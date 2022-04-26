Евгений Сатановский о Турции, кадровой помойке и о том, кого нужно посадить на кол

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 апреля 2022, 18:10 Елена Головань, корреспондент

Фото: Евгений Сатановский

Осудит ли мировая общественность турков, напавших на курдов? Стоит ли ждать результата на последнюю «ноту» наших дипломатов? Как реагировать на странное поведение российских чиновников? Куда ведёт кадровый мусопропровод? Об этом – корреспондент «АН» поговорила с Евгением Сатановским, учёным-востоковедом и экономистом, членом общественного совета при министерстве обороны РФ.

- Евгений Янович, турки напали на курдов. Интересно ваше мнение по этому вопросу…

- Они решают свои вопросы. Тем более, что их американцы точно осуждать не будут, не до них сейчас. Даже несмотря на то, что курды – клиенты США. Все сосредоточены на нас и на ситуации на Украине. А у Эрдогана появилось определённое окно возможностей, и он его использует.

- Под шумок, пока внимание отвлечено?

- Дело даже не в этом. У Эрдогана впереди много чего, в том числе и выборы в 2023 году. Поэтому он использует всё, что только можно, для того, чтобы продемонстрировать избирателям свою крутизну и всяческую эффективность. Всё.

- Ну, как мне кажется, завоевания вообще у турков в крови ещё со времён Османа…

- Не знаю, что там у кого в крови. Самый боевой народ на планете – это вообще чукчи. Только об этом никто не знает, кроме тех, кого они в своё время причморили по дороге на Чукотку. Поэтому вопрос о том, что там у кого в крови, задают только те, кто сам никого в жизни не прирезал.

- А как вы думаете, со временем операцию турков осудят, как нашу в отношении Украины?

- Это последняя вещь, которая меня вообще интересует. Кто осудит? Кого осудит? Я вообще всех в гробу в белых тапочках видел – дипломатов, чиновников, баранов из международных организаций, а также других баранов, которые обращают на них внимание.

- Насколько я понимаю, к баранам вы также относите журналистов, которые задают вопросы на эту тему?

- Конечно (улыб. – прим.авт.). Потому что глупо задавать подобного рода вопросы, имеющие измерение в будущем. А настанет ли когда-нибудь время, когда леопард избавится от своих пятен, и агнец со львом улягутся рядом, как в Библии? Не настанет. Передохнем все.

- А как вы оцениваете то, что турки закрыли небо для перелётов российских самолётов в Сирию? И как нам реагировать на это?

- Турки – люди восточные. Они торгуются. Шажок… и смотрят на реакцию. Еще шажок… А мы всё не закрываем для Турции туристический сезон. Не закрываем никому не нужную атомную станцию «Аккую», которую строим в Турции. Но нужно понять, что никакой благодарности ни за что никогда не будет. Ну а мы работаем со свойственной нам размашистостью – а так нельзя работать ни с турками, да и вообще ни с кем. Словом, никакой реакции.

- А какой эта реакция должна быть?

- Вот когда меня попросят этим заняться профессионально и дадут соответствующие полномочия, я с удовольствием этим займусь и реакцию, которую считаю нужной, приведу в действо. Всё остальное – трындёж. На мой взгляд, есть целый ряд действий, который нужно применить. Но наша политика в отношении Турции абсолютно персоналистская и строится на отношениях «Путин – Эрдоган». Вот Путин пусть и решает!

О бронежилетах и «главном по тарелочкам».

- Евгений Янович, по поводу нашей последней «ноты» Вашингтону – что, мол, хватит вооружать украинцев, что скажете?

- Ну а что я могу сказать?! Это работа дипломатов. Они выдали результаты своей работы. Но с этой нотой, как и с другими, никакого ответного результата не будет.

- Почему?

- Реакция была бы, если бы Остин и Блинкен, заехав в Киев, попали под бомбёжку и побежали в ближайшее бомбоубежище в бронежилетах, сильно при этом пригибаясь. Вот такого рода вещи на этих людей действуют. Всё остальное, как говаривал мой покойный папа, «пися сиротки Хаси».

- Ну, такое, я думаю, не произойдёт…

- А я надеюсь, что произойдёт. По крайней мере, «главный по тарелочкам», то есть министр обороны, до сих пор ещё там.

О переговорах и дорогих часах.

- Как вы думаете, почему мы до сих пор ведём переговоры, которые, по сути, ни к чему не приводят?

- Об этом знает единственный человек, которому вы легко можете позвонить и задать ему этот вопрос. Его зовут Путин Владимир Владимирович.

- Ну, насчёт того, что легко позвонить, это вы загнули…

- Ну, тогда звоните Пескову. Он скажет что-нибудь из общих теорий на тему того, что лучше говорить, чем не говорить. По типу теории кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» Она у нас реализуется ещё со времён Михаила Горбачёва. Результат понятен. Поэтому параллельно с военной операцией реализуется и старая тема. Ну, вот её мы и реализуем.

- Кстати, по поводу Дмитрия Пескова, раз уж вы про него упомянули… Пару-тройку недель назад он чуть было не стал персоной нон-грата. Некоторые СМИ даже отказывались его публиковать. И в соцсетях многие на него ополчились…

- Ну что вы! Хороший человек! И часы у него хорошие! Богатый, влиятельный. Хорошо знает Турцию, к примеру. А Турция хорошо знает Пескова. Ну чего вы, право?!...

- Просто на его ошибки остро отреагировало население…

- И что? У него есть руководство. Оно его хвалит или ругает – если сочтёт, что он плохо выполняет свои обязанности. Если плохо, то его могут уволить – такие увольнения были в достаточно большом количестве – из личного состава, и даже из ближайшего окружения. Но это прерогатива Путина, его работа.

- Хотела спросить ещё про одного чиновника – министра финансов Кудрина. У многих вызвал недоумение его визит на выходных в Тель-Авив… Как-то в условиях военной операции его уикенд выглядел, мягко говоря, странно…

- Он может летать хоть в Тель-Авив, хоть в Дубаи, хоть в Сыктывкар. Кстати, посетить последний я бы настойчиво рекомендовал Алексею Леонидовичу хотя бы потому, что он всё-таки куда важнее, чем Израиль или Эмираты. Пусть делает, что угодно! Это его дело, куда и зачем он летает. Может, у него там друзья?! Может, хумуса свежего решил покушать на берегу Средиземного моря?! Может, с кем-нибудь что-нибудь перетереть?! Я-то тут при чём?

- Ну, интересна ваша оценка. Я, как обыватель, прямо недоумевала и даже была возмущена…

- А я не обыватель. И никогда им не был. Я человек жёсткий. Поэтому если развесить вдоль Кольцевой дороги всех, кого, с моей точки зрения, надо там развесить, а под этими людьми посадить на кол всех тех, кого надо посадить на кол, это изрядно прорядит ряды российской как бы элиты, и особенно её финансово-экономического блока. А так конечно… Видные люди. Состоятельные. С уверенным выражением лиц. В хороших костюмах и с дорогими часами на костюмах или с брошками, если это дамы…

- Вы как-то говорили мне в интервью – ещё в самом начале военной операции – что Путин опередил Запад на дни, а может, даже и на часы. По-прежнему в этом убеждены?

- Конечно. Более того – теперь не только я. Об этом сегодня многие говорят.

О Соловьёве и сиротах с Донбасса.

- Несостоявшееся нападение на Соловьёва. Как считаете – правда?

- Ну, это нормальная ситуация. Журналистов убивают, да. И в этом нет ничего нового. Нападение на Володю, к счастью для меня, поскольку он мой друг, предотвратили. Впрочем, засылка киллерских групп для него не новость. Он уже бывал в таких ситуациях и в 2014-м и в 2015-м году. Ну а теперь Зеленский лично этим озаботился. Так что в этом необычного?!

- А вы сами в таких ситуациях бывали?

- No comments (улыб. – прим. авт.).

- Евгений Янович, возможно, для вас вопрос несколько неожиданный, но интересно ваше мнение: в России оказалось более полутора тысяч детей-сирот из Донбасса. Как думаете, будут ли проблемы на местах по их размещению? Потому что человеческий фактор, многие не хотят работать с документами с дополнительной нагрузкой, а придраться к потенциальным семьям всегда есть к чему… А ведь размещение этих деток – во многом вопрос имиджа страны.

- Я не думаю, что проблемы на местах будут. Людей, которые не хотят работать с документами, надо выгонять. А набить им морду до этого или нет?! Я бы набил. Всё остальное не суть. Когда речь идёт о беженцах, и уж тем более о детях, бюрократы должны делать всё наперёд собственного визга. Иначе и быть не должно. Я понимаю, что та безобразная ситуация, которая сложилась в государственном аппарате и на местах, и нет, говорит о том, что наша кадровая политика – это вертикальный мусоропровод, который периодически поднимает кого-то наверх с этой кадровой помойки. Повторюсь, это безобразие, которого не должно быть в принципе. Тем более, в случае с детьми.