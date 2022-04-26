Актриса Ирис Лебедева: «Я вспарывала перьевые подушки каминной кочергой»

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 апреля 2022, 11:31 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Ирис Лебедева окончила ВГИК, мастерскую Сергея Соловьёва. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «LOVE», «Маша», «Налёт», «Один клик», «Год в Тоскане», «Перевозчик», «Незабудки», «Корабль», «Я не шучу» и др.





- Ирис, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Человек с красивыми чертами лица, конечно, привлекает к себе внимание, но ведь понимание красоты у всех разное. В свой адрес я слышала, что я и «слишком красива» для какой-то роли, и «недостаточно красива». Сначала тебя оценивает кастинг-директор…





- Кастинг-директор сейчас – бог?



- Чтобы попасть в поле зрения режиссёра, нужно получить приглашение на пробы от кастинг-директора, а у них своё собственное субъективное представление о типаже и внешности героини, своё представление о красоте. Потом этой актрисой должен заинтересоваться режиссёр, продюсеры. Если это проект для какого-то телеканала, то девушку на роль должны утвердить и продюсеры канала. У всех свои критерии способностей и таланта, внешности. Я знаю кастинг-директоров и режиссёров, которые восхищённо говорят о красоте западных звезд и разочарованно добавляют, что подобных актрис у нас нет. Они очаровываются недосягаемыми артистами, играющими на иностранном языке, за медийным образом которых стоят десятки человек, но «своих» актрис оценивают холодно и строго с огромной лупой в руках.





- В школе вы, наверное, были первой красавицей?



- Я не думала об этом. Дети сами про себя так решить не могут, они опираются на мнение окружающих. Мама говорила: «Ты у меня красивая и умная». Но так ведь все мамы говорят. Помню, как в классе седьмом одноклассница мне сказала: «Вот ты знаешь, моя мама считает, что мы все симпатичные, а ты красивая!» Правда? Это как? Мне было очень приятно и ужасно неловко.



- Ваш кинодебют состоялся в комедии «Любовь-морковь-3». Весело было сниматься в такой компании?



- Режиссёр Ренат Давлетьяров был очень строг ко всем, на многих из членов съёмочной группы ругался. Правда, не на актёров. Я очень волновалась, но было весело сниматься с Гошей Куценко, я играла его секретаря. Он постоянно шутил, с ним было легко. Очень добрый и простой в общении человек.





- А в каком жанре вы хотели бы сняться? Например, в ужастике?



- Я училась в Московской школе кино, и моя однокурсница Евгения Богомякова собралась в Нижний Новгород снимать пилотную серию фильма ужасов «Крипота». Попросила меня сыграть главную роль и помочь с организацией съемок. Я не знала, кому на несколько дней оставить своего пса Штруделя, поэтому ему тоже нашлась роль в кино и даже место в хорошей гостинице Нижнего (с этим было сложнее, чем с ролью). Я одолжила у друга большую машину, мы загрузились оборудованием и поехали. Некоторые сцены снимали в парке, я ходила за кофе с собакой на поводке, загримированная под монашку из «Заклятия», чем явно веселила прохожих. Но для меня хорроры и ужасы – это неизвестный мир. Не смотрю такие фильмы, потому что после мучаюсь кошмарами.



- Кстати, какие у вас в жизни есть страхи?



- Из явных страхов, пожалуй, только клещи. Не подмосковные, а как выяснилось, алтайские. Недавно была на Алтае и чуть не вернулась с таким «пассажиром» на себе в Москву. Его быстро обнаружили и сделали все процедуры, не обошлось без уколов – врачи напугали меня разными страшилками, но всё обошлось.

- Выполняли когда-нибудь трюки в кино?



- На съёмках романтической комедии «Love» мы целый день снимали кульминационную сцену, где моя героиня отчаянно крушит номер в отеле. Я вспарывала перьевые подушки каминной кочергой, срывала шторы с карниза, запускала вазу с цветами в зеркало. Каждый мой шаг выстраивал и контролировал постановщик трюков Александр Соловьев, чтобы я случайно не навредила себе или кому-то из съёмочной группы. Я рыдала, кричала и ломала всё вокруг. Было много дублей, нужно было сохранять настрой, поэтому пришлось вспомнить всех своих обидчиков – надеюсь, им не сильно икалось в тот день! Я выпустила всех своих драконов наружу, получила большое удовольствие, но разбить стеклянный стол мне не доверили – эту часть выполнила девушка-каскадер.



В другой раз училась специально для фильма ездить на мотоцикле. И мне так понравилось, что я серьезно планировала закончить мотошколу. На съёмках было страшно: мотоцикл, который привезли, был гораздо тяжелее, им было невозможно управлять.





Ещё я играла парашютистку, но реально мы не прыгали, хотя очень хотели. В воздухе снимали сцены и дублировали актёров воздушные операторы – чемпионы мира по воздушному спорту. А для игровых сцен нас подвешивали на тросах, лямки специального снаряжения сильно сдавливали тело – каждая минута была мучительна. Снимали на аэродроме, включали гигантский вентилятор, от которого развевались волосы. Нужно было кричать, потому что это был момент падения. У нас не срабатывает парашют, и это нужно было обыгрывать…

- Ваш персонаж погибает?



- Нет, парашют в последний момент всё-таки раскрывается.



- Ваши героини когда-нибудь умирали в кино?



- Да. В сериале «Паутина-10» я лежала в ванне, запачканной бутафорской кровью, когда мою героиню убили.





- С кем из маститых актёров вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?



- У меня были съёмки в сериале «Налёт», а там главную роль играл Владимир Машков. У нас не было совместных сцен, в основном, моим партнером на площадке был Александр Паль. Но Машков часто приходил на съёмки, даже когда сам не снимался. Он наблюдал за другими актёрами, подмечал малейшие детали. Машков был всегда в прекрасном тонусе. Для него стоял специальный вагончик с гантелями и снарядами, где он занимался спортом. Его присутствие на площадке всегда было ощутимо.

С Александром Палем мне было очень интересно и легко работать. По сценарию, наши герои состояли в отношениях. Мы много импровизировали, я очень люблю эту роль.



- Вам как девушке, наверное, сложно играть любовные отношения с чужим, по сути, человеком? Целоваться ведь надо!



- Мне всегда было легко. Я впервые почувствовала дискомфорт, когда вышла замуж: соглашаясь на одну роль, думала, как я буду прикасаться к другому мужчине? Но когда выходишь на площадку, понимаешь, что всё это, вроде, по-настоящему, но ведь всё равно – понарошку. Мой муж меня не ревнует – он тоже работает в кино и знает, как это всё снимается. Вокруг актёров всегда куча людей, со стороны всё выглядит скорее неловко, чем романтично.





- Вы играли стюардессу в сериале «Пилот международных авиалиний». Профессия понравилась? Могли бы работать бортпроводницей?



- Мне нравится эстетика этой профессии, форма. Но это очень сложная работа. И физически, и морально. Мы играли историю, когда происходит аварийная посадка самолёта. Нам нужно было с партнёром контролировать панику в салоне. Всех направлять к аварийному выходу, выпускать аварийный трап. Люди, с вещами, скатывались по нему вниз. Перед съёмками нас обучали аварийно-спасательным действиям, которые должны выполнять члены экипажа, показали, что нужно повернуть, чтобы выбросить трап. После открытия его невозможно собрать обратно, поэтому у нас не было лишнего дубля. Но мы справились!



- У вас ещё какое-нибудь ремесло есть в руках, кроме актёрства?



- Вместе с моим педагогом Натальей Волошиной мы сделали небольшую школу техники речи «Найти свой голос». Наташа преподает, а я занимаюсь всеми организационными процессами. Я пробовала себя в роли продюсера. Вместе с дизайнером Денисом Симачёвым мы сделали два короткометражных фильма для благотворительного аукциона «Action!», лотами на этом аукционе становятся короткометражные фильмы, снятые нашими звездами, а вырученные деньги направляются в благотворительные фонды.

«Обмен» - один из наших с Денисом фильмов - можно посмотреть на платформе START. В главных ролях: Цапник, Дыховичная, Чадов, Манджиева. Кстати, на START можно посмотреть короткометражный фильм «Реставрация» ирландского режиссера Джерарда МакКарти. Моя героиня в этом фильме вполне могла бы быть и гостьей аукциона – Света, тоже актриса, спешит на торжественный вечер, к которому очень долго готовилась.



- В сериале «Корабль», где у вас была роль, люди остаются одни в мире и как-то пытаются выжить. Вы бы смогли выжить в экстремальных условиях?



- С трудом себе это представляю. Я так люблю комфорт. Люблю принимать горячий душ перед сном и спать в удобной кровати. Остаться без горячей воды летом – целая трагедия. Я так, кстати, к своему будущему мужу переехала. Однажды по графику отключили горячую воду в моей квартире, я собрала вещи к нему на неделю, да так и осталась.





- Какое у вас было самое экзотическое путешествие в жизни?



- В Камбоджу. Я была во многих местах Азии – на Гоа, в Таиланде, на Бали, во Вьетнаме. Но в моём сердце особенное место - Камбоджа. Мы там были в храмовом комплексе Ангкор-Ват, который всегда полон посетителей. Один из храмов, где снимался голливудский блокбастер «Лара Крофт: расхитительница гробниц», особенно популярен у китайских туристов. Но ни толпы шумных людей в кроссовках и панамках, ни время не могут разрушить мощь и силу этого места. В какой-то момент понимаешь, что ты сам и все эти люди вокруг превратятся в пыль, но эти стены, которые хранят величие истории большого народа, великой цивилизации, они останутся. Они переживут всех.



В Камбодже везде нам были искренне рады, готовы помочь, если необходимо, или просто поболтать о том, как проходит день. Местные жители живут очень бедно, но умеют быть счастливыми. Когда мы посещали плавучую деревню на озере Тонлесап, я увидела, как на одном из понтонов дети играют в футбол набитым мусорным пакетом вместо мяча. Эти дети были так счастливы, так радовались игре. И я подумала, что наши дети, которым доступны самые разнообразные и дорогие развлечения, не бывают так беспечны и счастливы, как эти бедные камбоджийские подростки…





- Вернёмся в Европу. Вы сыграли фотохудожницу в картине «Год в Тоскане». Что за роль, где проходили съёмки? В Италии?



- Я играла девушку, которая вынуждена создать компромат на главного героя. Для этого она отправляется в Италию. Кажется, что она такая злодейка, но потом выясняется, что она делает это ради того, чтобы получить деньги на лечение своей дочери. Съёмки проходили в Италии. Мы жили в пригороде Рима. В свой выходной я ездила на автобусе в центр города. Со мной в тот день произошел курьёзный случай. В середине дня сел телефон, и сначала я наслаждалась этим. Шла, куда глаза глядят, забрела в приглянувшийся семейный ресторанчик, съела мороженое из джелатерии. Но потом пришла пора возвращаться назад. Я не помнила номер автобуса, на смеси русско-английского и пары итальянских слов пытала водителя, довела его до исступления. Чудом добралась до гостиницы! С тех пор у меня с Римом особые любовные отношения.





Недалеко от Рима есть городок Неми, который называют клубничной столицей Италии. Милые домики, узкие улочки, красивый вид на озеро. Сериал мы снимали и там, и вблизи виноградников, и в интерьерах одной исторической виллы.

- Тоскана – винный район. Вы разбираетесь в вине?



- Могу лишь отличить хорошее вино от совсем плохого. Но у меня есть подруга, которая работает сомелье, и когда она рассказывает о нюансах и особенностях различных вин, я понимаю, что не разбираюсь в вопросе совсем. Бокал хорошего вина за беседой во время ужина в приятной компании – это, на мой взгляд, всегда красиво.