то ты какой-то дурак. Я росла в атмосфере уныния и мрака, когда это было модно. И думала, что со мной что-то не так. Мне было хорошо, я радовалась ярким лучам солнца. Понадобилось время, чтобы понять, что мы с моими друзьями просто – разные.



Теперь я радуюсь, что у меня есть потребность в удовольствиях, такой здоровый гедонизм. Поэтому мне никакие стимуляторы не нужны.





- Вы любите жизнь, а значит и юмор, смех. Вы снимались в комедийной мелодраме «Родные» - с Ириной Пеговой, Сергеем Буруновым, Сергеем Шакуровым. Кто из них больше всего поразил?



- Пегова. Она очень талантлива, при этом работяга. И того, и другого у неё в немереном количестве. У нас было старшее поколение и младшее. Младшее всё время не высыпалось, клевало носом, просило кофе по утрам. Пегова же к моменту ранних съёмок, когда мы жили в Тверской области, уже закончила пробежку, в святой водичке искупалась, всё время улыбалась. Не было ни одного конфликта с её участием. Напротив, Ирина всё конфликты сглаживала, просто потому, что она так воспитана. И она очень светлая. Я всё время на неё смотрела, и даже могла забыть, что в кадре, могла просто залюбоваться Пеговой…



- Умеете рассказывать актёрские байки, анекдоты?



- Нет, не думаю, что умею это делать. И не думаю, что это напрямую связано с комедийным талантом. Обычно травят байки и анекдоты артисты более взрослого возраста. Мне кажется, подобный дар ко мне придёт… Кстати, я ещё играю в комедийном антрепризном спектакле «Телохранительница». Взбалмошную дочку вице-мэра. Очень богатенькая, делает всё, что говорит папочка. И всё это с мощной комедийной нагрузкой. Моя первая большая комедийная роль на сцене, чему я очень рада. Покривляться я большой любитель. И с тем, чтобы быть некрасивой на сцене и в кадре, у меня проблем нет.





- А кстати, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- К сожаленью, у нас всё ещё типажное кино. Это плохо. Я очень долго борюсь со своим амплуа – стройненькой, миленькой героини. Внутри я – характерная актриса, и мне нравится играть такие роли. Типа той, что я сыграла в короткометражке «Снегурочка», которая объездила кучу кинофестивалей, я этой ролью очень горжусь… Что касается красоты, то с точки зрения зарабатывания денег, она помогает. Тебя будут чаще брать, если ты красивая. У нас всё ещё судят по одёжке. Но если ты хочешь добиться большего, тебе надо доказывать, что ты не просто красивая актриса. Я часто слышала на пробах: ты слишком миленькая для этой роли. Я спрашиваю – я плохо сыграла? Нет, замечательно! Так в чём же дело?.. Парадокс.



- Вы сыграли в исторической картине «Волк». Вам нравится погружаться в другую эпоху, носить исторические платья, корсеты, шляпки?



- Люди, которые идут в актёрскую профессию, выбирают её из-за возможности прожить много разных жизней. Это люди, жадные до жизней, им мало одной. Я кайфую от перевоплощений, от всего нового. Чем больше ситуация отделена от реальности, тем интереснее. Ты точно осознаёшь, что не будешь ходить в этих имперских платьях, никогда в жизни не станешь принцессой. А в кино ты можешь быть королевой.

В «Волке» я сыграла секретаря одного персонажа. По сюжету, моя героиня летит в самолёте, который падает, и она единственная, кто выживает. С актёрской точки зрения было интересно играть, когда ты знаешь конец. А конец плохой. Страшная ситуация!..



- Кстати, а какие у вас в жизни есть страхи?



- У меня с уколами беда. Я даже ходила к психологу, мы это прорабатывали, искали причину. Боюсь заражения? Нет такого страха. Иголка, которой в детстве больно укололи? Да нет. Но выкопали, что это связано с личным пространством, которого у меня никогда особо не было, и взрослые в детстве его часто нарушали. До сих пор друзья жалуются, что когда мы гуляем, я всех неосознанно отталкиваю локтями. Нельзя со мной близко. И вот мы с психологом выяснили, что страх уколов – это именно то, что очень сильно нарушали моё личное пространство. Но я до сих пор не терплю уколов, хотя, если надо, могу смериться с этим фактом. Так что прогресс есть.