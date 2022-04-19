Адвокат Пётр Бутов: «Победа – ради жизни»

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 апреля 2022, 15:04 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Адвокаты нужны обществу постольку, поскольку оно живёт по определенным правовым нормам, а хороший адвокат непосредственно участвует в создании и применении этих норм. Как правильно вести себя при задержании, в каких случаях надо сразу звонить адвокату, как выиграть самое сложное дело, почему нужен адвокат при совершении любой сделки, можно ли из обвиняемого превратиться в свидетеля? На эти и другие вопросы обозревателя «Аргументов недели» отвечает известный адвокат Пётр Бутов.





- Пётр Павлович, вы же в адвокатуру пришли из структуры МВД, верно?



- Из МВД, я работал в Северо-Кавказском Федеральном округе - сначала дознавателем, потом следователем, старшим следователем, затем оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Ушёл по собственному желанию, потому что вырос из системы МВД. В 2012 году стал адвокатом. Охват моей деятельности не только Москва и СКФО - вся Россия.



- Достаточно вашего юридического образования для работы адвокатом?



- Конечно, чтобы быть адвокатом, нужно иметь высшее юридическое образование. Но иногда его бывает мало. Ведь кто такой адвокат? Тот, кто защищает судьбу человека, его интересы, права. Адвокат должен иметь глубокие познания, он должен ювелирно подходить к своему делу в каждой ситуации. Не бывает такой юридической ситуации, где нельзя сделать желаемый результат. Не бывает!



- То, что вы работали в структуре МВД, это же для вас большой плюс?



- Да, знать психологию государственной системы изнутри, это, конечно, огромный плюс. Скажем, можно существенно сократить время получения документов, когда ты знаешь правовые нормы, федеральные законы и уставные нормы МВД. Вообще адвокатура даёт больший обзор правовой деятельности, чем система МВД. Система МВД – это очень узкая направленность. Работая в адвокатуре, ты берёшь, например, и гражданские дела. Я часто работаю с Департаментом государственного имущества Москвы, с Госинспекцией недвижимости, Арбитражными судами, налоговыми инспекциями и иными коммерческими структурами. Веду налоговые, наследственные, земельные дела. Весь этот спектр деятельности входит в адвокатуру.

- Интересно, сколько у вас выигранных дел?



- Как определить, выигранное это дело или нет? Приведу пример. Задержали человека, его подозревают в совершении какого-то преступления. И тут у него возникает две дилеммы – он проходит свидетелем и больше никогда не возвращается в этот отдел полиции, или же остаётся подозреваемым, обвиняемым и его осуждают. Если мы выводим человека в свидетели – что это, выигрыш дела, или это разовая победа? Именно в том и заключается профессиональная деятельность адвоката, что он должен отреагировать сразу, молниеносно. Когда у человека произошла неприятная ситуация, он должен незамедлительно позвонить адвокату и попросить его срочно выехать на место.



Или возьмём совершение любой сделки – покупка недвижимости, транспортного средства. Это всё проверяется юристом, делается соответствующий правовой анализ. Недавно была ситуация по гражданскому делу. Женщина приехала из Израиля и хотела приобрести квартиру в Московском регионе. Нашла подходящий вариант и попросила меня провести анализ и соответствующую сделку. При анализе документов было установлено, что эту сделку провести нельзя. Точнее, оформить можно, но в будущем мог возникнуть большой вопрос по юридической составляющей. Мы клиентку отговорили от этой сделки, а через три месяца на эту квартиру наложили арест судебные приставы. Это было видно изначально.

- Интересно!



- Есть такие дела, которые требуют юридической подстраховки. Это касается гражданских дел. Когда человеку необходимо страховать себя каким-то путём. Например, возьмём тот же договор купли-продажи квартиры. В основном, продавец хочет всегда занизить стоимость квартиры. Почему? Он купил эту квартиру два года назад, примерно по цене два миллиона рублей. С учётом нынешних курсов, нестабильной финансовой ситуации, он продаёт эту квартиру за пять миллионов рублей. Из-за того, что объект менее трёх лет в собственности, продавец должен заплатить налог. Но он не хочет платить налог, и просит покупателя стоимость сделки занизить. Что должен сделать в таком случае адвокат? Он должен подстраховать эту сделку на полную сумму. Потому что в случае признания сделки недействительной, незаконной, покупатель получит всего два миллиона рублей, которые были указаны в договоре купли-продажи. Адвокат здесь, повторяю, должен подстраховать своего клиента.



- У вас широкий спектр деятельности – начиная со сделок по недвижимости до крупных дел, связанных с налогами, верно?



- И всё-таки основная направленность моей деятельности – уголовное право. Но плох тот юрист, который не развивается. Любой человек всю свою жизнь должен развиваться, чему-то учиться. Это развитие приходит через профессиональную деятельность. Поэтому я и имею хорошие результаты, как в гражданском, так и в уголовном судопроизводстве.



- У вас было много громких дел. Расскажите о некоторых!



- Любое дело интересно, потому что, прежде всего, это судьба человека. К каждому делу нужно относиться достаточно щепетильно, это должна быть ювелирная работа. Вот недавно, в начале марта, мы получили приговор по одному делу. Оно было у меня в производстве два с половиной года. Сначала человеку вменяли покушение на убийство, потом – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После этого снова попытались вменить покушение на убийство. В итоге мы перешли на необходимую самооборону.

- Действительно - ювелирно!



- Суть в чём. Было установлено видео, этому видео сотрудники предварительного следствия давали свою квалификацию – причинение тяжкого вреда здоровью, которое подтверждалось заключением эксперта. И они хотели вменить покушение на убийство моему клиенту.



Мною это видео было досконально изучено, назначены соответствующие процессуальные действия по линии защиты. Всё это было предоставлено в суд. С учётом соответствующей практики, с указанием конкретных деталей и фактов, с соответствующей работой со свидетелями защиты, дело было переквалифицировано. Человек два с половиной года был под следствием, находился 1 год и четыре месяца в СИЗО города Москвы. Наконец, в ходе нашей работы произошла переквалификация. Учитывая, что человек имел судимость по аналогичному преступлению, и квалифицировалось это как рецидив преступления, наказание могло быть суровым. Но мы получили статью 114 УК РФ по решению суда. С учетом отсиженного срока мой клиент не получил никакого наказания.



- Какое дело было самым сложным?



- Вы знаете, все дела сложные. Могу вспомнить об ещё одном уголовном деле. На территории России часто случаются преступления, особо тяжкие, связанные со сбытом наркотических средств. В основном, обвиняются молодые люди. Эта статья предусматривает от 10 лет лишения свободы – часть 4, 228.1УК РФ. И вот в одном деле мы полгода судились. Нас направили в суд по сбыту наркотических средств. Кстати, в качестве совета всем читателям «Аргументов недели». Как только задержали моего доверителя, его родственники сразу отзвонились мне. Так нужно делать во всех случаях – звонить адвокату!



Был воскресный весенний день, я ехал по семейным делам и поступил этот звонок. Я немедленно выехал в отделение полиции в Москве и зашёл к следователю. Зайти было непросто, сотрудники полиции, в основном, пытаются сделать так, чтобы адвокат по соглашению не имел возможности в первое время встретиться с задержанным. Потому что адвокат ломает всю их полицейскую игру. Но я прошёл к следователю, и мы сразу выработали позицию с подозреваемым.



Чётко определили, что мой доверитель наркотические средства сбывать не хотел. Он хранил их для своего личного потребления. До момента, как я зашёл к доверителю, на задержанного оказывалось соответствующее давление, чтобы он признал, что хранил наркотики для сбыта. Типа, намеревался сделать так называемые «закладки».



В уголовно-процессуальном кодексе РФ есть соответствующая статья, которая определяет доказательства. Протокол допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого, показания, данные в ходе предварительного следствия, являются доказательством. Даже если в последующем человек откажется от этих показаний в судебном заседании, они все равно будут являться доказательством. Поэтому очень важно на первом допросе говорить правильные формулировки и правильные слова, которые будут точно записаны. Почему? Потому что это формирует доказательную базу, прежде всего, против самого себя и суды внимательно изучают данные показания и соответственно задают по ним вопросы.

Бывают случаи, когда человек не может оперативно позвонить адвокату. Поэтому надо понимать, что в Конституции России есть 51 статья, которой мы можем воспользоваться. Это право отказаться свидетельствовать против самого себя и круга близких людей. Некоторые правоохранители хотели бы трактовать эту статью как сознательный отказ от дачи показаний. И тогда автоматически следует переход в стадию подозреваемого, которому есть что скрывать. Но надо обязательно пользоваться этой статьёй, если рядом с вами нет адвоката по соглашению. Для чего это надо? Чтобы элементарно выстроить позицию защиты, уточнить факты, имеющие значение для уголовного дела, уточнить защиту, которая будет проходить по уголовному делу. Все эти три пункта имеют ключевое значение именно для обвинения. Потому что можно получить преступление, которое будет тяжкое или особо тяжкое, а можно получить преступление средней тяжести. А бывали случаи, когда мы переходили и на преступления небольшой тяжести.



Повторяю, надо сразу звонить своему адвокату. Редко кто придёт забирать вас с ОМОНОМ. Скорее всего, вас просто вызовут по телефону в правоохранительные органы. В этот момент человек уже имеет право приехать со своим адвокатом. Российское законодательство предусматривает защитника по соглашению для всех. Будь он свидетелем, потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым.



Например, человек попадает в ДТП. В этот момент он не знает порядок своих действий. Вызывается адвокат. Он может внести свои изменения в схему происшествия, дать соответствующие объяснения, помочь доверителю представить доказательства, которые будут трактоваться в его пользу.





- А вот интересно, если что-то случилось со мной, но у меня нет с вами юридического соглашения, я могу позвонить вам, и вы можете быть моим адвокатом без соглашения?



- Да, конечно. Есть два вида адвокатов – по назначению и по соглашению. По назначению вызывают органы предварительного следствия. Даже если у нас с вами нет соглашения, я могу быть вашим адвокатом. Потом мы оформим все документы. Заключим соглашение об оказании квалифицированной юридической помощи, где каждая сторона прописывает, за что платят деньги, предмет договора, что входит в предмет договора. Но вы сказали о случае, который не терпит отлагательств. Например, задержание. И я всё равно выезжаю по вашему звонку, и вы мне пока ничего не платите. Задача – помочь немедленно, потом мы произведём все расчёты. Сколько раз подобное у меня было!



- Так что любой наш читатель может, попав в сложную ситуацию, набрать ваш номер, и вы будете его защищать, верно?



- Совершенно верно. Я буду работать его адвокатом, не зависимо от того, что пока между нами нет юридического соглашения. Право адвокату на защиту интересов доверителя обеспечивает ордер адвоката, который выдаётся адвокатским сообществом. Это строгий бланк отчётности, где есть печать организации, подписи и соответствующие анкетные данные, которые необходимы для осуществления защиты. На основании ордера адвоката и удостоверения – адвокат имеет право осуществлять свою деятельность.

И да, как только адвокат выехал к своему доверителю для осуществления каких-либо действий по защите его прав, он уже приступает к своим обязательствам. Законодатель предусмотрел, что мы не обязаны предоставлять соглашение между адвокатом и доверителем следственным органам. Только ордер и удостоверение адвоката. Это очень важно. Более того, любое лицо может заключить соглашение с адвокатом на защиту какого-либо другого лица. Не зависимо от того, находится он в родственных отношениях или нет. Договор могут заключить друзья, сожители, соседи, кто угодно. Заключается договор на защиту и оказание квалифицированной юридической помощи.



- Вернёмся к тому делу, связанному со сбытом наркотиков…



- Так вот, бывает простая переквалификация, но бывает и существенная переквалификация. В том числе и оправдательные приговоры. У нас была существенная переквалификация, когда мы с части 3 статьи 228.1 УК РФ – сбыт наркотических средств – перешли на часть 1 статьи 228 УК РФ. Во всех случаях, когда правоохранительные органы возбуждают статью 228, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, однозначно всегда есть наркотики. И у моего доверителя были. Вопрос в квалификации. Хранил ли человек их для себя, сбывал, перевозил, транспортировал? Нужно это понимать и правильно квалифицировать.



Правоохранительные органы охотятся за показателями, стремятся возбудить более тяжкое дело, потому что в показатели идёт более тяжкое дело. Но органы прокуратуры и суда очень тщательно смотрят на позицию защиты и часто соглашаются с ней.





- Значит, позицию адвоката в российском суде уважают? Многие говорят, что в наших судах нет момента состязательности между обвинением и защитой…



- Ничего подобного. Со знанием дела утверждаю, суды Российской Федерации, как общей юрисдикции, так и арбитражные суды, достаточно качественно работают. Да, есть определённые процедуры, определённый формализм, потому и нужен квалифицированный защитник, который знает, как представить ситуацию, какие документы показать, на какой стадии. Суды РФ работают, защищая и гарантируя права и интересы граждан. Не только в Москве, но и по всей стране. Суды слушают все стороны, причём допросы по большому уголовному делу адвокаты могут производить и три, и четыре часа. Никто этому не препятствует. Начинает, разумеется, гособвинитель, потом высказывается защита, подсудимый. Наконец, судья. Наша система правосудия действительно основывается на состязательности сторон.



Бывает, люди ко мне приходят и говорят – мы знаем Уголовный кодекс, знаем законодательство Российской Федерации, мы можем свои интересы защитить сами. Но по итогу суда мы видим, что самостоятельная защита просто-напросто сыграла на руку обвинению! Обвинение получило всё то, что они хотели – руками защиты. Почему нужна квалифицированная защита? Адвокат знает, что за ситуация, знает, какие были представители общественности – понятые. Какие были съёмки, какие-то съёмки производил сам адвокат, какие были установлены свидетели и очевидцы. И это всё зависит от ситуации, всё индивидуально.



- Вы занимаетесь и арбитражными спорами. Расскажите о каком-нибудь деле!



- Один спор мы рассматривали совсем недавно, в пандемию. Департамент Госимущества, Госинспекция по контролю за объектами недвижимости, составила протокол на одну организацию, интересы которой я представлял. Штраф был существенный – десятки миллионов рублей. По поводу незаконного использования объектов недвижимости – что называется, самострой.

Меня пригласили в дело в тот момент, когда из-за пандемии были объявлены нерабочие дни. Я написал соответствующее ходатайство – мы просили перенести рассмотрение этого протокола в связи с тем, что дни нерабочие. Однако Госинспекция проигнорировала наши ходатайства и рассмотрела протокол, на этом основании сама же назначила административное наказание, как я уже говорил, свыше десятков миллионов рублей.



Что было предпринято мною как адвокатом? Я составил административно-исковое заявление и направил его в Арбитражный суд, где отметил, в частности, что были нерабочие дни. Были и иные обстоятельства, приведённые в нашу защиту. Суд внимательно изучил данный материал, и было вынесено решение об отмене постановления. Компания, интересы которой я представлял, не была привлечена к административной ответственности и в отношении неё были сняты все административные взыскания. Вроде, будничное дело, а радуешься, когда делаешь положительный результат!





Те, кто хочет обратиться за услугами к адвокату Петру Павловичу Бутову, может обращаться по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.38, стр.5, офис 321. Или звонить по телефону: 8 925 555 83 80.

Email: zakonkrasnayazvezda@yandex.ru.

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