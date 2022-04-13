Писатель и телеведущий Андрей Максимов: «В присутствии Бога жить проще»

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 апреля 2022, 08:18 Яков Дятлов

Фото: Андрей Максимов

В интервью газете «Аргументы Недели» писатель и телеведущий Андрей Максимов рассказал о своей новой книге - притче «Соль неба» и поделился мнением о современной специфике вечной проблемы взаимоотношений «отцов и детей».

- Как отреагировали на вашу книгу «Соль неба» представители РПЦ, какие были комментарии от священников?

- Конечно, реакция церкви будет интересна. Я дал «Соль неба» нескольким священникам, но пока комментариев от них не получил. Мне будет очень важно и интересно узнать их мнение, потому что это книга светского человека, написанная о церкви.

- С какого возраста стоит рекомендовать «Соль неба» своим детям?

- Директор одного книжного магазина, прочитав мой роман за одну ночь, собрала на следующий день своих сотрудников и сказала: «Вот эту книгу обязательно надо прочесть всем вашим детям». Лет с 14 роман уже можно читать, особенно тем людям, которых интересуют вопросы и проблемы веры, религии, Бога.

Мой сын – молодой человек. У меня нет ощущения, что в настоящее время молодые люди – это «придурки, которые сидят в гаджетах». Среди молодежи есть очень много умных и интересных людей. Есть те, кого интересуют вопросы бытия и жизни, и есть те, кого они не интересуют. Вот тем, кого эти вопросы интересуют, обязательно стоит её прочитать. Помимо мыслей, которые я хотел вложить в своё произведение, в книге есть история и сюжет, есть то, за чем можно следить на протяжении всего чтения.

- Книга в основном посвящена Христианской религии. Как вы думаете, будет ли она интересна представителям других конфессий?

- Я не мог написать про другую религию. Не зря жанр книги «Соль неба» роман-притча. Я думаю, что не важно, к какой конфессии относится человек. Важно понимание того, что кроме земной жизни есть «другая жизнь». У многих религий очень похожее понимание этой «другой жизни».

Эта книга написана не для того, что сделать всех читателей православными. «Соль неба» написана для того, чтобы у людей появилось понимание, что помимо земной жизни есть «другая жизнь», которая сильно на них влияет. Эта «другая жизнь» может называться Христианством, Мусульманством, как угодно.

- Роман достаточно объемный, как вы думаете, лучше прочитать его за одну ночь или планомерно и размышляя над прочитанным?

- Моё желание – чтобы роман прочитали, неважно, за одну ночь, за две, за три. Каждый человек читает в своё ритме. Я бы очень хотел, чтобы роман читался с интересом, чтобы люди читали и думали «что будет дальше и как будет дальше?» Такое ощущение у читателя для меня очень важно. Мне не кажется, что он очень объёмный. Когда я его только написал и давал друзьям прочитать, думал: «Надо же, какая толстая книжка», но когда она вышла в издательстве «Аргументы недели», которому я бесконечно благодарен, то оказалось, что «Соль неба» не такая уж и толстая.

- Вы очень много проводите консультаций по теме взаимоотношений между детьми и родителями, а также по другим психологическим вопросам. Какие сейчас наиболее популярные и стандартные вопросы, которые вам задают на встречах и на личных консультациях?

- Я консультирую довольно давно. Людей больше всего интересует один вопрос: «Как наладить контакт с 14–15 летними детьми?» Это самый распространенный вопрос. Самая серьезная проблема – это проблема взаимоотношений родителей и детей, когда дети достигают переходного возраста. «Почему он перестал меня слушаться и выполнять мои приказы, раньше же был послушным?» Это самый популярный вопрос.

Вопрос, который всегда ставит в тупик женщин на консультациях, звучит так: «Зачем вам муж?» и «Зачем вам ребенок?» Это поразительно, в зависимости от ответа становится понятно, как дальше строить диалог.

- Какая специфика у отношений родителей и детей в современности?

- Дети всегда другие. Степень, насколько они другие, бывает разная. Вот сейчас они кардинально другие. Это же редкая ситуация, когда дети о чем-то знают больше, чем их родители. Любой родитель, когда у него проблемы с телефоном, бежит к ребенку, понимая, что ребенок знает больше. Так было не всегда, в советское время такого не было. Отец всегда знал больше своего ребенка. Сейчас же ситуация изменилась, если мне нужно поставить какое-либо приложение на телефон, то я иду к сыну и он мне его устанавливает. Это очень сильно влияет на взаимоотношения родителей и детей.

С одной стороны, мне очень нравится, что мой ребенок знает больше, чем я. С другой стороны, массу родителей это раздражает. Сейчас этот конфликт обострён, родители считают детей зазнавшимися.

Многие родители в настоящее время гораздо чаще, чем раньше, реализуют свои комплексы на детях. К детям не относятся как к равному человеку.

На моих консультациях родители, как правило, прислушиваются и пытаются изменить ситуацию в отношениях со своими детьми. Иногда родители плачут, иногда они говорят мне, что я ничего не понимаю, но потом осознают, что проблему плохих отношений со своим ребенком нельзя игнорировать.

- Как вы считаете, тот, кто прочитает вашу книгу, станет ближе к церкви с точки зрения походов в церковь, выполнения обрядов?

- Есть только один вид литературы, который ставит перед собой такие задачи, это справочники. Вот человек прочитал справочник и «должен» пойти делать все по инструкции. Художественная литература не может ставить перед собой такую цель.

Для меня самое важное, чтобы человек, читающий мои книги, задумался. Когда человек о чём-то задумывается, то это очень сильно влияет на его жизнь. Мы все живём в присутствии Бога, которого по-разному представляем и по-разному видим. Каждый определяет сам степень свободы, но никто на самом деле не свободен абсолютно. Есть Бог, который это определяет, который всегда поможет.

Мне бы очень хотелось, чтобы люди, прочитавшие мою книгу, поняли, что в присутствии Бога жить проще. Снимается очень много вопросов, например: «делать или не делать». Не надо усложнять себе жизнь, если можно не усложнять.

Наверное, есть люди, у которых настолько сильно развита совесть, что им Бог не нужен. В процессе написания романа я окончательно понял, что никогда нельзя мстить. Никогда нельзя отвечать злом на зло, потому что в таком случае количество зла разрастается.

- В своё время вы говорили, что если человек делает каждое утро гимнастику, то он не должен забывать и о тренировке для мозга. Как вы рекомендуете это делать?

- Я считаю, что человек должен поставить перед собой сущностный вопрос и рассуждать над ним. Самостоятельно, либо же с другом, женой, родственниками. Надо размышлять над главными вопросами бытия, не над насущными вопросами «Где взять деньги?», «Где теперь отдыхать?», а над сущностными вопросами, над сутью. Такое упражнение развивает умение думать.

Когда я хотел похудеть, то пошел заниматься фитнесом, и мои руки и ноги окрепли. Та же самая история с тренировкой мозга, чтобы его развивать надо делать упражнения. Если рядом есть человек, с которым можно рассуждать над сущностными вопросами вместе, то это гораздо лучше, чем размышлять над сутью в одиночестве. Очень важно, что это легко даётся каждому.