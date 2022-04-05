Актриса Ульяна Чжан: «Я всегда готова на эксперименты с внешностью»

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 апреля 2022, 11:11 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Ульяна Чжан училась в Институте современного искусства, мастерская Сергея Соловьёва. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Союз спасения», «Четвёртая стена», «Аль-Капотня», «Зона комфорта», «Контакт» и др.





- Ульяна, вы снимались в фильме о декабристах «Союз спасения». Интересно погружаться в другую эпоху, носить исторические костюмы?



- У меня там небольшая роль, но работала я с интересом. О декабристах знала много и до съёмок, я хорошо училась в школе, мне нравилась история. Но погрузиться в ту эпоху было очень познавательно. Что касается костюмов, то я танцевала в платье тех времён на балу. Правда, не довелось попробовать на себе корсет. Говорят, он сразу меняет осанку, придаёт стать! А ещё снимали несколько эпизодов на улице, в феврале, было очень холодно, мы кутались в тоненькие пальто…

- В жизни вы модница? Следите за тенденциями?



- Я модница. Смотрю в интернете, кто как одевается, модели, западные актрисы, что они носят. Мне нравятся разные дизайнеры, я люблю брендовые вещи.



- Кстати, а кто вам нравится из западных актрис?



- Натали Портман, Мерил Стрип.



- С кем из маститых российских актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Я снималась этим летом в одном проекте и наблюдала за тем, как играет Чулпан Хаматова. Это что-то нереальное. Из русских актрис – она моя самая любимая. Она удивительно быстро собирается перед кадром. Будто два разных человека. Чулпан входит в роль моментально. Меня это поразило, хотелось бы достичь такого же мастерства.



- В школе вы, наверное, были первой красавицей?



- Можно и так сказать.





- Быть красавицей хлопотно?



- Это бонус по жизни, я считаю. Конечно, из-за моей внешности у меня пока все роли немного похожи. Я играю подростков, красоток, стерв. Однажды было такое, что пришла на пробы в сериал «Контакт», на главную роль. Но мне сказали – нет, ты слишком красивая для этой роли. И попробовали на другую, куда и утвердили.



- А вы готовы ради хорошей роли что-то сделать со своей внешностью? Как-то упростить её, что ли? Нарисовать шрам на лице?



- Конечно. Меня не смущает быть некрасивой. В «Контакте» мне нужно было отрезать волосы для роли, я была согласна, но сам режиссёр меня отговорил. И дал другую роль. На эксперименты с внешностью я всегда готова, это входит в понятие профессии. Всё зависит от ситуации. Если надо будет побриться наголо для значимого проекта, я побреюсь.





- В фильме «Контакт» всё крутится вокруг социальных сетей. Вы сами насколько погружены в интернет, в соцсети?



- Я не очень активна. Одно время выкладывала какие-то посты, рассказывала, например, как поступать в театральный, выставляла фотографии. Через инстаграм меня нашли и пригласили в сериал «Аль-Капотня». Сейчас меньше уделяю внимание соцсетям, чувствую там себя не очень комфортно.



- В «Аль-Капотне» вам надо было перевоплотиться в такую юную оторву. Как вам было в этом образе?



- Сериал рассказывает о подростках из спального района. Какие-то сцены мы снимали в реальной Капотне. Кстати, очень даже неплохое место! Парк там чудесный… Я играла девочку из неблагополучной семьи, красивую, в которую влюбляются мальчики. Она этим пользуется и вечно попадает в какие-то неприятности. По сюжету мне там 14 лет. Я вспоминала себя в этом возрасте – да, тоже было немного стервозности в характере. Но моя героиня – развязная девчонка, манипулирует парнями. Это мне не близко.





У нас было несколько экстремальных сцен на съёмках. Одна из них – когда мальчик выпрыгивал из окна. Опять же, из-за моей коварной героини. Надували большой батут, и актёр действительно сам сигал вниз. Я бы тоже хотела себя попробовать в каком-то экстриме. Вот сейчас стала заниматься боксом, мне очень нравится. Сначала идёт физическая подготовка, потом мы отрабатываем удары. На грушах тренируемся. Спарринги будут потом, по желанию. Очень надеюсь, что мне это когда-нибудь пригодится в кино, в сценах драк, например.



- Какими видами спорта ещё занимались?



- Я играла девять лет в большой теннис. У меня папа тренер, дедушка, тётя. Я потомственная теннисистка. Но мне надоело, и я ушла. Надеюсь, моё умение играть в теннис тоже когда-нибудь пригодится в кино.





- Вы учились в театральном институте, но не закончили его. Сейчас много актрис успешных, но без актёрского образования – Саша Бортич, Ирина Старшенбаум, Ингрид Олеринская. Решили идти по их стопам?



- Никто не требует диплом о высшем образовании на пробах. Я нормально отношусь к отсутствию актёрского образования. На пробах либо нравится, как ты играешь, либо не нравится. Берут в проект независимо от «корочки».



- В фильме «Четвёртая стена» герои могут купить «утраченные эмоции прошлого». Вы живёте прошлым, настоящим или будущим?



- Прошлым я точно не живу, живу настоящим и мечтаю о хорошем будущем. Я визуализирую свои мечты, постоянно о них думаю. С детства так повелось: засыпая, представляю то, что хочу, чтобы со мною произошло. Работаю в настоящем, чтобы быть успешной в будущем. Хочу успеха в актёрской профессии, хочу стать звездой.





- Зачем вам слава, Ульяна? По улице спокойно не пройдёшь!



- Мне хочется успеха, чтобы у меня были большие проекты. В этом смысл успешности. Ты снимаешься с крутыми актёрами, можешь у них чему-то поучиться.



- В картине «Зона комфорта» главную роль исполнил Гарик Харламов. Не пересекались с ним на съёмочной площадке?



- Вот не так давно отсняли второй сезон, и там мы как раз пересеклись. Мы снимали сцену моего дня рождения, там были папа, которого как раз играл Гарик, мама, мой брат. Внутри этого праздника были съёмки семейного клипа – мы танцевали, бесились, дурачились. Гарик – очень классный, положительный, общается совершенно на равных, шутит. Мне было очень приятно с ним сниматься.

- Вам юмор Гарика Харламова нравится? И вообще юмор «Камеди Клаб»?



- Меня привлекает другой юмор, если честно. Но то, как шутят в «Зоне комфорта», всем зрителям нравится.



- А советские комедии любите? «Бриллиантовую руку», например?



- В детстве я всё это смотрела, конечно. Сейчас – не особо. Всегда очень хотела сняться в комедии, и вот недавно мечта осуществилась, я сыграла роль в пилотной серии картины «Осетинский пирог». Сложнее всего сниматься в комедийном сериале. Если в трагических моментах плачут все, то в смешных смеётся не каждый. Чувство юмора у всех разное.





В «Осетинском пироге» действует компания друзей, выпускников медицинского института. Моя героиня – достаточно развязная красивая девушка. В компании у нас есть друг с Кавказа, два гея и любитель лёгких наркотиков. И вот к нашему кавказцу приезжает отец. И он видит, чем сын занимается. Ему очень это не нравится, не нравится наша компания. Отец хочет забрать сына домой, но у него случается что-то вроде сердечного приступа. И вот у нашего кавказского товарища есть некоторое время, чтобы убедить отца оставить его в Москве…



- С комедиями понятно. А в ужастике хотели бы сняться?



- Я бы хотела сняться во всех жанрах. Но ужастики вообще не смотрю. Мне как-то в детстве старшие сёстры включили «Пилу», и я после этого расхотела смотреть подобные фильмы. Но сняться – другое дело, это интересный опыт. Изнутри всё по-другому выглядит, не так, как потом на экране.





- Какие у вас страхи есть в жизни?



- Я боюсь не реализоваться. Змей боюсь, пауков.



- Вернёмся к «Зоне комфорта». Насколько вы в жизни любите комфорт? Смогли бы ночевать в палатке, в лесу?



- Могла бы. У меня мама катается на всяких видах досок. В моём детстве мы часто уезжали на какие-то дикие пляжи, жили там в палатках. Комфорт я тоже люблю, но иногда классно выбраться куда-то на природу.





- Кстати, какое у вас было самое экзотическое путешествие?



- Я ездила в Америку, когда ещё училась в школе, мне там очень понравилось. Крутое путешествие! Мы прилетели в Сан-Франциско, взяли машину и поехали по стране. Останавливались в маленьких городах, посетили ещё Лас-Вегас и Лос-Анджелес.



- Сами водите машину?



- Нет, сейчас как раз собираюсь пойти учиться в автошколу.





- А как у вас с верховой ездой?



- В детстве занималась конным спортом. Готова сняться в роли наездницы!



- Какие у вас сейчас новые проекты в запуске?



- Недавно были съёмки нового сериала «Чёрная весна», в Крыму, для платформы START. У меня не главная, но линейная роль. Я возлагаю на неё большие надежды.