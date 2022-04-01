Актриса Дарья Фекленко: «Неприлично хвастаться своими гонорарами»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 апреля 2022, 14:39 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Дарья Фекленко окончила Школу-студию МХАТ. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Обручальное кольцо», «Ищейка», «Развод», «Стандарты красоты», «Пансионат «Сказка», «Братья по обмену-2», «Две жены», «Золотце», «Ланцет», «Мамы чемпионов» и др.





- Дарья, каким был ваш дебют в кино?



- Я впервые снялась в фильме «Десять лет без права переписки». Режиссёр Владимир Наумов, а партнёры – Александр Панкратов-Чёрный, Борис Щербаков и Вера Сотникова. Роль была небольшая, но эффектная. Я играла девушку, которую догоняла машина на Красной площади, и потом мою героиню тащили к Берии.

- Вы хороший психолог? Разбираетесь в людях?



- Актёрская профессия предполагает разбираться в людях. Мне кажется, я могу понять какие-то вещи про человека по его поведению, по тому, как он держится, как разговаривает. Профессия очень помогает в этом. Любая наша работа – киношная или театральная – начинается с застольного периода, где идёт обсуждение, что это за персонаж, чего он хочет и так далее. И в жизни я редко разочаровывалась и ошибалась в людях.





- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались в кино или играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?



- Например, в Театре Моссовета я играла с Георгием Степановичем Жжёновым в спектакле «Он пришёл», по пьесе Пристли. Жжёнов был уже очень пожилой человек, но оставался в прекрасной физической форме. Он помогал мне вводиться на роль, много подсказывал, рассказывал о своей бурной жизни – был очень общительный. Отличительная черта умных и воспитанных народных артистов – интеллигентность и то, что они по-доброму относились к молодёжи. Их задача была не «утопить» молодого артиста, а наоборот «поднять» его, помочь. Сказать, что дружила с Георгием Степановичем, я не могу, но мы вместе летали на гастроли. Он был очень скромным человеком. Например, никогда не летал бизнес-классом.





- В картине «Развод» вы сыграли сотрудницу ЗАГСа. Как считаете, не устарел ли сейчас институт брака?



- Я считаю, что браки несомненно нужны. Когда люди женятся, между ними возникает некая незримая связь. И свадьбы нужны, непременно красивые. Я и сама была невестой не единожды. Есть что вспомнить. Мы делали всё изящно, без кукол на машине. Мой нынешний муж живёт заграницей. Я живу больше пятнадцати лет на две страны. Что не мешает нам иметь очень трогательные отношения.



- Какие качества вы цените в мужчинах?



- Щедрость. Вообще мужчина должен оставаться мужчиной, должен понимать, что у него есть женщина, семья, за которую он несёт ответственность. Он должен уметь делать сюрпризы, какие-то приятные вещи, радовать свою женщину.





- А как вы относитесь к мужчинам-актёрам. Некоторые актрисы говорили мне, что актёрство – не мужская профессия…



- Это очень спорный вопрос. А на кого мы идём смотреть в кино или в театре? Мы же идём смотреть на интересных и талантливых мужчин! Я знаю многих актёров, которые помимо актёрства занимаются и домом, и семьёй. И ведут себя всегда серьёзно, порядочно. Вот я снималась с Александром Робаком. Этот человек – совершеннейшая глыба, он умён, ведёт себя на площадке интеллигентно, с достоинством. Он личность, настоящий мужчина, со всеми мужскими качествами.





- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?



- Мне важно, чтобы вещь понравилась, хотя у меня есть возможность приобретать брендовые вещи. Я так считаю: можно надеть две вещи брендовые, а четыре обычные. И выглядеть ты будешь супер! Главное, с каким выражением лица ты всё это делаешь. Вообще для меня гораздо важнее, чтобы у меня была хорошая сумка и обувь. На это мне не жалко потратить деньги. А «тряпки» – они могут быть любыми. Ещё я люблю драгоценности, бриллианты. Я могу надеть простое платье, но к нему – бриллианты. И я буду выглядеть на все сто.



Мне много нравится хороших вещей. У меня есть богатые друзья, у которых яхты, роскошные виллы, по пять карат кольца. Мне всё это очень нравится. Вопрос, хочу ли я это иметь? Принесёт мне это радость и счастье? Нет. Мне приносит радость и счастье – вот я сняла как режиссёр фильм, и мне этого довольно.





- Вы шопоголик?



- Я люблю ходить по магазинам, но заграницей. Я в это время много о чём думаю, для меня это терапия. Я хожу и придумываю какие-то истории, рассуждаю, потому что я много пишу и готовлюсь к новому проекту. У каждого свои стимулы творить. Кому-то на речку надо смотреть, кому-то на город. А меня, допустим, вдохновляет море.



- В картине «Стандарты красоты» вы сыграли директора фитнес-клуба. Сами занимаетесь фитнесом, как поддерживаете форму?



- Да, я занимаюсь спортом. Ко мне приезжает личный тренер, и под его чутким руководством я выполняю специальные упражнения. И со вторым тренером я хожу в зал, где мы занимаемся силовыми тренировками. Но в меру. Многое зависит от тренера, советую тем, кто хочет заняться своим здоровьем, не пожалеть денег и заниматься с тренером. Я чувствую себя прекрасно, но надо и беречь себя. Вообще хочется быть молодой и красивой.





- Как считаете, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Наверное, помогает. Но у всех понятие красоты своё. Один внутренне красив, другой – внешне. Меня всю жизнь считали красивой и считали, что я героиня, а жизнь сложилась так, что я в большей степени характерная актриса. С детства мне внушали, что я красивая. Со временем эта красота стала немножко другой.



Я знаю большое количество актрис, которые якобы некрасивые, но они настолько талантливые! Есть такие - внешне не особо красавица, но от неё невозможно оторвать глаз, просто звезда! Конечно, есть признанные красавицы-актрисы. Раньше, на мой взгляд, их было больше. Были Любовь Полищук, Ирина Алфёрова, Алла Балтер. Я долго искала для своего фильма героиню, красавицу. И в итоге остановилась на Алёне Хмельницкой. Она у меня и сыграла главную роль.





- Вы читаете бумажные книги или электронные?



- Я читаю много в интернете, на компьютере. Но я очень люблю бумажные книги. Мне доводится их читать. Недавно я прочитала книгу про драматургию, как писать сценарий. Мне это нужно по работе.



- В картине «Две жены» вы сыграли главного бухгалтера банка. Как у вас в жизни обстоят дела с цифрами, с математикой?



- Ну, деньги посчитать могу. Кредитов я стараюсь не брать, кредитные карточки тоже для меня такая опасная вещь: ты же не видишь, как деньги просто растворяются. У меня есть бухгалтер, который ведёт мои дела. Зачем заниматься тем, чего я не понимаю?





- А в школе вы к каким предметам тяготели?



- Школа для меня была неким кошмаром. Я её дико не любила. Больше всего мне нравились английский язык и литература. Английским языком я овладела. По остальным предметам были не самые интересные учителя. Я имею право так говорить, потому что у меня вырос сын, и по нему я вижу, как можно изуродовать отношение к школе, как можно изменить отношение к предмету, который он изначально любил. Так и со мной получилось. Впрочем, в школе я витала в облаках, собиралась быть актрисой, часто бывала в театрах…





- Кто из западных актрис вам нравится?



- Я люблю Мэрил Стрип, Кейт Бланшет. Очень мне нравятся французские актрисы – Анни Жирардо, Изабель Юппер.



- Какие жанры кино любите смотреть?



- Я люблю смотреть мелодрамы, комедии, психологические истории. Я написала сценарий, мне интересны взаимоотношения детей и родителей, отношения между мужчиной и женщиной. Смотрю картины, где есть такие сюжеты. Люблю смотреть хорошие сериалы. Не люблю триллеры, приключения, фантастику. Вообще мне надо многое сейчас смотреть, я же стала заниматься режиссурой, и просто не знаю, как я всё охвачу. А без этого никуда.





- В каких жанрах любите играть?



- По-разному. Я люблю просто играть, мне абсолютно всё равно, в каком жанре. Больше всего на свете я люблю выходить на съёмочную площадку и на сцену. Я артистка универсальная, могу играть и комедию, и серьёзную драму. У меня большой опыт, я проработала 15 лет в Театре Моссовета и играла там очень разные роли. И в кино снимаюсь давно.



- Почему наши актёры не любят говорить о своих гонорарах?



- Потому что никто не говорит о своих зарплатах и гонорарах. Это просто неприлично хвастаться или, напротив, жаловаться на свои гонорары. Это конфиденциальная информация. У кого-то будет всегда меньше, у кого-то всегда больше. И тогда возникает зависть. А зависть – плохое чувство.