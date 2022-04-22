Поэтесса Лариса Фицнер: «Стихи я начала писать после обучения гипнотерапии»

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 апреля 2022, 12:46 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

19 мая в Уфе состоится концерт «Струны души» известной поэтессы Ларисы Фицнер. В нём примут участие симфонический оркестр, классические певцы, балетная труппа и Владимир Пресняков-старший, который исполнит свои произведения. Лариса Фицнер стала писать не так давно – стихи пришли к ней после того, как она обучилась гипнологии и начала работать с пациентами.





- Лариса, у вас очень интересная биография, о которой мы ещё поговорим. Но первый вопрос – как вы объясните то, что именно занятие гипнотерапией пробудили в вас поэтический дар?



- Знаете, мне мой учитель по гипнотерапии сказал, что я просто проводник. Стихи действительно пришли ко мне после обучения гипнотерапии, когда я начала работать с пациентами - по другой теории, направлению, методике. Первым делом я расслабляю человека, снимаю симптом тревоги. Потом начинаем с ним работать и исследовать то, что его беспокоит. Я всю психотерапию повернула в обратную сторону. И стала получать эмоции от тех людей, которых лечила. Эти эмоции перерождаются в стихи.

Если меня цепляет какая-то тема – ну, например, чёрный кот – я вдруг ухожу в какое-то своё внутреннее состояние. И в этом состоянии тема развивается. Пишется мне достаточно легко. Я не осознаю, когда пишу, и потом практически не исправляю то, что написала. В основном ко мне приходят женщины. Выходя из медитативного состояния, они рассказывают, какие образы видели, цвета, какие чувства переживали…



- Цвета? Это интересно!



- Они видят не только цвета, но и чувствуют запахи, вкус. Я им говорю в начале сеанса – вы должны, например, увидеть жёлтый цвет. И пациентка действительно видит… апельсин и чувствует вкус апельсина! Вообще люди сами лечат себя, мы в этом смысле уникальные существа. В состоянии гипнотерапии, медитации человек сам себе прекрасно помогает… Так вот, года три назад, после общения с пациентами, я начала писать стихи. А до этого писала картины маслом. Не фантазийные образы, а цветы и букеты. Мой муж всегда балует меня букетами. Их красота очень трогает эмоционально, и я всё это пыталась запечатлеть.





- А какие у вас самые любимые цветы?



- Ромашки. Это для души. У меня даже есть стихотворение про ромашки. Но первое моё произведение было про птицу в клетке. О том, что очень хочется улететь из клетки в небо, потому что там – простор и свобода.





- Вернёмся к вашей интригующей биографии. До того как стать гипнологом и поэтессой, вы работали в структуре МВД. Расскажите об этом!



- У меня два образования. Первое – институт МВД. Второе – Российский социальный университет, факультет психологии. После окончания института МВД я служила в Управлении охраны высших эшелонов власти. Эта структура охраняет такие объекты, как Счётная палата, МИД, Госдума и т. д. Я работала инструктором. А через год меня пригласили в пресс-службу МВД, в объединённую редакцию. Откомандировали к министру внутренних дел, тогда им был Борис Вячеславович Грызлов. Я вела сайт, где освещались выступления министра, все его поездки. Частично на сайт выкладывались письма граждан министру. Тут же мы созванивались с теми или иными лицами, находили ответы на вопросы.





Борис Вячеславович очень хотел создать структуру, которая бы занималась подростками, не достигшими совершеннолетия, чтобы не сажать их в тюрьму, а профилактически предотвращать преступления. Я помогала в создании этой структуры, вложила в неё много идей и сил как журналист и психолог. Трудные подростки должны были быть собраны в нескольких местах, в пионерских лагерях, которые стояли тогда заброшенные. На этих базах осужденные ребята должны были находиться до своего совершеннолетия, с 14 до 18 лет, чтобы не попасть в колонию. Планировалась работа с психологами, социальными работниками, адаптация, обучение, психологическая корректировка. Это был проект, который мы делали в течение года, но из-за перехода Бориса Грызлова в Госдуму он застопорился. Мне очень жаль.



Когда Борис Вячеславович ушёл из МВД, я прослужила в структуре ещё год. Хотела потом стать преподавателем в Академии экономической безопасности, меня уже даже приняли туда. Но муж сказал, что нужно сделать перерыв после такой работы. И я уволилась. Четыре года жила с ребёнком в Германии, потом мы вернулись в Россию, и я плотно занялась психологией, психотерапией. Скоро я окончу курсы повышения квалификации клинического психолога. Занимаюсь семейной терапией и гипнотерапией. Я практикующий психолог. А ещё - психолог футбольного клуба «Динамо».





- Расскажите об этом подробнее!



- Я постоянно бываю на играх «Динамо» или просматриваю их в записи, бываю на разборах игр. Наблюдаю за действиями спортсменов, делаю выводы по тому, как проходила игра. Работаю с футболистами или по просьбе самого игрока, или по просьбе тренера, или сама понимаю, что игрок не внимателен, не работоспособен, у него нет настроения, он тревожен. Потом очень корректно прошу тренера обратить внимание на игрока.



Например, случай из жизни. Идёт игра, один игрок просто ходит по полю. Поговорила с тренером, а он отвечает – что я могу сделать с этим безногим футболистом? Начинаем разбираться, обязательно находим какую-либо причину. Или когда что-то случается в семейной жизни у игрока, я что-то советую тренерам, и они находят свои подходы к подопечному.





Спортсмены - люди достаточно ранимые. Нагрузки - это стресс, а мы стресс обманываем, переключаем человека. Методик много, а иногда достаточно просто поговорить по душам, но - профессионально! Здесь работа командная: тренер, врач-массажист, самые близкие, семья. Конечно, все в одной связке «на страже здоровья спортсмена». Но - последнее слово всегда за тренерами. Я вношу свой вклад, который помогает работать на результат, потому что основное в спорте - это результат. Это как часы, если какая-то деталь не работает, то и механизм сломался. Здесь важна каждая деталь.



Вообще в «Динамо» - прекрасные тренера, у них всё чётко. Во многих командах сейчас есть должность психолога, и это очень правильно. Будущее за этим, потому что тренер немного однобоко смотрит на ситуации, а психолог помогает докопаться до истинной причины. Например, команда проиграла три игры, и команда не знает, как выбраться из этой ситуации, где найти силы, мотивацию, энергию для победы. Здесь, конечно, нужна перестройка, внутри. Может, есть смысл даже изменить сами тренировки, поиграть в баскетбол, волейбол, изменить место, время. Всё важно - психология в спорте недооценена. Я думаю, в ближайшее время будут пересматривать этот подход, очень хотелось бы, чтобы на психологов посмотрели, как на очень нужных и важных специалистов в спорте и для спортсменов.





- А как вы к футболу относитесь? Понимаете игру?



- Прекрасно отношусь, понимаю, иначе не работала бы в «Динамо». Я вообще очень люблю спорт. В юности занималась баскетболом, играла в «Локомотиве». А сейчас у меня - конный спорт. Есть свой конь, я его привезла из Германии. Три года назад он был чемпионом России по малому призу. Стоит в КСК «Серебряная подкова», на Новой Риге. Стараюсь тренироваться каждый день, часа по два. В программе у моего коня есть: менки в темп, пируэты, пиаф, пассаж. Это всё сложнейшие элементы в конном спорте. До ковида мы с моим любимчиком даже участвовали в соревнованиях.





- Вернёмся к вашей психологической практике. Какие интересные случаи у вас были?



- У меня частная практика, кабинет. Здесь я принимаю своих пациентов. Я себе как психологу не делаю специальную рекламу, про меня люди узнают по «сарафанному радио», в основном. Хочу, чтобы люди знали, к кому идут. А они могут прийти от того, кто меня знает.



Вот возьмём семейную терапию. Как я уже сказала, чаще приходят женщины и приводят своих мужей. Естественно, в какие-то кризисные периоды своей жизни. Здесь важно уравновесить отношения на терапии. Когда приходит семейная пара, кто-то из них лидирует. А кто-то молчит, кому-то это вообще не нравится. Чтобы ситуацию уравновесить, надо кого-то немножко остановить, а кого-то чуть-чуть поднять. Этот первый момент – он и весёлый и трудный. Потому что ты не знаешь, как тот, который молчит, отреагирует, и как отреагирует тот, который лидирует. Затем я применяю игровую терапию, партнёры начинают играть. Я даю интересные домашние задания…





- Какие, например?



- Скажем, каждый пишет, что ему нравится в партнёре, что не нравится. А потом они пишут про себя – что бы они хотели изменить в себе, а что - нет. И, знаете, как это совпадает! Когда люди проживают вместе больше 10 лет, они становятся близнецами. Они «зеркалят» друг от друга, и их черты переходят друг к другу. Кто-то перестаёт конфликтовать, он уже устал от этого, ему хочется затихнуть. А вот второй, «зазеркалив» это, начинает наоборот искать конфликты.





Был такой случай. Пришли два лидера. И женщина зарабатывает хорошо и имеет прекрасное положение в обществе. И такой же статус имеет муж. Они живут вместе больше 20 лет. Поженились после школы, в школе были в романтических отношениях. 20 лет – это серьёзный срок семейной жизни. Естественно, произошёл кризис. Что в этом случае интересного? С одной стороны, хочется кричать «браво» - ведь люди до сих пор живут вместе. Но с другой стороны, обидно, что столько вместе пройдено, а жена говорит, что больше не может.



- Измены?



- Да, имели место измены мужа, и она об этом знала. Её это волновало, проснулась ревность, обида. Мне надо было привести достоинства её мужа в какую-то цветовую гамму. И со временем жена начала видеть цвета в достоинствах супруга. У него был определённый цвет, что он добрый, другой цвет – заботливый. И женщина почувствовала запах любви. А мужу пришлось принять то, что женщина ревнует не от того, что она злая или устала. А от того, что она просто хочет новых чувств. Чтобы мужчина возрождал в себе что-то новое, и давал ей. Мужчине это сделать очень тяжело после 40 лет. Потому что у него тоже наступает определённый момент. И это нужно понимать, поддерживать, развивать.





- И как всё закончилось у этой пары?



- Всё у них хорошо. Раз в месяц они приходят, рассказывают обо всём интересном, что у них произошло: какие-то путешествия, новые идеи, новые проекты в бизнесе. Это тоже очень важно. Ведь мы рассматривали возможность развода. В семейной терапии любопытная вещь, когда на эмоциях всем кажется, что развод – это ничего страшного. Я проживу, успокоюсь. Ничего подобного. Война будет всегда. И мы ставили на весы – война и развод. Или приобретение нового удовольствия, счастья, радости, солнца в жизни.



- А вы в своей личной жизни применяете какие-то свои психологические наработки?



- Когда хватает сил, ты включаешь какие-то теоретические, методические возможности. А бывает так, что происходит эмоциональное истощение, иногда я срываюсь. Мы все – люди. Я в браке уже 22 года. У нас всё бывает в жизни. Я иногда обращаюсь к психологам, которые работают с детьми – со своей дочкой. И ещё у меня есть старший сын. Вообще я хорошо управляюсь с детьми, подростками, нахожу с ними контакт.





- Вернёмся к вашим стихам. У вас вышла вторая книжка, она, как и первая, называется «Струны души»…



- Да. А ещё я сейчас в студии записала 40 новых стихов. Я пишу любовную лирику в основном. Стихи складываются сами по себе, я даже не думаю, как они приходят. Поток сознания. Он идёт, и я либо записываю, либо наговариваю. Увидела, тема есть, и я включаю диктофон…



Как приходят подобные состояния? Недавно я записала 5 стихотворений – одно за другим. Умер мой папа. И два дня мне было очень тяжело. Я написала сначала два стихотворения о том, что наши родные уходят. И мы редко думаем, что они когда-нибудь уйдут. Я вспомнила маму, которая давно умерла, 15 лет назад. Она мне всегда говорила: «Всё пройдёт, потерпи». И вот когда мамы нет, даже сказать некому – потерпи, ты сильная! И после смерти папы я написала про это стихотворение. И ещё про то, что есть последний вдох и всё – нет света в тоннеле. Тоннель тёмный, только душа летит. И в это время перед нами, как кинофильм, проходит наша жизнь. Детство. Взрослость. Внуков своих увидели. И всё - просто остаётся душа!