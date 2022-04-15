Ветеран спецназа ГРУ СССР: мы с коллегами мечтали, чтобы нам дали право действовать как «Моссад»

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 апреля 2022, 12:10 Александр Саргин

Фото: соцсети

Британский наемник Эйден Эслин (по кличке Cossack Gundi - Казак Гунди) оказался среди сдавшихся в плен в Мариуполе. В соцсетях он призывал «резать русню», но перед сдачей в плен «казачок» возрыдал.

Спецкору «АН» Александру Саргину кое-что рассказал экс-командир «мусульманского батальона» спецназа ГРУ Генштаба МО СССР, участник штурма Дворца Амина в Кабуле (1979 г.), полковник запаса Рустам Турсункулов.



- Британский «воин» четыре года был на стороне националистов. На пальце мозоль от курка. Этот неполноценный подданный Ее Величества Королевы Великобритании приехал на Донбасс на сафари, но теперь сам оказался в роли зебры.

- За это время они натворили столько бесчинств, про которые нельзя говорить без содрогания. К ним подтаскивали молодых женщин, они в течение длительного времени издевались над ними, потом убивали и просто выкидывали. Жители Донбасса, включая женщин детей и стариков, для них просто расходный материал.

- В нашем Минобороны напоминали, что самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, так это привлечение к уголовной ответственности.

- Раз уж приняли решение не брать в плен таких подонков, наемников, азовцев и правосеков, то возьмите у него нужную информацию, а потом выведите во двор и расстреляйте. О какой гуманности здесь может идти речь?! Я могу еще согласиться с тем, что некоторые солдаты ВСУ могли действовать не по своей воле, но это же наемники!

- Сидит, вещает, накормленный, на лбу всего одна ссадина...

- Мы же сами говорили, что будем уничтожать наемников, а какие политические дивиденды мы находим в том, что показываем их по телевизору, мирно беседуем и кормим? Раз наемника показали по ТВ, его уже не ликвидируешь! Допустим, этот англичанин получит у нас пожизненное. И вот он будет здесь сидеть, его будут кормить, оказывать ему врачебную помощь, он будет книжки читать, – что ж, это очень круто!

- А потом еще и власть сменится…

- Да, на кого-то типа Хрущева. Он, как мы знаем, амнистировал бандеровцев, у которых руки были просто по локоть в крови, так и этого британского подонка либо выпустит, либо обменяют. А вот когда Сталину предложили обменять своего сына на немецкого офицера, он сказал, что солдата на фельдмаршала не меняет. Сейчас же у нас получается так, что если солдат погиб, то это горе только для семьи погибшего. Зато развлекательные программы как шли, так и идут по телевизору.

- На телевидении и сейчас продолжает работать много «больших патриотов» с фигой в кармане.

- Примерно за это народ ненавидит иных государственных чиновников, которые называют большими патриотами предателей, быстро уехавших за границу. Надо страшнейшим образом чистить пятую колонну у нас в стране, потому что сейчас России дается последний шанс, чтобы не пропасть. Я видел сюжет, когда телевизионщик спрашивает у боевика из «Азова», мол, ты не боишься сдаваться в плен, а тот отвечает – а что бояться, мы же сдаемся русским. Телевизионщик называет азовца батей, приветливо говорит с остальными бандитами, а потом идет в магазин за продуктами для них. Тем временем украинская актриса призывает серпом перерезать горло русским, а мы все такие вежливые и толерантные.

- В ДНР уже возбудили уголовное дело против украинской актрисы Андрианны Курилец, которая сдуру осуществляла публичные призывы к убийствам по мотивам национальной ненависти. В СКР, кажется, тоже. А еще наш спецназ удачно отстреливает одиозных националистов, типа правосека Бобанича, который еще с 2014 года был карателем на Донбассе и отдавал приказы об обстреле мирного населения.

- Так должно быть со всеми лидерами «Правого сектора», «Азова» и т.п. Для меня без разницы, это правый, левый или какой-то другой сектор! Просто те, кто убивает наших людей, весь этот сектор, однозначно подлежит уничтожению. А еще где-то прозвучало, дескать, не надо трогать ВСУ. Но ведь и там половина командования и костяк состоят из националистов. И не надо верить различным бредням, дескать, они защищают Родину. У националиста нет родины, потому что они уничтожает свой народ, в том числе даже для того, чтобы сделать фэйки.

- Ну что ж, теперь Бобанич и подобные ему будут мычать на мове в другом месте.

- Этот придурок рано или поздно все равно был бы умерщвлен – либо во время захвата, либо как сейчас. Подобных мерзавцев надо находить не только в ходе фильтрации, когда они хотят просочиться вместе с беженцами, но и таким же образом, как это было в Чечне: обнаруживать места их нахождения, специальными диверсионными группами заходить туда и ликвидировать. У таких преступлений нет срока давности, и этих гадов будут просто ловить и уничтожать.

- И сообщать об этом, чтобы народ видел - российский спецназ свое дело знает!

- Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы они были найдены и уничтожены именно во время этой кампании. Я абсолютно уверен, что такая задача поставлена перед соответствующими нашими структурами. Так что, поверьте мне, круг будет неумолимо сужаться, и националисты ответят за всё. Все те, кто демонстрировал себя на камеру, все они, несмотря на всю свою браваду, должны четко понимать, что возмездие для них наступит гораздо раньше, чем им может казаться. Правда, хотелось бы, чтобы их нашли именно на этой территории, а не на каком-то курорте, хотя и это тоже возможно…

- У вас был подобный опыт?

- В жизни бывало всякое. Мы брали в плен и афганцев, и чеченских бандитов, но чтобы творить такое – это просто не в нашем менталитете! А зачем этим гаденышам давать по 15-20 лет? Все, кто на камеру истязал наших солдат, стрелял им в ноги, сжигал заживо и т.п., однозначно должны быть умерщвлены. Наши не будут заниматься подобным – резать пленным головы, сжигать... Мы же видим, как пойманные преступники на видео просят у Кадырова прощения, так вот хотелось бы, чтобы и мерзавцы, которых пока ищут, поскорее стали так же ныть. Ну а после того, как поныли, расстрелять. Момент расстрела, конечно, показывать не нужно, а вот мертвое тело, по-моему, зафиксировать можно хотя бы для того, чтобы родственники пострадавших удостоверились в казни подонков.

- Это хорошо, если есть видео, где они обличают сами себя.

- А если нет видео – значит, бандита надо отпускать, или как? И будет туда каждую неделю ездить делегация из «Красного креста» и смотреть, нет ли у этого подонка синяка или царапины! Но тот же «Красный крест» ни разу не заговорил о наших раненых, которых запытали и заживо сожгли на Украине, о наших убитых детях.

- Неужели и наш спецназ теперь будет действовать как не в меру распиаренный «Моссад»?

- Помню, мы с коллегами мечтали о том, чтобы нам дали право действовать как «Моссад», воздавая должное преступникам по всему миру вне зависимости от их местонахождения. Но ещё до развала СССР, во времена «оттепели» такие службы намеренно были убраны из структур КГБ. Убить врага на поле боя – это одно, но то, что делают националисты с нашими пленными, а также с мирными жителями, просто не укладывается в сознании любого нормального человека! Так что я являюсь сторонников того, чтобы их просто уничтожали.

К сожалению, в силу моего возраста и, скажем так, некоторых сопутствующих заболеваний, сейчас меня никто не возьмет в такие диверсионные группы, а ведь хочется хоть как-то быть полезными тем нашим ребятам, которые на Украине воюют против фашизма. Скажу больше, все мои коллеги, ветераны спецслужб, тоже готовы хоть сегодня встать в строй. И все равно мы по мере сил оказываем помощь нашим ребятам, пострадавшим во время боев, но я не буду распространяться об этом. Тем более что у нас воюют не дети Абрамовича и не дети других олигархов и чиновников. Контрактники – это же обычные люди из глубинки России.