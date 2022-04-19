Профессор ВШЭ: вот и Кудрин сказал, что ВВП упадет на 10 процентов

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 апреля 2022, 20:34 Александр Саргин

Фото: соцсети

Против России ведется экономическая война, но задушить экономику страны и изолировать ее не получится, заявил зампред Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев.

Об экономической ситуации в стране спецкору «АН» Александру Саргину рассказал профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер.

- Будут ли падать цены, особенно на продукты? Ведь растут же, проклятые! Народ расстраивается.

- Надо понимать, под влиянием каких факторов это может произойти. Вот касательно существенного роста цен, который уже произошел, думаю, факторы понятны. Это обесценивание рубля, проблемы с логистикой, некое исчерпание запасов... Конечно, за последнюю неделю-две рубль немного укрепился, но это не тот значимый фактор, который может повлиять на снижение цен. Кстати, возможны и какие-то административные действия: например, субсидии для хлебопекарной промышленности, о чем уже было заявлено, а также просто «держать» цены на отдельные социально значимые продукты. Пожалуй, это и есть те два фактора, которые теоретически могут привести хотя бы к остановке роста цен.

- Но какие же факторы победят?

- Давайте, я не буду говорить о снижении цен. Более реально сказать – стабилизация, потому что очень многое зависит от внешних факторов, скажем, от того, как все будет развиваться на внешнем контуре, какие политические решения будут приняты и т.д.

- А что будет с рублем, долларом и т.п.?

- Рубль у нас теперь, как в советские времена, имеет разные курсы. Есть официальный, который устанавливает ЦБ, где доллар какое-то время будет стоить порядка 80 руб. Не думаю, что произойдет какое-то сильное его падение (если, конечно, не возникнет форс-мажор), а если будут прекращены военные действия на Украине, то может произойти даже и укрепление рубля. Но есть курс, который в обменниках, и есть курс свободного рынка, который уже намного больше, наверное, за сто рублей и далее. Так что многое будет связано с возможными санкционными мерами, допустим, эмбарго на покупку нефти или еще что-то. Поэтому колебания рубля все еще возможны.

- И инфляция как-то уж растет…

- Да, накануне были озвучены цифры, что если всё так пойдет и дальше, то в годовом исчислении инфляция будет уже за 17 процентов, а это, конечно, прилично. Но если удастся стабилизировать цены за счет административных ресурсов и снижения импорта, то инфляция в годовом исчислении может стабилизироваться на уровне 10-15 процентов. А вот если это не удастся, то она превысит и 20 процентов.

- Как вы думаете, Центробанк будет менять ключевую ставку?

- Думаю, она будет снижаться, потому что все-таки нужна экономическая активность, а сегодняшняя ставка просто запредельна! Полагаю, что будет сделан выбор в сторону экономической активности.

- Соответственно, ипотека будет оживать?

- Если будет снижаться ключевая базовая ставка, то - да. Но тогда вопрос упрется уже в доходы населения. Мы говорим про инфляцию, про цены, а как будут развиваться доходы, валовой внутренний продукт? Ведь в этом году ВВП, по официальным данным, упадет процентов на десять. Об этом и Кудрин уже официально говорил. Значит, у людей вряд ли вырастут реальные доходы, более того, в этих условиях они, наверное, тоже упадут. Особенно это касается тех среднеобеспеченных слоев, кто претендует на ипотеку. Ведь бедные люди в ипотеке не участвуют, богатые – тоже, но уже из-за понятных причин. Так что может произойти снижение численности людей, которые будут претендовать на ипотеку.

- Вы упомянули Алексея Леонидовича, а из чего он исходит и может ли ошибиться?

- Все могут ошибиться, но я ему доверяю, поскольку он обладает очень большой информацией, тем более занимая такую должность. Ему так положено, плюс у него опыт. Так что в этом смысле я доверяю Алексею Леонидовичу с точки зрения его прогнозов. Вряд ли он сильно ошибётся, правда, опять же если только не возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства. Ситуация на внешнем контуре меняется очень быстро, а вот по трендам, как мне кажется, Кудрин прав.