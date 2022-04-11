Актриса Ксения Радченко: «Да, актёры пьют, признаются друг другу в любви, потом ненавидят»

Аргументы Недели → Интервью 13+

11 апреля 2022, 11:53 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Ксения Радченко родилась в Сочи. Окончила ВТИ им. Щепкина, курс Бориса Клюева. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Упражнения в прекрасном», «Кино про Алексеева», «Кодекс чести», «Коготь из Мавритании», «Чужие и близкие», «Двенадцать чудес», «Клевер желаний», «Парадоксы», «Родком», «Чики», «Котейка» и др.





- Ксения, вы снялись в популярном сериале «Чики». О трёх подружках-проститутках, живущих в притоне на трассе. Вы же играли не путану…



- Жену главного злодея. Линия моей героини нужна для того, чтобы показать, насколько персонаж Сергея Гилёва мерзок не только на работе, но и дома. Он мучает жену, в общем, я исполнила роль жертвы.



- Психологически сложно играть жертву?



- Непросто. Но мне было, что играть, хоть роль и небольшая. На этом проекте был хороший режиссёр. Мы снимали с любовью, это была не коммерческая история, когда люди снимают быстро и не всегда качественно. Это авторский проект режиссёра Эдуарда Оганесяна, его сценарий, его идея. На площадке все горели работой.





- Давайте поговорим о продажной любви. Вы как-то можете оправдать проституцию?



- Оправдать можно, если это ситуация, когда человек находится в безвыходном положении. Кто-то тяжело болеет, трое детей, муж ушёл, ты одна, тебе нужно кого-то спасать. Такое бывает. Обстоятельства могут оправдать девушку, которая занимается подобным ремеслом. Но, я думаю, есть люди, которым и нравится это дело. Таких оправдать труднее.



- А вы смотрели сериал «Содержанки»? Там торговля телом идёт на другом уровне, безвыходным положением это не оправдаешь. Как вы относитесь к подобному явлению?



- Жизнь многообразна, каждый человек выбирает свой путь. Содержанки всегда были, всегда были женщины, которые жили за счёт мужчин. Раньше это даже приветствовалось. Есть такой путь. Я больше люблю работать, чем зависеть от кого-то. Люблю отвечать за свою жизнь и делать, что хочу.





- С кем из известных актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Я снималась, например, с Еленой Валюшкиной. Елена – актриса, которая может играть всё. Очень серьёзное кино, или простую драматургию. Она способна оправдать любую свою героиню и сделать это с любовью. У многих актёров есть такая черта, когда они не в очень хорошем, по их мнению, проекте снимаются, они это показывают, по ним видно, что они недовольны. А Лена умеет любить свою работу. Я снималась с Валюшкиной в сериале «Двенадцать чудес», и ещё мы вместе работали в Театре Моссовета. Лена – невероятная, она и глубокая, и лёгкая актриса, настоящей советской школы.



- Одна из первых ваших главных ролей – в фильме Виктора Шамирова «Упражнения в прекрасном». Там речь идёт об актёрах. Актёры действительно так любят расслабляться после спектаклей – море алкоголя, выяснение отношений?



- В фильме много правды, но всё равно, понятно, это собирательная история. Да, актёры пьют, признаются друг другу в любви, потом друг друга ненавидят, опять любят. В один день играют в спектакле гениально, в другой – ничего у них не получается. Они все несчастны. Сниматься в «Упражнениях» было круто, потому что это была сложившаяся компания людей, которые долго работали вместе. Виктор Шамиров – серьёзный режиссёр, мастер, он разбирает сцены. Я вообще думала, что так всегда в кино. И потом очень удивлялась, когда происходило иначе. В «Упражнениях» нам сделали деревянное купе, чтобы отрепетировать игру в закрытом пространстве. У нас было время, мы разбирали монологи. Я приезжала, мы с режиссёром что-то меняли, подписывали под меня, вырезали. Нормальная работа, которая должна быть в кино.





- Вы учились в Щепкинском институте. Наверное, стажировались в Малом театре?



- Нет. Были спектакли, например, «Таинственный ящик», где для танцевальных номеров нужны были студенты. Но можно было отказаться. Я не захотела. Я в тот момент ходила по пробам, меня затянуло кино. Борис Владимирович Клюев разрешал. Он понимал, если есть шанс сняться в кино, его упускать не надо. «Сегодня тебя помнят, завтра забудут». Помню, он посоветовал мне похудеть, а мне казалось, что я и так очень худая. Но Клюев видел, кто для чего нужен. Кто для театра, кто для кино. И я послушалась мастера, похудела, и вскоре меня утвердили в картину «Упражнения в прекрасном». И потом в другие фильмы.



- А в мелодрамах вы снимались? Нравится этот, столь популярный в России жанр?



- Нравится. Я люблю поплакать. Просто у нас мало снимается мелодрам хорошего качества. Но они востребованы. Молодёжь сейчас смотрит интернет, платформы, а телевизор – аудитория 50+. Для этого возраста привычен формат сериальных мелодраматических историй. Такое народное кино, наши люди обожают сопереживать героям. Моя бабушка очень любит, она понимает такую драматургию – женщина ушла, бросила ребёнка, нашла принца на белом коне. Простые истории, когда нет многослойности, когда ты дома можешь просматривать фильм и в то же время гладить постельное бельё.





- Вы сказали, что любите в кадре поплакать. А посмеяться?



- Смеяться сложнее. Был один случай на съёмках. Я должна была смотреть сериал, есть и хохотать. Но никак не могла рассмеяться. И тогда режиссёр включил мне порно вместо сериала, и я просто от зажима дико расхохоталась. Так мы и сняли.



- А хотели бы сняться, например, в ужастике?



- У меня есть короткометражный ужастик, на четыре минуты. Он называется «Под водой». Я в ванной сижу голая. Правда, ничего не видно. Но есть какой-то сайт для восточных мужчин, и там мой фильм посмотрело нереальное количество людей. Миллионы. И мне стали писать в инстаграм восточные мужчины…





- А в чём ужас-то? В этом?



- Нет, героиня видит какие-то параллельные реальности. Страшные!



- А вам нравятся восточные мужчины?



- Да. Внешне, по темпераменту. Но мне не по душе их желание запереть женщин дома. Я просто из Сочи, там у нас много южного намешано. С детства привыкла к этому.





- Как вы относитесь к мужчинам-актёрам? Мне некоторые актрисы говорили, что не воспринимают своих коллег как мужчин – капризные, нарциссы…



- Тоже не воспринимаю. В них много женского. А я люблю в мужчинах мужчин. В актёрах много самолюбования, эгоизма, желания понравиться. Им нужно уделять много внимания, а я сама такая. И два человека в семье будут смотреть на себя с наслаждением в зеркало? Это слишком!



- У вас была главная роль в сериале «Двенадцать чудес». С вашей героиней там происходят всяческие чудеса, просто, как с Золушкой. Вы верите, что вас впереди ждёт ещё немало чудес?



- Конечно, верю. А зачем жить, если не верить. Думаю, будут у меня ещё значимые фильмы. А сейчас я преподаю в детской студии актёрское мастерство. Пока нет достойных ролей, занимаюсь с детишками. Приняла для себя такое решение. Последние годы снималась везде, куда меня звали. Звали на пробы, ходила, утверждали – работала. А сейчас поняла, что не хочу. Хочу достойных ролей, буду ждать своего режиссёра. Не обязательно, чтобы это была главная роль, мне важно, чтобы было, как в «Чиках» - три дня потрясающего креатива. Из-за таких съёмок ты вообще идёшь в профессию. Хочу заниматься творчеством, искусством.





- С чудесами разобрались. А верите ли вы во всякие предсказания, гадания, астрологию?



- Я верю в астрологию. Ходила однажды к специалисту. Она мне рассказала, что у меня было в прошлом. Многое угадала, и я поинтересовалась, как она это делает. Она ответила, что не угадывает, а просто считает. Но я отношусь к астрологии двойственно. С иронией, а с другой стороны, когда мне говорят что-то хорошее, хочется в это поверить. Вообще смешно, а потом сбывается. И думаешь – как так?



- На что вы готовы ради хорошей роли? Например, подстричься наголо, прыгнуть с парашютом?



- Могу. Даже в плане каких-то раздеваний – меня это не пугает. Мне важен режиссёр, сценарий, хороший текст. И роль.





- Вы сыграли дизайнера в украинской картине «Клевер желаний». Надо было осваивать какие-то навыки? В жизни вы следите за модой?



- Нет, особых навыков осваивать не пришлось. А вообще сниматься в Украине было чудесно. Все говорили на украинском языке. Начинаешь говорить на русском – всё равно отвечают на украинской мове. Когда объясняешь, что не понимаешь, все спокойно переходят на русский… Слежу ли я за модой? Мне подружки помогают. Я им пишу в телеграме, фотографирую – купить или не купить? Хоть я и сыграла в «Клевере желаний» модного дизайнера, у меня со вкусом средне. Ведь я из Сочи.



- В смысле Сочи – эклектичное место?



- Ну да. Все отовсюду приезжают, летом всё туда привозят. А потом то, что осталось, непонятно как смешивается. Но я не хочу обидеть Сочи, я этот город очень люблю…





- Шмотки везут челночницы. А вы сыграли в сериале «Челночница»…



- Да, но я сыграла парашютистку! Я, кстати, хотела реально прыгнуть с парашютом, но мне не разрешили. Сказали – ты сейчас сломаешь ногу при приземлении, а завтра следующая смена, мы ничего не снимем, попадём на деньги. Хочешь прыгать – прыгай после проекта. Там надо было в самолёте, который стоит, изображать, что ты напряжённо смотришь вниз, ждёшь момент, потом выпрыгиваешь…



- То есть, высоты вы не боитесь? А какие у вас страхи есть в жизни?



- Только страх за здоровье близких людей. И всё. Ну, не люблю я насекомых, они противные, но это не страх.





- Что самое неприятное в работе актрисы?



- Когда тебе партнёр не нравится. Вот это – самое неприятное! Он мне не симпатичен, а мне с ним что-то надо играть. Ещё и целоваться! Для меня это сложно. Неприятно, когда забываешь текст. Со мной иногда такое случалось, особенно в театре. Но ты знаешь, что всегда кто-то тебя спасёт.



- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- По-разному. Могут сказать – ты слишком красива для этой роли. Или недостаточно красива. Но, мне кажется, на каждого актёра найдутся свои роли. Очень красивую девушку, наверное, напрягает, что ей предлагают играть одних героинь. Если тебе хочется сыграть что-то другое, а не девочку в платье, то да, это проблема. Но у меня такого не было. Я играла и дурнушку, и красавицу, и убийцу, и пацанку. Во мне есть всё.