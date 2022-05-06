Актриса Нелла Стрекаловская: «Я не боюсь выглядеть в кадре страшной»

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 мая 2022, 11:54 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Нелла Стрекаловская окончила ВГИК, курс Игоря Ясуловича. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Самолёт», «Хроники ломбарда», «Измены», «Филатов» и др. 7 мая в 21:00 на телеканале «Россия» премьера фильма «Поворот на счастье», где Нелла Стрекаловская играет одну из главных ролей.





- Нелла, в «Повороте на счастье» вы снимались с Марией Куликовой – звездой российских мелодрам. Тоже мечтаете стать примой «мыльных опер»?



- Об этом не мечтаю. Надеюсь, у меня будут разные роли, разные площадки… Моя героиня – актриса. У неё семья, ребёнок, но она больше сконцентрирована на своей карьере. Она, кстати, неплохая актриса, но заточена только на популярность. Это для неё важнее всего. Она следит за собой, хочет выглядеть привлекательно, чтобы получать классные роли.





- Вам это, видимо, не очень сложно было играть – вы тоже стремитесь к популярности, прекрасно выглядите, следите за собой…



- Сниматься было непросто, потому что моему ребёнку тогда было месяца три. На площадку я его с собой не брала: маленькому ребёнку в вагончике не очень удобно. Сцеживала молоко и оставляла сына дома, с няней. Мы не очень похожи с моей героиней Ульяной, я много внимания уделяю семье. Хотя по типажу, по органике мы с ней близки, поэтому режиссёр и взял меня в проект.





- Как работалось с Марией Куликовой? Она же ваша антагонистка по сюжету?



- Да, антагонистка… Мария – замечательный человек, настоящий профессионал своего дела. Актриса с большим именем, багажом, однако она всегда присутствовала в тех моментах, где ей, в принципе, не надо было быть. Если её героине нужно было пройти где-то вдалеке, незаметно, всегда проходила Мария, а не какая-нибудь дублёрша. Кино – такая конструкция, где часто работаешь вообще без партнёра, без него можешь играть любовь к нему, ненависть, другие чувства. Просто работаешь с камерой. Но Мария всегда на площадке и всегда подыгрывает партнёру.



- Какая сцена была самой сложной?



- Когда моя Ульяна играла как актриса в сериале, где она по роли - врач. И вот она должна всё грамотно сделать на операции. Что-то точно и ювелирно отрезать, потом зашить, передать ассистенту скальпель, выйти из кадра, встать в нужную точку. Но у меня не получалось, чтобы актриса Ульяна сыграла всё это достоверно и правильно. Выходило, что она - бездарная. А надо было играть так, чтобы было понятно, Ульяна - актриса талантливая. В общем, пришлось помучиться…





- С кем из маститых актёров вы играли в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Я играла с Марией Ароновой в сериале «Филатов», у меня была совсем небольшая роль. Главного персонажа играл Фёдор Бондарчук. Мария Аронова, как и Мария Куликова, ведёт себя на площадке как профессионал. И ещё меня потрясла её физическая форма. Считается, что актёр должен быть худощавый, с прилипшим животом. По Марии Валерьевне такого не скажешь, но если посмотреть на её ноги, на её икры… Она в такой удивительной форме! Так держит себя! Ей не нужно напрягаться, чтобы говорить красиво, грамотно. Не нужно повышать голос, она бросает взгляд, и человек понимает, что Марии Валерьевне нужно принести стул. У неё профессиональное отношение ко всем, не важно, актёр ты или гримёр, водитель, монтировщик.

- Нелла – вы очень красивая женщина. Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- У меня к себе завышенные требования, я самоед, перфекционист, как правило, недовольна собой не внешне, а в профессиональном плане. Поэтому моя красота мне в каком-то плане мешает: с учётом самоедства мне ещё надо дотягивать до этой красоты. Изначально всё равно воспринимают по внешнему виду. И надо пробиться к режиссёру и сказать – да нет, у меня ещё внутри куча всего! Нужно проделать огромный путь, чтобы дойти до тех ролей, которые хочется сыграть. До тех мэтров, с которыми хотелось бы поработать. Всё равно все будут смотреть на мою внешность, и я буду слышать: Стрекаловская – очень красивая актриса. Пока это твёрдо закрепилось за мной. А я мечтаю, чтобы все говорили: Нелла Стрекаловская – крутая актриса, надо брать!

- Вот бы вам сыграть в ужастике, например, какую-нибудь обезображенную жертву!



- Мне интересны разные жанры. В том числе и хардкор, ужасы, психологический триллер. Или когда человек перевоплощается, в силу каких-то обстоятельств меняет свою внешность. Я не боюсь выглядеть в кадре страшной.



- Кстати, а какие у вас в жизни есть страхи?



- Я мама, и с рождением ребёнка появилось ещё больше страхов, чем было. Если раньше мои страхи касались моей самореализации, то сейчас страшно за ребёнка, за его будущее. Не дай бог, с ним что-нибудь случится! Страшно за материальную составляющую, за то, что ты будешь есть, где жить. Сейчас у меня всё хорошо, но кто знает, что будет дальше.



Конечно, если на меня нападёт большой паук, я тоже испугаюсь. Или мне будет страшно стоять на крыше небоскрёба, хотя я прыгала несколько раз с парашютом. Я осознаю, что такое высота. Я кандидат в мастера спорта по горным лыжам, и знаю, как съехать с высокой и крутой трассы. Но всё равно на крыше – страшно!





- А на каких трассах катались?



- На всех. Слалом, гигант, супергигант. Я родилась в Республике Коми, город Ухта. Мой папа – мастер спорта по горным лыжам, он меня на лыжи поставил, когда мне было 4 годика. Выступала за Коми. Каталась много где: и Урал, и Эльбрус, и Альпы – Австрия, Андорра. Когда в 15 лет встал вопрос переходить на ещё более серьёзный уровень, вылез страх. И перед папой – вдруг оплошаю? И перед собой – а вдруг сломаюсь, ведь это очень травмоопасный вид. В общем, из большого спорта я ушла. Но удовольствие получила на всю жизнь.



- Вы в детстве боялись отца? Он был суров?



- Сейчас уже всё поменялось, раньше я действительно очень боялась отца, его авторитета, слова, влияния. Со временем страх перерос в огромное уважение. Я отцу во многом благодарна. Но теперь я сама отвечаю за себя.





- Чему вы специально обучались для той или иной роли? Вот вы играли стюардессу в сериале «Полицейский с Рублёвки»…



- Я играла стюардессу раза три, в короткометражке «Самолёт», например. Там, кстати, были репетиции в настоящем самолёте. Сцена у меня небольшая, но подход был детальный. В одном эпизоде моя героиня предложила мусульманам на обед свинину, что недопустимо, конечно, для профессиональной стюардессы, потому что пассажиры ранее заказывали специальное меню. Из-за этого произошёл конфликт. В общем, мне пришлось вникать в нюансы профессии и создавать цельный характер!



- Вы, кроме ВГИКа, окончили Плехановскую академию. Бизнесом смогли бы заниматься?



- Бизнесом? У меня был проект, который назывался «Здесь будут стихи». Я там выступала как продюсер, ведущая, инвестор. И за эти полгода, которые мы делали проект, у нас были прекрасные результаты. Мы приглашали очень известных, интересных людей, которые сидели у нас в жюри. Мы выступали на Культурном форуме в Санкт-Петербурге, нас стали узнавать. Я открыла для себя, что могу быть и управленцем, и продюсером. Изнутри изучила, как всё происходит. Когда ты в кино приходишь как актёр, ты не можешь оценить работу всех цехов. А работа цехов на площадке важнее актёрской, на мой взгляд. Всё должно действовать чётко и слаженно. И я налаживала функционал всего проекта, и это был очень полезный опыт. Но быть бизнес-леди мне бы не хотелось. Я стала просто демоном, который не мог уделять должного внимания своей семье. Я фанатично болела проектом, его задачами, он был у меня на первом месте, а всё другое на обочине. Всё ложится на тебя, все организационные моменты. И приходит домой демон…





- Вы сыграли в юмористическом сериале «СеняФедя». У вас есть комедийный дар? Вы легко можете рассмешить человека?



- Я играла в КВН, когда ещё училась в школе. Смею полагать, юмор у меня присутствует, вообще чувство юмора для меня – основополагающая вещь, обожаю, когда у мужчин и режиссёров есть юмор и самоирония. Когда в институте училась, у меня было много смешных ролей. И даже когда я делала одну драматическую роль, все почему-то ржали!



- Вы снимались в короткометражке со странным названием «Сталинская кислота». Это о чём?



- Мы учились во ВГИКе, режиссёру Магде очень нравился наш курс, она всех постоянно снимала. И вот меня задействовала в своей работе. В фильме речь идёт о лаборантке, которая принимает мескалин. О том, что с ней после этого происходит. Я играла эту лаборантку. Поскольку было время подготовиться к роли, много читала о том, что происходит с человеком под мескалином, под кислотой, что-то смотрела, какие-то фильмы…





- «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» с Джонни Деппом – там всё под мескалином!



- Ну да. И мы даже какие-то опыты проводили, хотя лично я не принимала никакие наркотики. Я вообще в жизни только раз курила «травку». Я очень эмоциональный человек и если приму даже лёгкий наркотик, мне будет очень плохо. После «травки» я упала в обморок, например.



- Пейте вино – это кровь Христова! Разбираетесь в вине?



- Белое от красного точно отличу.





- А какое у вас было самое экзотическое путешествие в жизни?



- Мне очень понравилось в Ушуае. Это самый юг Аргентины, близко к полюсу. Там есть такой маленький перешеек, где живут пингвины. Огромная колония – большие, маленькие. Пингвины близорукие, они тебя не видят. Ты можешь подойти к ним впритык, и только тогда пингвин тебя учует. А так они ходят очень близко к человеку. Их нельзя трогать, потому что, если ты тронешь пингвина, его могут изгнать из стаи. Такие вот они трепетные и умные животные.