Актриса Полина Долиндо: «Я мечтала стать агентом внешней разведки»

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 марта 2022, 11:36 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Полина Долиндо родилась в Санкт-Петербурге. Окончила ТИ им. Б. Щукина. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Дело чести», «Паутина-9», «5 минут», «Таёжный детектив», «ИП Пирогова», «Джетлаг», «Мастер», «Стас» и др.





- Полина, с кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Я снималась с Ксенией Раппопорт в картине «Джетлаг». У нас не было общих сцен, но я попросила Михаила Идова, режиссёра, чтобы он разрешил мне прийти на другую смену. Приехала, наблюдала, училась. Ксения мне показалась очень честной, профессиональной, настоящей.



- Вы снимались в криминальной драме «Дело чести» с братьями Чадовыми, Агнией Дитковските, Сергеем Жигуновым. А вы сами смотрите криминальные сериалы?



- Я смотрю разные фильмы. Люблю детективы, западные чуть интереснее сделаны. Про Пуаро, про Коломбо, мне нравится «Настоящий детектив» с Мэттью МакКонахи. Детектив – это круто. У нас их пока мало снимают.





- Зато в большом количестве снимают мелодрамы. Как думаете, почему они так популярны в России?



- Я не думаю, что они прямо так популярны. Часто телевизор включён фоном. И телесериалы идут, зритель, если слышит интересные интонации, останавливается, делает громче. В мелодрамах - истории про людей. А это всегда самое главное. Вопрос, как они сняты. Киношники, на самом деле, стараются снимать хорошо, даже при маленьких бюджетах. У нас ещё молодая индустрия, и я верю, что скоро мелодрама не будет жанром только для фона.



- Вы в мелодрамах не снимаетесь. А в ужастике хотели бы сняться?



- Хочу. Мне интересен выход на яркую эмоцию, это чисто актёрская история. Пока у меня это не очень хорошо получается. Но хочется уметь. Хоррор – сложнейший жанр, и там про яркость эмоций.



- А какие у вас есть страхи в жизни?



- Я трусиха. Боюсь кататься на роликах, на коньках. В детстве ломала во время этого занятия руки и ноги. С парашютом не прыгну никогда, ни за какие деньги. Я там умру, в полёте.





- Фильм «Чтец», где вы сыграли, психологический детектив. А вы хороший психолог, разбираетесь в людях?



- Я начала доверять своим ощущениям. Обмануть можно любого человека. Вот вы строите из себя порядочного, честного, а на самом деле можете оказаться подлецом…



- Я?!



- Это я образно. Разведчики изучают эти вещи.





- А вы откуда знаете, что изучают разведчики?



- Я много читала мемуаров сотрудников спецслужб. В детстве мечтала стать разведчиком. Ставила растяжки дома, чтобы понять, кто приходил, ниточки оставляла, чтобы проверить, кто трогал кресло, например. Специально обманывала родителей – поверят или не поверят? Прихожу из школы, рассказываю им какую-нибудь историю, невероятную, например, как кто-то принёс конфеты и весь класс отравился, вызвали «скорую». Поверят? Или нет? Выдумывала регулярно.



- Вы из Санкт-Петербурга. Чем Питер кардинально отличается от Москвы?



- В Питере ты хочешь смотреть в себя, в Москве – не смотреть в себя, а идти к людям.





- А с чем это связано, с погодой?



- Нет, погода одинаковая абсолютно. И дождей столько же. Архитектура другая, общее настроение, тональность города. Они разные. Поэтому Петербург так моден в Москве. Москвичи приезжают в Питер, чтобы заглянуть в себя, возможно. Но мне больше нравится здесь. Москва – мой город.



- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Красота – спорный момент. Есть в кино, конечно, классические красотки. Я не считаю, что вписываюсь в этот типаж. Не прихожу на пробы в образе «я красотка», стараюсь быть больше в персонаже.





- А готовы для хорошей роли себя «обезобразить», побриться наголо, нарисовать шрам на лице?



- Готова. Я летом поправилась для роли в сериале «Тверская». Играла девушку-криминалиста, немного полненькую. До съёмок за неделю набрала четыре килограмма. Неопрятная причёска, мешковатая немодная одежда.



А если кардинальные перемены для роли - это очень круто! Так что могу.



- Что было интересного на съёмках сериала «Тверская»?



- Для роли я встречалась с настоящим криминалистом. Имя его он просит не называть, это была неофициальная встреча. Я знаю, что он консультирует иногда актёров. Он ратует за то, чтобы в кино всё выглядело правдиво, относительно этой сложной профессии. Но мне это не удалось, к сожалению. Не всегда можно совместить правду жизни и правду кино. Там много нюансов. Например, если что-то произошло на краю стола, этот край в жизни просто отпиливают и забирают в лабораторию. А в кино я делала «соскоб» - это тоже нормально, но профессионалы подобное заметят. Криминалистом быть - тяжкий труд и большая ответственность.





- А насколько сложная профессия - журналист? Вы сыграли журналистку в сериале «Мастер» - о гоночной команде «КАМАЗ»…



- Интересная. Журналист должен очень быстро соображать и быстро действовать. Перед съёмками мы ездили на завод КАМАЗ в Набережных Челнах. Я разговаривала с пиар-службой, там всё давали посмотреть, прокатили на КАМАЗе. Это, конечно, не передать! Боевой КАМАЗ - это очень страшный зверь. Когда ты едешь в кабине по пустыне, через барханы - ощущение, что КАМАЗ двигается против законов физики. Это мир крутых парней и огромных машин.



- В картине «Джетлаг» вы сыграли актрису. Чем вам была интересна эта роль?



- Я доверилась режиссёру. Когда меня утвердили, он сказал: «Полина, ты отвечаешь здесь за комедию!» Все актёры существовали достаточно «документально», а я должна была немного выпрыгивать из жанра. Я слушала Мишу Идова и следовала за ним.

Интересно было потому, что моя героиня очень живая. Ошибается она знатно и часто. Она думает, что очень умная и всеми манипулирует. И всё время оказывается вне контекста происходящего. И это забавно и грустно одновременно. Действие картины происходит в Берлине, Таиланде, в Америке. Но снимали всё из-за понятных ограничений в Москве и частично – в Турции.



- В «Джетлаге» герои совершают много авантюрных поступков. А вы в жизни авантюрный человек?



- Нет, я больше осторожная. Но мне хочется стать авантюрной. Именно после «Джетлага», потому что я увидела, как живут создатели этого фильма.





- И как же они живут?



- Михаил и Лили Идовы ездят по всему миру, живут, где хотят. Это выглядит легко. Они свободные люди. Я слежу за их творчеством, что они делают, пишут, снимают. «Джетлаг» - это про них, про их жизнь, это очень личное кино. Мы в России не такие свободные, как западные люди.



- А какое у вас было самое экзотическое путешествие?



- Я часто каталась с отцом на машине из Питера в Болгарию через всю Европу. И вот однажды видела, как шли толпы мигрантов из Сирии в Германию. Они шли по горам Словакии, и я вам скажу, что было прямо не по себе. Я не понимала, кто это, потому что связи не было, интернет не работал. Мы думали, что они на нас нападут. Мы встали в горах, и люди просто переступали через нашу машину. Страшновато было.





- Вы сыграли проститутку в комедии «Света с того света». Чем можно оправдать девушек, занимающихся таким ремеслом?



- Это была небольшая роль. Я играла рыжую проститутку по кличке Дорогая. Если глобально, она уставшая от секса девушка. Она ни с кем не спит, она унижает мужчин, которые за это платят хорошие деньги. Чем можно оправдать? Каждый закрывает свою пустоту, чем может. А пустота, боль есть у всех. Я понимаю, почему девчонки идут в проститутки. Никто не хочет работать, никто не хочет делать выбор, брать ответственность на себя. Хочется жить легко и весело. Хотя, наверное, ситуации бывают разные.





- В сериале «Немцы», где вы сыграли, герой борется с коррупцией в некоем провинциальном городе. Но проигрывает борьбу. Что и следовало ожидать…



- Я играла девушку, состоящую в отношениях с одним из героев. А потом её убивают… Насчёт коррупции - это такая большая тема! Я для себя приняла решение, что, например, не буду покупать медицинскую справку, а пойду и сделаю прививку. Пусть это мелочи. Но надо окружить себя честностью. Наивно? Может быть. Но я уверена, что это работает!