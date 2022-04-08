Экс-министр обороны Словении: Зеленский и его фашистская клика – всего лишь инструмент в руках США

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 апреля 2022, 11:00 Александр Саргин

Фото: dnevnik.si

Бывший министр обороны Республики Словения Тит Турншек – один из наиболее опытных и авторитетных политиков Европы. В оценке ситуации вокруг Украины он открыто занял позицию, которая резко противоречит общему политическому и информационному режиму ЕС. С ним беседует наш корреспондент Надежда Кухальская.

- Как вы оцениваете факт поставки оружия НАТО в украинскую армию?

- Целью поставок оружия из стран НАТО на Украину является поддержание боевых возможностей украинской армии, чтобы боевые действия там продолжались как можно дольше, а проводящая спецоперацию Россия была максимально истощена и ослаблена. С другой стороны, американская военная промышленность снова «разогревается» и получает дополнительную прибыль.

- Может ли руководство Украины быть самостоятельным при принятии решений?

- Зеленский и его фашистская клика – это всего лишь инструмент в руках США. Но об окончательной потере суверенитета можно утверждать, говоря и о Евросоюзе в целом. С помощью Зеленского президент США Байден организовал конфликт между ЕС и Российской Федерацией с тем, чтобы не допустить превращения Единой Европы в независимую сверхдержаву как в экономическом, так и в военном отношении. Фашизация Украины была долгосрочной инвестицией в этот проект.

- А началось там все с так называемой революции достоинства…

- После переворота 2014 года к власти на Украине пришли фашисты, и там сегодня нет демократии. Вот один из признаков, хорошо понятных словенцам: украинскую нацистскую дивизию СС «Галичина», которая была окончательно разгромлена в Словении во время Второй мировой войны, сегодня на Украине прославляют снова. Подразделения «Азова»* - это открытые идейные наследники гитлеровского фашизма.

Но европейское сообщество и СМИ «не заметили», как украинская армия с 2014 года обстреливает населенные пункты на Донбассе. Убиты уже более 14 тысяч мирных жителей, в том числе и детей. Мы знали, что на Украине идет гражданская война. Даже наши СМИ иногда что-то писали об этом. Но мы не знали в подробностях, что там происходит на самом деле.

- Какой ущерб наносят словенской и европейской экономике и их населению антироссийские санкции?

- На самом деле правительства стран Евросоюза перекладывают бремя санкций на свой народ. Ущерб словенской и европейской экономике огромен. Всем понятно, что из-за антироссийских санкций наши компании вытесняются с рынка. Последствия для нашего населения - рост цен, инфляция, безработица. Простые люди постепенно начинают осознавать связь этих явлений с тем, что правящие круги ЕС подчиняются диктату Соединенных Штатов Америки.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории России.